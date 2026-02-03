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Происшествия «Всю дорогу перекрыли»: в Ярославле из-за тройного ДТП заблокировало проезжую часть

«Всю дорогу перекрыли»: в Ярославле из-за тройного ДТП заблокировало проезжую часть

Видео с места аварии

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В Ярославле из-за ДТП оказался заблокирован проезд | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле из-за ДТП оказался заблокирован проезд | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле из-за ДТП оказался заблокирован проезд

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Утром 3 февраля в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Автомобилисты рассказали, что три легковушки столкнулись на перекрестке улиц Блюхера и Урицкого.

«"Тройничок». Всю дорогу перекрыли», — пожаловался один из водителей в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Автомобилисты показали последствия аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как пояснили в управлении МВД по Ярославской области, на перекрестке в Брагине около восьми утра столкнулись две легковушки «Шевроле» и «Митсубиши».

«Пострадавших нет», — уточнили в региональном УМВД.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 12:14 3 февраля движение на участке свободное.

Днем ранее в Ярославском округе на дороге «Золотое кольцо» случилось массовое ДТП. Там столкнулись сразу пять автомобилей, включая снегоуборочную машину. Из-за этого на участке образовалась пробка. Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей выбирать пути объезда. Одна из пассажирок получила травмы, ее доставили в больницу.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пробка Госавтоинспекция
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Комментарии
13
Гость
3 февраля, 14:09
Там утром очень много любителей ездить по встречке, чтобы не стоять на светофоре, вот один из них попался
Гость
3 февраля, 14:06
олени
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Гость
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