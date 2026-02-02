Трупы под завалами и десятки поврежденных квартир: беспилотники атаковали Старый Оскол — кадры

Беспилотники ударили по Белгородской области. В результате ночной атаки в городе Старый Оскол погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Один из дронов попал в частный дом. Здание загорелось и частично обрушилось. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух погибших.
В результате детонации другого беспилотника выбило окна более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов. Также повредило один автомобиль.
На месте работают оперативные службы. Проводится подомовой обход для оценки последствий и установления всех пострадавших.
Об уничтожении дронов доложил и глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники заметили в Миллеровском и Чертковском районах. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.
Всего за ночь сбили 31 дрон, сообщили в Минобороны России. Из них:
22 — над Белгородской областью;
4 — над Краснодарским краем;
2 — над Ростовской областью;
по 1 — над Астраханской, Брянской и Курской областями.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.
Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.