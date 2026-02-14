НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 755мм 41%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
«Локомотив» вернулся
Причина пожара на Стачек
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Сбили БПЛА под Ярославлем
Как отметить свадьбу в Ярославле
Локации для фото с цветами
Афиша на выходные
Кто из звезд болел за «Локомотив»
Врач лишился ноги. Приговор виновнице
Происшествия Пара из России внезапно умерла за границей с разницей в шесть дней — в морге скрывают причины смерти

Пара из России внезапно умерла за границей с разницей в шесть дней — в морге скрывают причины смерти

Родственникам отказались передавать результаты экспертизы

3 357
Несколько месяцев Любовь жила на Кипре, а ее возлюбленный Александр&nbsp;— в Барселоне | Источник: личный архив друзей Александра Шеромова, личный архив семьи Любови Стрелковой / 59.RUНесколько месяцев Любовь жила на Кипре, а ее возлюбленный Александр&nbsp;— в Барселоне | Источник: личный архив друзей Александра Шеромова, личный архив семьи Любови Стрелковой / 59.RU

Несколько месяцев Любовь жила на Кипре, а ее возлюбленный Александр — в Барселоне

Источник:

личный архив друзей Александра Шеромова, личный архив семьи Любови Стрелковой / 59.RU

Пара из Перми — Любовь Стрелкова и Александр Шеромов — умерла с разницей в несколько дней за границей: она была на Кипре, он — в Барселоне. Что стало причиной их внезапной смерти, неизвестно. Брат и мать Любови пытаются получить результаты экспертизы, но в морге Кипра им ответили, что их передадут только через год. Рассказываем, что известно об этой истории.

39-летняя Любовь Стрелкова умерла на Кипре 20 января 2026 года, а ее возлюбленный Александр Шеромов, учредитель фонда «Пермь — город без наркотиков», скончался в Барселоне спустя шесть дней.

Брат пермячки Юрий Стрелков рассказал нашим коллегам из 59.RU, что Любовь и Александр встречались более 15 лет. Последние шесть лет пара жила на Северном Кипре. Туда же Александр перевез своих родителей и сына от первого брака.

Источник: соцсети Александра и ЛюбовиИсточник: соцсети Александра и Любови
Источник:

соцсети Александра и Любови

«В последние три месяца Люба и Саша жили раздельно. Он жил в Испании с сыном. Люба постоянно созванивалась с мамой. Последний раз они общались за четыре дня до ее смерти. Во время звонка Люба ни на что не жаловалась, ее поведение было обычным. Немного подкашливала, но не более. У нее было много планов по работе. На Кипре сестра работала риелтором. Умирать она точно не планировала», — поделился брат Любови.

О смерти женщины родственники узнали на следующий день, 21 января. Об этом им сообщили подруги россиянки, которые также живут на Кипре.

В местном морге семье пермячки заявили, что результаты экспертизы с причинами смерти им передадут только через год. Тогда брат настоял, чтобы тело Любови перевезли в Россию. Но и здесь провести вскрытие не удалось, потому что для транспортировки тело забальзамировали.

Чтобы решить ситуацию быстрее, Юрий направил жалобу в Генконсульство РФ в Стамбуле 10 февраля. Оттуда ему пришло письмо, что ответ поступит в течение 30 дней.

«Причины смерти Александра Шеромова тоже пока неизвестны. Я считаю, что обстоятельства смерти сестры очень странные. Настораживает, что всё волокитят. У нас [в России] экспертизу делают всего за месяц. И я подозреваю, что, может быть, у сестры было неизвестное заболевание. Если понадобится эксгумация тела для выяснения истинной причины смерти, родители будут не против», — добавил Юрий.

Любовь похоронили в родном Верещагино 30 января.

Смерть Александра Шеромова для близких не менее загадочна. Отметим, что в прошлом он был учредителем фонда «Пермь — город без наркотиков». В 2009 году в отношении него возбудили уголовное дело и обвинили в незаконном удержании людей. Александра приговорили к трем годам и двум месяцам колонии-поселения, но позже этот срок заменили на условный. Детали его смерти также неизвестны.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Кипр Барселона Смерть Морг Пермь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
15 февраля, 07:42
Женственный мужик и мужественная баба.
Гость
14 февраля, 21:07
Сейчас какие-то трансы, а не женщины, как могут быть чёрные брови у блондинки?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем