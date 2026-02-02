Трупы под завалами и десятки поврежденных квартир: беспилотники атаковали Старый Оскол — кадры

В доме произошел пожар из-за ударов Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

Беспилотники ударили по Белгородской области. В результате ночной атаки в городе Старый Оскол погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из дронов попал в частный дом. Здание загорелось и частично обрушилось. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух погибших.

Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

В результате детонации другого беспилотника выбило окна более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов. Также повредило один автомобиль.

На месте работают оперативные службы. Проводится подомовой обход для оценки последствий и установления всех пострадавших.

Источник: Вячеслав Гладков / Telegram

Об уничтожении дронов доложил и глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Беспилотники заметили в Миллеровском и Чертковском районах. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

Всего за ночь сбили 31 дрон, сообщили в Минобороны России. Из них:

22 — над Белгородской областью;

4 — над Краснодарским краем;

2 — над Ростовской областью;

по 1 — над Астраханской, Брянской и Курской областями.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.