«Мощнейший потоп»: в Ярославле из-за коммунального ЧП дороги ушли под воду — видео

Днем 12 февраля в Ярославле затопило проезжую часть в Дзержинском районе. Жители жалуются на прорыв на перекрестке улиц Блюхера и Елены Колесовой.
«Мощнейший потоп в Брагине», — сообщили в соцсетях ярославцы.
Судя по кадрам, снятым очевидцами, вода покрыла всю проезжую часть и местами достигает середины колес легковых автомобилей. Машины медленно пробираются через глубокие лужи, поднимая волны, которые расходятся по дороге и накрывают соседние полосы. Под водой оказался и пешеходный переход.
Как сообщили 76.RU в ярославском Водоканале, над устранением потопа работают три бригады аварийно-восстановительных работ и четыре единицы техники.
«В случае отсутствия холодного водоснабжения у абонентов, будет организовано альтернативное водоснабжение. О времени устранения аварийной ситуации будет известно после обследования сетей», — уточнили в Водоканале.
Напомним, утром 12 февраля три деревни в Ярославском округе остались без электричества. Из-за коммунального ЧП отменили уроки в сельской школе в поселке Михайловском.
