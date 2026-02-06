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Происшествия «Кровь даже в лифтовом холле»: что происходит на месте покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ

«Кровь даже в лифтовом холле»: что происходит на месте покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ

В него несколько раз стреляли

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Что происходит на месте покушения на Владимира Алексеева | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU и МинобороныЧто происходит на месте покушения на Владимира Алексеева | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU и Минобороны

Что происходит на месте покушения на Владимира Алексеева

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU и Минобороны

В пятницу, 6 февраля, неизвестный напал на замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева.

Высокопоставленного военного пытались застрелить у дома на Волоколамском шоссе. Преступник скрылся, а Алексеева госпитализировали. СК уже возбудил дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия». Рассказываем, что происходит на месте покушения и о чем теперь переживают соседи генерала.

У подъезда, где утром слышали выстрелы, до сих пор дежурит толпа журналистов. Никаких следов преступления на улице и в подъезде нет. Об утреннем происшествии напоминают машины полиции и Следственного комитета. Подробности — в материале MSK1.RU.

На месте работали криминалисты

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

По словам жильцов дома, всё произошло на этаже, где жил генерал. Именно там соседи заметили следы крови.

«Говорят, на этаже лужи крови, даже в лифтовом холле», — написал один из них в домовом чате.

«Мы все в шоке. С утра я выходила, тоже здесь было очень много милиционеров с оружием. Очень волнительно это всё», — поделилась эмоциями с MSK1.RU одна из местных.

Одна из местных жительниц выразила свои переживания

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Всё утро полицейские опрашивают местных жителей о нападении, задают им вопросы о случившемся. Со слов соседей, собирали паспортные данные, номера мобильных телефонов.

«Это стало большой неожиданностью. Конечно же, это расстроило, и в первую очередь я подумала, что же с ним [пострадавшим] дальше, как это могло произойти. Но я больше не знаю никаких деталей, там зашел участковый и взял тоже показания. Стоит рассчитывать только на то, что полицейские раскроют, что же случилось», — обозначила в беседе с MSK1.RU другая соседка.

Преступники проникли в дом, где жил генерал-лейтенант | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU Преступники проникли в дом, где жил генерал-лейтенант | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Преступники проникли в дом, где жил генерал-лейтенант

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Весь день полиция опрашивала соседей Алексеева | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU Весь день полиция опрашивала соседей Алексеева | Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Весь день полиция опрашивала соседей Алексеева

Источник:

Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Кто такой Владимир Алексеев

Владимир Алексеев родился 24 апреля 1961 года в селе Голодки Винницкой области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище имени Ленинского комсомола.

Владимир Алексеев | Источник: Минобороны РФВладимир Алексеев | Источник: Минобороны РФ

Владимир Алексеев

Источник:

Минобороны РФ

После выпуска из училища проходил военную службу, занимал должность начальника разведывательного управления штаба Московского военного округа, а затем возглавлял разведку штаба Дальневосточного военного округа. Позднее его перевели в центральный аппарат Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, где он стал руководителем одного из управлений.

В 2011 году его назначили на должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС России. Он участвовал в планировании и руководстве боевыми действиями в ходе военной операции ВС РФ в Сирии.

Генерал-лейтенант Алексеев имеет звание Героя России. У него много наград, в том числе орден Святого Георгия IV степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, два ордена Мужества, орден «За военные заслуги».

Ранее в столичном районе Орехово-Борисово на Елецкой улице прогремел взрыв: в ЧП погибли двое сотрудников ДПС. Перед смертью они заметили подозрительного мужчину и собирались его задержать. Когда они подошли к нему, сработала взрывчатка.

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Комментарии
9
Гость
7 февраля, 19:59
Он же Украинец по происхождению, с Винницкой области. Поэтому украинцы тут точно непричем. Скорее всего его жена заказала за что то...
Гость
6 февраля, 22:04
Надеюсь, не промахнулись...
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