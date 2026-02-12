НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

вос.

 757мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Происшествия «Мощнейший потоп»: в Ярославле из-за коммунального ЧП дороги ушли под воду — видео

«Мощнейший потоп»: в Ярославле из-за коммунального ЧП дороги ушли под воду — видео

Первые подробности от Водоканала

5 123
Затопило дороги в Брагине | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЗатопило дороги в Брагине | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Затопило дороги в Брагине

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Днем 12 февраля в Ярославле затопило проезжую часть в Дзержинском районе. Жители жалуются на прорыв на перекрестке улиц Блюхера и Елены Колесовой.

«Мощнейший потоп в Брагине», — сообщили в соцсетях ярославцы.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, вода покрыла всю проезжую часть и местами достигает середины колес легковых автомобилей. Машины медленно пробираются через глубокие лужи, поднимая волны, которые расходятся по дороге и накрывают соседние полосы. Под водой оказался и пешеходный переход.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Как сообщили 76.RU в ярославском Водоканале, над устранением потопа работают три бригады аварийно-восстановительных работ и четыре единицы техники.

«В случае отсутствия холодного водоснабжения у абонентов, будет организовано альтернативное водоснабжение. О времени устранения аварийной ситуации будет известно после обследования сетей», — уточнили в Водоканале.

Напомним, утром 12 февраля три деревни в Ярославском округе остались без электричества. Из-за коммунального ЧП отменили уроки в сельской школе в поселке Михайловском.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Коммунальное ЧП Потоп Брагино
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
73
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

12 февраля, 15:29
Плановый прорыв. Скачон платы. Всё по графику.
Гость
12 февраля, 15:36
у нас этой воды, хоть упейся, девать некуда, вот и льем на улицы, зимой. И вся европа нам завидует.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем