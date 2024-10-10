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Происшествия «Водитель лежал у светофора»: в Ярославле столкнулись скорая помощь и микроавтобус

«Водитель лежал у светофора»: в Ярославле столкнулись скорая помощь и микроавтобус

Первые подробности ДТП

2 011
2 комментария

ДТП со скорой помощью и микроавтобусом произошло на пересечении улицы Урицкого и Ленинградского проспекта

В Ярославле столкнулись частная скорая помощь и микроавтобус «Форд». ДТП произошло около 10 часов 10 октября на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Урицкого в Дзержинском районе.

— Приехала реанимация и пожарные, — сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

В комментариях под постом ярославцы сообщили, что после столкновения водитель красного микроавтобуса лежал у светофора.

Видео с места происшествия

— За рулем машины скорой помощи находился 37-летний водитель. Автомобилем управлял 27-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и пассажир скорой помощи— 27-летняя женщина доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В аварии пострадало три человека

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
2
Инженер1
1 час
А где сам экшн?
Гость
1 час
На всех перекрёстках есть камеры, выяснять наверное особо и не чего
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