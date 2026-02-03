«Всю дорогу перекрыли»: в Ярославле из-за тройного ДТП заблокировало проезжую часть

Утром 3 февраля в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Автомобилисты рассказали, что три легковушки столкнулись на перекрестке улиц Блюхера и Урицкого.
«"Тройничок». Всю дорогу перекрыли», — пожаловался один из водителей в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Как пояснили в управлении МВД по Ярославской области, на перекрестке в Брагине около восьми утра столкнулись две легковушки «Шевроле» и «Митсубиши».
«Пострадавших нет», — уточнили в региональном УМВД.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 12:14 3 февраля движение на участке свободное.
Днем ранее в Ярославском округе на дороге «Золотое кольцо» случилось массовое ДТП. Там столкнулись сразу пять автомобилей, включая снегоуборочную машину. Из-за этого на участке образовалась пробка. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей выбирать пути объезда. Одна из пассажирок получила травмы, ее доставили в больницу.