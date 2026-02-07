Порезал несколько человек: мужчина с ножом ворвался в общежитие в Уфе

Неизвестный мужчина ворвался с ножом в общежитие в Уфе. Несколько человек пострадали. Рассказываем, что известно.

По данным UFA1.RU, нападение произошло в общежитии по адресу Репина, 6. В нем живут иностранные студенты-медики.

Пострадали пять человек, в том числе полицейский. Раненым оказывают медицинскую помощь. Нападавшего удалось задержать.

«В Уфе мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов», — написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале на платформе MAX.

Позднее выяснилось, что число пострадавших выросло до шести, передает Telegram-канал 112. Как пишет Baza, среди раненых есть ребенок.

Студентка БГМУ, чья одногруппница живет в данном общежитии, рассказала «КП-Уфа», что нападавших было двое. Один из них удерживал иностранного студента в спортзале общежития. По ее словам, нападавшие целенаправленно выбирали жертв среди иностранных студентов. Официального подтверждения данной информации пока нет.