Почти 100 человек подхватили опасный вирус в питерской школе — учебное заведение закрыли на карантин. Новости 11 февраля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 февраля.

За лайк можно сесть в тюрьму

Обычный лайк в социальных сетях может обернуться серьезными последствиями — от административного штрафа до реального срока лишения свободы. Об этом предупредил юрист Михаил Салкин.

Сам по себе лайк не всегда означает согласие с содержанием поста, но после реакции он может появиться в ленте пользователя, сказал в беседе с изданием «Абзац» юрист. Это может расцениваться как распространение информации, даже если человек не знает, где и когда материал «всплыл».

Какие статьи грозят за лайки:

Статья 20.3 КоАП РФ — за запрещенную символику или пропаганду: штраф от 1 до 2 тысяч рублей либо арест до 15 суток. Статья 20.3.1 КоАП РФ — за возбуждение ненависти или вражды: штраф от 10 до 15 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов либо арест до 15 суток. Статья 205.2 УК РФ — за одобрение терроризма: лишение свободы до 5 лет. Статья 280.4 УК РФ — за призывы против безопасности государства: от 3 до 6 лет колонии.

Как вычисляют нарушителей

Цифровой след фиксирует любое действие в Сети, включая лайки. Метаданные позволяют установить устройство, операционную систему и IP-адрес. За активностью следят подразделения МВД по борьбе с экстремизмом и профильные управления ФСБ. Часто поводом для проверки становится заявление гражданина, заметившего подозрительный контент. После выявления одного запрещенного материала правоохранители могут распутать цепочку: кто ставил лайки, комментировал или делал репосты. Для фиксации контента проводится осмотр страницы с участием понятых, такие протоколы суды принимают как доказательство.

Юрист подчеркнул, что, даже если пост быстро удалить, к нему могут вернуться спустя длительное время, и тогда последуют процессуальные действия.

За какие услуги ЖКХ можно не платить

Владельцы квартир имеют право не платить за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если те появились в квитанции без их согласия. Об этом рассказал кандидат юридических наук, преподаватель юрфака МГУ Дмитрий Коновалов.

По словам эксперта, речь идет об услугах охраны, консьержа, уборки территории или подъезда. Платить за них собственник обязан только в том случае, если на общем собрании жильцов было принято соответствующее решение с соблюдением всех процедур: кворума и необходимого числа голосов. Если же собрание прошло с нарушениями, а собственник в нем не участвовал, он может обжаловать решение в суде.

Категории граждан, имеющих право на льготы по оплате ЖКУ:

пенсионеры;

военнослужащие;

члены многодетных семей.

В качестве примера Коновалов привел Москву, где ветеранам труда предоставляется 50%-я скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Аналогичные меры поддержки, по его словам, внедряют и другие регионы России, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Когда банк может отменить льготную ставку по ипотеке

Банк имеет право аннулировать льготную ставку по ипотеке и пересчитать проценты по рыночной, если заемщик нарушает условия кредитного договора. О ключевых рисках в беседе с Городскими медиа рассказал глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Основные нарушения, ведущие к потере льготной ставки:

Несоблюдение условий договора: сдача квартиры в аренду, отсутствие регистрации заемщика, отказ от страхования жилья или жизни. Нарушение правила «одна льготная ипотека в одни руки»: если банк обнаружит, что клиент оформил более одного такого кредита, ставка будет повышена до рыночной с доначислением процентов. Несоответствие требованиям конкретной программы: для IT-ипотеки — увольнение из аккредитованной компании, для сельской — расположение жилья вне сельской территории, для дальневосточной и арктической — отсутствие постоянной регистрации в регионе. Распоряжение залоговой недвижимостью без согласования с банком: продажа, дарение, завещание или регистрация новых жильцов могут привести к судебному оспариванию сделки.

Эксперт подчеркнул, что единственный способ избежать неприятных последствий — внимательно читать кредитный договор и неукоснительно соблюдать все его пункты на протяжении всего срока кредитования.

Оценки за домашние задания предложили отменить

В России может измениться система оценивания школьников. Выставление баллов за домашнюю работу предложили отменить. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

По его словам, оценивать стоит только ответы на уроках, контрольные и самостоятельные работы, а домашние задания оставить исключительно для закрепления материала. Парламентарий считает, что это снизит нагрузку не только на учителей, но и на родителей, которые зачастую выполняют задания вместо детей, пишет РИА Новости.

Антропенко напомнил, что ранее эту проблему уже поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В августе 2025 года спикер нижней палаты предложил обсудить отмену домашних заданий в целом, указав на две ключевые причины — высокую нагрузку на школьников, проводящих за учебой до 10 часов в день, и формальное выполнение заданий с помощью искусственного интеллекта или готовых ответов из Сети.

Как изменится ключевая ставка

Первое в 2026 году заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 13 февраля. Существует три основных сценария — от сохранения текущего показателя до его умеренного снижения. С таким прогнозом с Городскими медиа поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Последний раз ключевую ставку меняли 19 декабря 2025 года, снизив на 0,5 процентного пункта — до 16%. Согласно скорректированному трехлетнему прогнозу ЦБ, в 2026 году показатель могут опустить до 13–15%, а до 7,5–8% — лишь в 2027–2028 годах. Годовая инфляция с 27 января по 2 февраля ускорилась до 6,45 с 6,43%, но инфляционные ожидания населения в январе остались на уровне декабря — 13,7%. Зампред ЦБ Алексей Заботкин назвал этот показатель, вероятно, пиковым.

