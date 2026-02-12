ДТП со скорой: стало известно, чем закончилось громкое происшествие в Ярославле, — фото

Происшествия Подробности

Пострадавший отсудил себе компенсацию

На фото — кадры с места происшествия

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле пострадавший в ДТП с частной скорой отсудил себе компенсацию ущерба. Авария произошла на пересечении улицы Урицкого и Ленинградского проспекта 10 октября 2024 года.

«Находившийся в состоянии наркотического опьянения водитель частной скорой помощи выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем „Ниссан“», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 12 февраля 2026 года.

Водитель легковушки получил травмы средней тяжести. После происшествия он обратился в суд с иском к клинике с просьбой компенсировать моральный вред в размере 500 тысяч рублей и возместить судебные расходы.

В ДТП смяло всю переднюю часть легковушки

Источник:

ГУ МЧС России по Ярославской области

Водителя скорой привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, из-за которого пострадал другой человек.

«При этом суды установили, что он не следовал на неотложное служебное задание с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом, не имел приоритета при проезде перекрестка, находился в состоянии наркотического опьянения, а также не выполнил возложенную на него обязанность — убедиться в том, что другие участники дорожного движения уступают ему дорогу», — сообщили в Ярославском областном суде.

Решением Кировского районного суда с клиники в пользу истца взыскали компенсацию морального вреда — 250 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 25 тысяч рублей, а также почтовые траты.

Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
13 февраля, 05:07
Всегда знал что водятлы скорых - наркоманы, вот подтверждение
Гость
13 февраля, 09:16
Частная скорая помощь,что за ересь,скажите прямо,что нарика приняли на работу водителем обычной скорой
