Власти рассказали, как помогли жильцам сгоревшей трехэтажки в Ярославле

Ярославские власти рассказали, какую помощь получили жители сгоревшего дома на улице Стачек, 61 в Красноперекопском районе. Пожар произошел ночью 29 марта. Три человека пострадали.
По данным заместителя мэра по социальной политике Елены Волковой, девять человек получили комнаты из маневренного фонда на улицах Труфанова, Жукова и Индустриальной.
«Куплена мебель, необходимая для проживания. В ближайшее время администрация передаст утюг и чайник на каждую квартиру. Ждем предложений от других жителей, для того чтобы воспользоваться маневренным фондом», — рассказала Елена Волкова на открытом совещании мэра 14 апреля.
По ее словам, всем жильцам сгоревшего дома выдали вещи и наборы продуктов на первое время.
Кроме того, на открытом совещании мэра обсуждалось получение федеральной выплаты погорельцам. 9 из 13 человек получили деньги за счет резервного фонда мэрии. Еще четыре человека должны предоставить документы, подтверждающие, что они имели отношение к сгоревшему дому.
Причины пожара пока нет
Во время совещания мэр Артем Молчанов поинтересовался причиной пожара у представителя МЧС, присутствовавшего на встрече.
«На сегодняшний момент мероприятия по дознанию продолжаются. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры. Но пока ведутся работы», — ответил представитель регионального управления МЧС.
По данным паспорта дома на сайте ГИС ЖКХ, трехэтажка на улице Стачек, 61 была построена в 1918 году. Изначально здание было хлопковым складом Ярославской Большой мануфактуры, позднее его перестроили под жилье. В доме два подъезда на 30 квартир.
Судя по данным, указанным в паспорте здания, оно не является объектом культурного наследия. Также указано, что нет информации о признании трехэтажки аварийной. Общий износ здания в 2014 году оценивался на 69%.
В МЧС ранее сообщали, что рано утром 13 апреля в этом же доме на улице Стачек снова вспыхнул огонь. Две спецмашины и шесть человек личного состава потушили его за полчаса. При пожаре никто не пострадал.
Все подробности о пожаре в трехэтажном доме на Перекопе публикуем в специальном сюжете.