«Я фактически отец-одиночка». Мать двоих детей пережила клиническую смерть во время родов — она в тяжелом состоянии

Нижегородка пережила клиническую смерть во время родов Источник: предоставлено Иваном Смирновым

В конце прошлого года в роддом Уренской ЦРБ Нижегородской области поступила 39-летняя пациентка. Ей сделали кесарево сечение, во время которого возникли серьезные осложнения. В редакцию NN.RU обратился супруг нижегородки Иван Смирнов и рассказал, что во время операции Ксения пережила клиническую смерть. Сейчас она находится в вегетативном состоянии и у медиков нет точных прогнозов о ее дальнейшем состоянии.

Это была вторая беременность Ксении, пара уже воспитывает 5-летнего сына. Женщина поступила в родильное отделение при Уренской ЦРБ в конце ноября 2025 года немного раньше положенного срока.

Так как малыш был в тазовом предлежании, 39-летней женщине предложили два варианта: сделать кесарево сечение в Уренском районе либо естественные роды в Нижнем Новгороде.

«Она активная, молодая, здоровая женщина. Риски при естественных родах были, а с кесаревом должно было быть всё нормально. Никаких противопоказаний. Она и согласилась», — рассказывает Иван.

Операцию женщине назначили планово. Мужчина говорит, что сам привез жену в больницу, она чувствовала себя хорошо и обещала написать, когда процедура закончится. Иван забеспокоился спустя несколько часов, когда от жены всё еще не было никаких вестей.

«Я позвонил сразу в больницу. Мне не сразу ответили, что с ней. А потом говорят, мол, ребенок родился, мальчик. А жена в реанимации. Потом сказали, что у нее была клиническая смерть», — рассказал Иван.

Источник: предоставлено Иваном Смирновым

После этого мужчина сразу приехал в больницу и спросил, что произошло. Выяснилось, что операцию Ксении проводили под общим наркозом. Ответить, что стало причиной клинической смерти, врачи не смогли. По словам Ивана, анестезиолог говорил про плохую интубацию и проблемы с открыванием рта у пациентки. Мужчина вспоминает, что даже звучали слова, что «это случай один на миллион».

Как отмечает Иван, до этого у Ксении не было проблем со здоровьем. Она прекрасно себя чувствовала до операции, а потому такие внезапные осложнения вызвали шок у супруга.

В тот же день роженицу перевели в больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде, где она находится по сей день.

«Она только через несколько дней начала глаза открывать. У меня была надежда, что она вылечится, выкарабкается. Но она до сих пор лежит в вегетативном состоянии. Руки дубовые, взгляд на человеке не фиксирует, только глазами водит. Человека просто обнулили», — рассказал Иван.

Такую справку мужчине выдали в больнице имени Семашко Источник: предоставлено Иваном Смирновым

Изначально врачи не давали прогнозов о том, выживет ли женщина вообще. Но сейчас мужчину готовят к тому , что мать его детей может провести в таком состоянии всю оставшуюся жизнь. Но на данный момент Иван не представляет, как жить дальше.

«Сейчас у меня на руках 5-летний ребенок и новорожденный младенец. Я фактически отец-одиночка. И я не знаю, что делать. Старшему сыну сказал, что мама болеет. Но как дальше объяснять, что она болеет навсегда?» — делится Иван.

Собеседник говорит, что недавно супругу перевели из Нижегородской области в Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в Москве. Однако и там прогнозов на спасение не дают, изменений в состоянии женщины тоже, увы, нет.

«Говорят, в неврологическом плане состояние тяжелое. Ее где-то до середины февраля там продержат, а дальше не знаю что. Надо с кем-то разговаривать», — сетует Иван.

Иван с родными и близкими планируют после выписки Ксении из стационара в Москве попытать счастья в частной клинике, которая специализируется на реабилитации больных с подобными диагнозами. Правда, день пребывания в таком учреждении обойдется в 62 тысячи рублей.

Сам Иван является с детства инвалидом: ему поставили диагноз гемофилия. Работать ему приходится удаленно, а потому собеседник решил заняться веб-дизайном. Помимо основного заработка, также у мужчины есть пенсия по инвалидности. Но, как признался Иван, очень много денег у него уходит на лекарства для себя.

Ксения до трагедии трудилась сначала в библиотеке, а потом лаборанткой в независимой лаборатории при местном заводе «Оргхим», после первого декрета женщина вернулась на работу на год, а потом стала домохозяйкой, готовясь к появлению второго малыша.

Сейчас новорожденный сын живет с родителями Ивана, со старшим сыном мужчине по большей части помогает родня жены.

«Младшего я навещаю постоянно. Как только подрастет, тоже начну его забирать к себе», — заключил мужчина.

Минздрав Нижегородской области после случившегося взял ситуацию на контроль, проводится проверка качества оказания медицинской помощи. Также после выхода материала NN.RU следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медиков Северного ММЦ. К расследованию подключилась и прокуратура Уренского округа.