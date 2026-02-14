Пара из России внезапно умерла за границей с разницей в шесть дней — в морге скрывают причины смерти

Несколько месяцев Любовь жила на Кипре, а ее возлюбленный Александр — в Барселоне

Пара из Перми — Любовь Стрелкова и Александр Шеромов — умерла с разницей в несколько дней за границей: она была на Кипре, он — в Барселоне. Что стало причиной их внезапной смерти, неизвестно. Брат и мать Любови пытаются получить результаты экспертизы, но в морге Кипра им ответили, что их передадут только через год. Рассказываем, что известно об этой истории.

39-летняя Любовь Стрелкова умерла на Кипре 20 января 2026 года, а ее возлюбленный Александр Шеромов, учредитель фонда «Пермь — город без наркотиков», скончался в Барселоне спустя шесть дней.

Брат пермячки Юрий Стрелков рассказал нашим коллегам из 59.RU, что Любовь и Александр встречались более 15 лет. Последние шесть лет пара жила на Северном Кипре. Туда же Александр перевез своих родителей и сына от первого брака.

«В последние три месяца Люба и Саша жили раздельно. Он жил в Испании с сыном. Люба постоянно созванивалась с мамой. Последний раз они общались за четыре дня до ее смерти. Во время звонка Люба ни на что не жаловалась, ее поведение было обычным. Немного подкашливала, но не более. У нее было много планов по работе. На Кипре сестра работала риелтором. Умирать она точно не планировала», — поделился брат Любови.

О смерти женщины родственники узнали на следующий день, 21 января. Об этом им сообщили подруги россиянки, которые также живут на Кипре.

В местном морге семье пермячки заявили, что результаты экспертизы с причинами смерти им передадут только через год. Тогда брат настоял, чтобы тело Любови перевезли в Россию. Но и здесь провести вскрытие не удалось, потому что для транспортировки тело забальзамировали.

Чтобы решить ситуацию быстрее, Юрий направил жалобу в Генконсульство РФ в Стамбуле 10 февраля. Оттуда ему пришло письмо, что ответ поступит в течение 30 дней.

«Причины смерти Александра Шеромова тоже пока неизвестны. Я считаю, что обстоятельства смерти сестры очень странные. Настораживает, что всё волокитят. У нас [в России] экспертизу делают всего за месяц. И я подозреваю, что, может быть, у сестры было неизвестное заболевание. Если понадобится эксгумация тела для выяснения истинной причины смерти, родители будут не против», — добавил Юрий.

Любовь похоронили в родном Верещагино 30 января.