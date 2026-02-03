Мать была еще совсем юная Источник: Дарья Пона / 74.RU

Двое маленьких детей чудом выжили после падения с 16 этажа в поселке Новогорелово (Ленинградская область). Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. Рассказываем, что известно о трагедии.

«Прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту падения с высоты», — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел вечером 2 февраля. Мать скончалась на месте от полученных травм. Дети выжили. Их доставили в детскую больницу Санкт-Петербурга. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

По версии следствия, погибшая была 23-летней девушкой с иностранным гражданством. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей, сообщает СК России по региону. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.