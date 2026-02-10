Криминал Подробности Сбежал с места ДТП: в Ярославской области будут судить 29-летнего водителя за аварию с пострадавшей

Момент происшествия с «Кадиллаком» попал на видео

В Рыбинске Ярославской области 29-летнего водителя будут судить за ДТП с пострадавшей. Авария произошла ранним утром 1 декабря 2024 года на улице Академика Губкина.

29-летний мужчина за рулем «Кадиллака», по версии правоохранителей, ехал с превышением скорости. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением, машину занесло на проезжей части, иномарка влетела в металлический забор, а затем в светофор.

По данным прокуратуры Ярославской области, водитель сбежал с места аварии. Помимо него в машине была 28-летняя пассажирка. Она получила травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

«Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с  оставлением места его совершения)», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело направили в Рыбинский городской суд. Если вину водителя докажут, то ему грозит до семи лет в колонии.

Алина Сардекова
Гость
10 февраля, 19:13
а что делали 2 года, доказательную базу собирали, а где водитель все это время был, в сизо или дома сидел?
Гость
10 февраля, 19:08
О, как ! И, оставил подругу умирать в одиночестве. Пойди, с таким, в горы.
