Россиянин попал под суд в Таиланде, а затем исчез. У него были гигантские долги

Россиянин бесследно исчез в Таиланде. Источники телеграм-каналов называют его «трейдер-коучем с миллионными долгами».

Имя пропавшего — Михаил, ему 35 лет. На простой русский его профессию можно перевести как «финансовый советчик».

«Он регулярно проводил бизнес-завтраки, на которых обучал людей и предлагал через него инвестировать. Своим клиентам он рассказывал о легкой возможности приумножить собственное состояние. Один из учеников отдал „гуру“ 40 000 долларов под 30% годовых. Позже заплатил еще 5 тысяч за обучающий курс по торговле активами. Когда коуч потерял 6 тысяч долларов из денег своего подопечного, у того закрались сомнения в профессионализме „учителя“. Клиент потребовал вернуть все вложенные деньги обратно», — пишет телеграм-канал Baza.

По словам ученика, Михаил пытался выкрутиться из ситуации нечестным путем. Он якобы подделал справки о переводах и показал их как доказательства того, что вернул деньги. Это не помогло — ученик пошел в суд. Вскоре финансового советчика приговорили к трем годам тайской тюрьмы и потребовали вернуть около 3 миллионов рублей.

«Михаил отсидел всего лишь месяц, вышел под залог и первое время даже оставался на связи с пострадавшими. В начале года россиянин пропал — его не могут найти ни юристы, ни знакомые, ни потерявшие деньги кредиторы», — резюмирует телеграм-канал.