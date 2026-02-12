В школе под Ярославлем отменили уроки из-за коммунального ЧП. Что случилось

Из-за отключения электричества в Михайловской средней школе отменили уроки

В Ярославском округе отменили уроки в сельской школе в поселке Михайловском из-за котельной, которая осталась без электричества. Коммунальное ЧП случилось 12 февраля.

«В утренние часы произошло аварийное отключение электроэнергии на территории Ярославского округа, — уточнили 76.RU в пресс-службе Ярославского округа. — В связи с отключением в Михайловском обесточена котельная, поэтому дети из местной школы распущены по домам. Администрация школы предупреждена».

Согласно данным властей, без электричества на несколько часов остались жители поселка Михайловского (на улицах Ленина, Лесной, Набережной, Приволжской, Садовой, Школьной, Юбилейной и других). Полностью были обесточены деревни Попадьино и Харитоново (включая улицы Прибрежную и Согласия).

К полудню 12 февраля неполадки с электричеством устранили.

«Бригада „Ярэнерго“ направлена на место, ведутся аварийно-восстановительные работы. На данный момент подача электроэнергии восстановлена», — добавили в администрации Ярославского округа.