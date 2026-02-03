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Происшествия Двое маленьких детей чудом выжили после падения с 16 этажа

Двое маленьких детей чудом выжили после падения с 16 этажа

За жизнь малышей борются врачи

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Мать была еще совсем юная | Источник: Дарья Пона / 74.RUМать была еще совсем юная | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Мать была еще совсем юная

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Двое маленьких детей чудом выжили после падения с 16 этажа в поселке Новогорелово (Ленинградская область). Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. Рассказываем, что известно о трагедии.

«Прокуратурой Ломоносовского района организована проверка по факту падения с высоты», — говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел вечером 2 февраля. Мать скончалась на месте от полученных травм. Дети выжили. Их доставили в детскую больницу Санкт-Петербурга. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

По версии следствия, погибшая была 23-летней девушкой с иностранным гражданством. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей, сообщает СК России по региону. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.

Прокуратура Ломоносовского района организовала проверку по факту падения с высоты матери с двумя детьми. Также специалисты оценят работу системы профилактики, включая медицинские учреждения. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к трагедии.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Покушение на убийство Ленинградская область Травма Падение с высоты
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Комментарии
7
Гость
4 февраля, 17:47
минус мигрантЭ = тоже гуд
Гость
4 февраля, 09:00
Сколько лет прожил в союзе Такое чудес ни когда не было !!!! Хотя страна всегда была многонациональная . С 90 х конечно начался МРАК который длится по сей день !!!!!!!!!!!!!!!!! Причем жили намного скромнее чем сейчас . Мир просто сошел с ума от перенасыщения деньгами !!!! И чем дальше тем страшней !!!
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Гость
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