Три сценария на 13 февраля:

Основной (вероятность — 70–80%): ставка останется на уровне 16%. Это наиболее реалистичный вариант с учетом проинфляционных рисков, повышения НДС до 22% (вклад в инфляцию — около 1 п. п.) и индексации тарифов ЖКХ (около 0,4 п. п.). Альтернативный (вероятность — 20–30%): снижение на 0,5 п. п. — до 15,5%. Такой шаг сохранит общий тренд на смягчение политики, однако резкого снижения эксперт не ждет. Сценарий-сенсация: более значимое снижение (до 15%) возможно только при устойчивом замедлении инфляции в феврале.

«На заседании совета директоров ЦБ РФ более внимательно будут изучать первый и второй варианты», — резюмирует Петр Щербаченко.

Военным и силовикам предложили поднять оклады на 4%

Минобороны России подготовило проект постановления правительства об индексации денежного довольствия. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

С 1 октября 2026 года предлагается повысить на 4%:

оклады по воинским должностям и званиям для контрактников;

оклады по воинским должностям для срочников;

должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, службы судебных приставов, МЧС (Федеральная противопожарная служба), таможни и фельдъегерской связи.

Кроме того, с 1 октября на те же 4% вырастут военные пенсии. Индексация на 4% уже заложена в федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Возле техникума в Анапе произошла стрельба

В Анапе в холле местного техникума открыли стрельбу из неустановленного оружия. В результате погиб охранник, который первым принял удар и успел вызвать правоохранителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Есть пострадавшие, им оказывают помощь.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, у него была разгрузка с патронами. Очевидцы слышали около десяти выстрелов. Студенты во время стрельбы забаррикадировались внутри здания.

Улицу возле техникума перекрыли, на месте работают спецслужбы. Мотивы нападавшего устанавливаются.

Дегтярев допустил запрет на въезд в РФ для сменивших спортивное гражданство атлетов

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев не исключил, что спортсменам, сменившим спортивное гражданство, могут запретить въезд в страну. Об этом он заявил в эфире передачи «Центральный Канал» на платформе «VK Видео».

По словам Дегтярева, для борьбы с этой практикой уже вводятся соответствующие нормы. Он сообщил, что подписал приказ, согласно которому один из шахматистов был лишен звания гроссмейстера за смену гражданства.

«Мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — заявил министр.

Герман Греф призвал провести реформу доходов госслужащих

В России необходима реформа доходов государственных служащих. С таким заявлением на Первом Международном конгрессе государственного управления выступил глава Сбербанка, экс-министр экономического развития и торговли Герман Греф.

«Нужна реформа доходов госслужащих. Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни. Ладно, богатые люди приходят на госслужбу — у них есть какой-то запас, а очень много, у которых нет этих запасов», — отметил он.

По словам Грефа, на госслужбу набирают людей, которым предлагают «нищенские условия существования». Человеческая натура, как он считает, всё равно будет стремиться к богатству, но сдерживающим фактором должен стать страх уголовной ответственности.

При этом глава Сбербанка выступил против предоставления госслужащим льгот.

«Зачем нужны льготы? Они что, больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату», — заключил он.

В России предложили ввести налог на выгул собак

Налоговые сборы на выгул собак следует ввести в России, а вырученные средства направлять на благоустройство площадок для животных, помощь ветеринарным клиникам и профилактические мероприятия. С такой инициативой выступил общественный деятель Вадим Попов.

По его словам, введение такого налога — востребованное решение, подтвержденное мировым опытом. Оно позволит собирать деньги на строительство и обслуживание специальных площадок, установку урн и контейнеров для отходов, а также на поддержание чистоты в общественных местах. Кроме того, часть средств можно направлять в ветклиники для обеспечения доступности медицинской помощи животным и проведения профилактики заболеваний.

Общественный деятель считает, что такая мера будет стимулировать ответственность владельцев и поможет снизить число бродячих собак за счет контроля за размножением домашних питомцев.

Он также предложил в беседе с «Абзацем» ввести прогрессивную шкалу налогообложения: чем крупнее и потенциально опаснее порода, тем выше ставка. Мелкие породы могут облагаться минимальным налогом. При этом пенсионеров, многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями, по мнению автора инициативы, следует полностью или частично освободить от уплаты.

В школе Петербурга 96 человек подхватили норовирус

В школе № 39 Невского района Санкт-Петербурга острую кишечную инфекцию обнаружили у 96 человек. Среди них ученики, сотрудники и работники пищеблока. Об этом вечером 11 февраля сообщили в Роспотребнадзоре.

Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Болезнь характеризуется внезапным началом, рвотой, диареей и признаками интоксикации.



Лабораторные исследования подтвердили у заболевших и контактных лиц норовирус. О вспышке стало известно 4 февраля, тогда школу закрыли на карантин и дезинфекцию, а учеников отправили на дистант. В первый день, по данным ведомства, в больницу попали пятеро детей и один педагог.

В пресс-службе администрации Невского района «Фонтанке» рассказали, что все противоэпидемические меры уже завершены и 12 февраля школа снова откроется. Питание в учреждении организует АО «КСП „ВОЛНА“», по факту случившегося проводится доследственная проверка.