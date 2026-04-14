Власти рассказали, как помогли жильцам сгоревшей трехэтажки в Ярославле

По данным заместителя мэра по социальной политике Елены Волковой, девять человек получили комнаты из маневренного фонда на улицах Труфанова, Жукова и Индустриальной.

«Куплена мебель, необходимая для проживания. В ближайшее время администрация передаст утюг и чайник на каждую квартиру. Ждем предложений от других жителей, для того чтобы воспользоваться маневренным фондом», — рассказала Елена Волкова на открытом совещании мэра 14 апреля.

По ее словам, всем жильцам сгоревшего дома выдали вещи и наборы продуктов на первое время.

Кроме того, на открытом совещании мэра обсуждалось получение федеральной выплаты погорельцам. 9 из 13 человек получили деньги за счет резервного фонда мэрии. Еще четыре человека должны предоставить документы, подтверждающие, что они имели отношение к сгоревшему дому.

Причины пожара пока нет

Во время совещания мэр Артем Молчанов поинтересовался причиной пожара у представителя МЧС, присутствовавшего на встрече.

«На сегодняшний момент мероприятия по дознанию продолжаются. Данный вопрос находится на контроле прокуратуры. Но пока ведутся работы», — ответил представитель регионального управления МЧС.

По данным паспорта дома на сайте ГИС ЖКХ, трехэтажка на улице Стачек, 61 была построена в 1918 году. Изначально здание было хлопковым складом Ярославской Большой мануфактуры, позднее его перестроили под жилье. В доме два подъезда на 30 квартир.

Судя по данным, указанным в паспорте здания, оно не является объектом культурного наследия. Также указано, что нет информации о признании трехэтажки аварийной. Общий износ здания в 2014 году оценивался на 69%.