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Происшествия Сгорела трехэтажка Подробности Власти рассказали, как помогли жильцам сгоревшей трехэтажки в Ярославле

Власти рассказали, как помогли жильцам сгоревшей трехэтажки в Ярославле

Этот вопрос обсуждался на открытом совещании мэра

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Жильцам сгоревшей трехэтажки на улице Стачек предложили комнаты из маневренного фонда | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, Сергей КарпухинЖильцам сгоревшей трехэтажки на улице Стачек предложили комнаты из маневренного фонда | Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, Сергей Карпухин

Жильцам сгоревшей трехэтажки на улице Стачек предложили комнаты из маневренного фонда

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области, Сергей Карпухин

Ярославские власти рассказали, какую помощь получили жители сгоревшего дома на улице Стачек, 61 в Красноперекопском районе. Пожар произошел ночью 29 марта. Три человека пострадали.

По данным заместителя мэра по социальной политике Елены Волковой, девять человек получили комнаты из маневренного фонда на улицах Труфанова, Жукова и Индустриальной.

«Куплена мебель, необходимая для проживания. В ближайшее время администрация передаст утюг и чайник на каждую квартиру. Ждем предложений от других жителей, для того чтобы воспользоваться маневренным фондом», — рассказала Елена Волкова на открытом совещании мэра 14 апреля.

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Пламя охватило весь дом

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

По ее словам, всем жильцам сгоревшего дома выдали вещи и наборы продуктов на первое время.

Кроме того, на открытом совещании мэра обсуждалось получение федеральной выплаты погорельцам. 9 из 13 человек получили деньги за счет резервного фонда мэрии. Еще четыре человека должны предоставить документы, подтверждающие, что они имели отношение к сгоревшему дому.

Причины пожара пока нет

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Во время совещания мэр Артем Молчанов поинтересовался причиной пожара у представителя МЧС, присутствовавшего на встрече.

«На сегодняшний момент мероприятия по дознанию продолжаются. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры. Но пока ведутся работы», — ответил представитель регионального управления МЧС.

По данным паспорта дома на сайте ГИС ЖКХ, трехэтажка на улице Стачек, 61 была построена в 1918 году. Изначально здание было хлопковым складом Ярославской Большой мануфактуры, позднее его перестроили под жилье. В доме два подъезда на 30 квартир.

Судя по данным, указанным в паспорте здания, оно не является объектом культурного наследия. Также указано, что нет информации о признании трехэтажки аварийной. Общий износ здания в 2014 году оценивался на 69%.

В МЧС ранее сообщали, что рано утром 13 апреля в этом же доме на улице Стачек снова вспыхнул огонь. Две спецмашины и шесть человек личного состава потушили его за полчаса. При пожаре никто не пострадал.

Все подробности о пожаре в трехэтажном доме на Перекопе публикуем в специальном сюжете.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Стачек
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Комментарии
21
Гость
14 апреля, 16:51
Главное, утюг и чайник. Аттракцион невиданной щедрости!
Гость
14 апреля, 16:33
Украинцев в санатории с питанием, жилищные сертификаты, прочие плюшки... Для погорельцев страшенный маневренный фонд, вот даже утюги собираются выдать
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Гость
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