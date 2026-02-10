Сбежал с места ДТП: в Ярославской области будут судить 29-летнего водителя за аварию с пострадавшей

В Рыбинске Ярославской области 29-летнего водителя будут судить за ДТП с пострадавшей. Авария произошла ранним утром 1 декабря 2024 года на улице Академика Губкина.

29-летний мужчина за рулем «Кадиллака», по версии правоохранителей, ехал с превышением скорости. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением, машину занесло на проезжей части, иномарка влетела в металлический забор, а затем в светофор.

Момент ДТП попал на видео Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

По данным прокуратуры Ярославской области, водитель сбежал с места аварии. Помимо него в машине была 28-летняя пассажирка. Она получила травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

«Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места его совершения)», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.