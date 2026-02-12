НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Ярославле
Погода+30°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +29

2 м/c,

вос.

 757мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Полеты в город-миллионник
Когда придет прохлада
Здоровье под контролем
Не хватает педагогов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Кто зарабатывает на Волге
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Привезут детей из Запорожья
Когда включат горячую воду
Город В школе под Ярославлем отменили уроки из-за коммунального ЧП. Что случилось

В школе под Ярославлем отменили уроки из-за коммунального ЧП. Что случилось

Возникли проблемы с электричеством

2 580
Из-за отключения электричества в Михайловской средней школе отменили уроки | Источник: Артем Бауман / 76.RUИз-за отключения электричества в Михайловской средней школе отменили уроки | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Из-за отключения электричества в Михайловской средней школе отменили уроки

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославском округе отменили уроки в сельской школе в поселке Михайловском из-за котельной, которая осталась без электричества. Коммунальное ЧП случилось 12 февраля.

«В утренние часы произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Ярославского округа, — уточнили 76.RU в пресс-службе Ярославского округа. — В связи с отключением в Михайловском обесточена котельная, поэтому дети из местной школы распущены по домам. Администрация школы предупреждена».

Согласно данным властей, без электричества на несколько часов остались жители поселка Михайловского (на улицах Ленина, Лесной, Набережной, Приволжской, Садовой, Школьной, Юбилейной и других). Полностью были обесточены деревни Попадьино и Харитоново (включая улицы Прибрежную и Согласия).

К полудню 12 февраля неполадки с электричеством устранили.

«Бригада „Ярэнерго“ направлена на место, ведутся аварийно-восстановительные работы. На данный момент подача электроэнергии восстановлена», — добавили в администрации Ярославского округа.

Напомним, ранее жители Рыбинска жаловались на холодные классы в школах. Из-за проблем с отоплением детей временно переводили на дистант.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Электричество Ярославский район Отмена уроков Отключение
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
12 февраля, 15:14
Так наследие СССР не вечно, его чинить надо вовремя, а вы только деньги с народа собираете и ничего не делаете.
Гость
12 февраля, 14:47
а чего ещё не все сельские школы у нас оптимизировали?! это ооочень странно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем