«Водитель лежал у светофора»: в Ярославле столкнулись скорая помощь и микроавтобус

В Ярославле столкнулись частная скорая помощь и микроавтобус «Форд». ДТП произошло около 10 часов 10 октября на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Урицкого в Дзержинском районе.
— Приехала реанимация и пожарные, — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
В комментариях под постом ярославцы сообщили, что после столкновения водитель красного микроавтобуса лежал у светофора.
— За рулем машины скорой помощи находился 37-летний водитель. Автомобилем управлял 27-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и пассажир скорой помощи— 27-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.