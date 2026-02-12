«Мощнейший потоп»: в Ярославле из-за коммунального ЧП дороги ушли под воду — видео

Днем 12 февраля в Ярославле затопило проезжую часть в Дзержинском районе. Жители жалуются на прорыв на перекрестке улиц Блюхера и Елены Колесовой.

«Мощнейший потоп в Брагине», — сообщили в соцсетях ярославцы.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, вода покрыла всю проезжую часть и местами достигает середины колес легковых автомобилей. Машины медленно пробираются через глубокие лужи, поднимая волны, которые расходятся по дороге и накрывают соседние полосы. Под водой оказался и пешеходный переход.

Как сообщили 76.RU в ярославском Водоканале, над устранением потопа работают три бригады аварийно-восстановительных работ и четыре единицы техники.

«В случае отсутствия холодного водоснабжения у абонентов, будет организовано альтернативное водоснабжение. О времени устранения аварийной ситуации будет известно после обследования сетей», — уточнили в Водоканале.