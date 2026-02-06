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Происшествия Эксклюзив Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, сел на самолет в Казахстан: фото и видео

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, сел на самолет в Казахстан: фото и видео

Публикуем эксклюзивные кадры

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Нурлан Сабуров сел на самолет в Казахстан после запрета на въезд в Россию | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНурлан Сабуров сел на самолет в Казахстан после запрета на въезд в Россию | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Нурлан Сабуров сел на самолет в Казахстан после запрета на въезд в Россию

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, сел в самолет до Алматы. Комик летит бизнес-классом авиакомпании SCAT. Об этом сообщил корреспондент MSK1.RU.

Напомним, по данным ряда СМИ, после просьбы купить билет из России он заявил, что у него нет денег. Но когда ему предложили бесплатный полет в Дубай — страну вылета — в наручниках и с сопровождением воздушных маршалов, деньги тут же нашлись.

Прямой рейс прибывает в Алматы этой ночью. MSK1.RU снял в самолете, как комик садится в бизнес-класс.

Комик Нурлан Сабуров сел на самолет в Казахстан: видео

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Садился в самолет юморист в той же одежде, что и на утреннем видео из аэропорта Внуково: черной толстовке и кепке. При нем было два небольших чемодана, которые бортпроводники помогли положить в отсек над креслами.

Согласно официальной версии, решение о запрете Сабурову на въезд в Россию приняли в интересах нацбезопасности страны. Комик не сможет посещать страну следующие 50 лет. Об этом он узнал в аэропорту Внуково, а вместе с ним узнала вся страна. РИА Новости со ссылкой на силовиков пишет, что одной из причин могло стать отмывание денег через посредников. Мы выяснили, каким имуществом он владеет в России.

В подобной ситуации Нурлан Сабуров оказывается уже во второй раз. В мае 2025 года Нурлана Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Тогда его оштрафовали на 5 тысяч рублей и отпустили.

Всё, что известно о запрете на въезд в страну Нурлану Сабурову, мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Дмитрий ТолстошеевДмитрий Толстошеев
Дмитрий Толстошеев
Нурлан Сабуров Запрет Самолет Казахстан Россия
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Комментарии
2
Гость
7 февраля, 12:10
Как надоели везде с этим комиком.Кто хоть это?
Гость
6 февраля, 23:54
Давай, до свиданья узбек
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Гость
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