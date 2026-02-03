«Всю дорогу перекрыли»: в Ярославле из-за тройного ДТП заблокировало проезжую часть

В Ярославле из-за ДТП оказался заблокирован проезд Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Утром 3 февраля в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Автомобилисты рассказали, что три легковушки столкнулись на перекрестке улиц Блюхера и Урицкого.

«"Тройничок». Всю дорогу перекрыли», — пожаловался один из водителей в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Автомобилисты показали последствия аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как пояснили в управлении МВД по Ярославской области, на перекрестке в Брагине около восьми утра столкнулись две легковушки «Шевроле» и «Митсубиши».

«Пострадавших нет», — уточнили в региональном УМВД.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 12:14 3 февраля движение на участке свободное.