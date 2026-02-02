В Таиланде поймали подозреваемых в убийстве бизнесмена из России. За что его расчленили

Мужчину искали почти месяц Источник: Baza / Telegram

В столице Таиланда Бангкоке по подозрению в похищении и убийстве россиянина задержали двух других российских граждан. Жертва — Михаил Емельянов, его расчлененное тело обнаружили в городе Паттайе в 5 разных местах.

Подозреваемых поймали на востоке таиландской столицы. Они прятались от полицейских в гостинице.

«Следствием уже установлено, что похищение господина Емельянова не было связано с востребованием долга, так как у жертвы не было долговых обязательств перед похитителями. Оно являлось, по-видимому, похищением с целью получения выкупа», — сказали в полиции РИА Новости.

Бизнесмен пропал при загадочных обстоятельствах Источник: Pattaya News

Задержанные — 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Масдалев. Поймать их помогли камеры наблюдения, по записям которых удалось установить факт знакомства подозреваемых с погибшим и отследить их перемещения в день убийства. Теперь им будут предъявлены обвинения в совместно совершенном убийстве, в похищении и незаконном удержании человека с целью получения выкупа и в сокрытии трупа в целях избежания наказания.