НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -22

4 м/c,

сев.

 746мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Боб Хартли похвалил игру «Локомотива»
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Тройное ДТП с пострадавшими
Потратят 110 млн из городского бюджета
Где отдохнуть зимой по-русски
В ДТП пострадали трое взрослых и ребенок
Погода в первую неделю февраля
Большая афиша
Происшествия В Таиланде поймали подозреваемых в убийстве бизнесмена из России. За что его расчленили

В Таиланде поймали подозреваемых в убийстве бизнесмена из России. За что его расчленили

Возможные убийцы — тоже российские граждане

79
Мужчину искали почти месяц | Источник: Baza / TelegramМужчину искали почти месяц | Источник: Baza / Telegram

Мужчину искали почти месяц

Источник:

Baza / Telegram

В столице Таиланда Бангкоке по подозрению в похищении и убийстве россиянина задержали двух других российских граждан. Жертва — Михаил Емельянов, его расчлененное тело обнаружили в городе Паттайе в 5 разных местах.

Подозреваемых поймали на востоке таиландской столицы. Они прятались от полицейских в гостинице.

«Следствием уже установлено, что похищение господина Емельянова не было связано с востребованием долга, так как у жертвы не было долговых обязательств перед похитителями. Оно являлось, по-видимому, похищением с целью получения выкупа», — сказали в полиции РИА Новости.

Бизнесмен пропал при загадочных обстоятельствах | Источник: Pattaya NewsБизнесмен пропал при загадочных обстоятельствах | Источник: Pattaya News

Бизнесмен пропал при загадочных обстоятельствах

Источник:

Pattaya News

Задержанные — 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Масдалев. Поймать их помогли камеры наблюдения, по записям которых удалось установить факт знакомства подозреваемых с погибшим и отследить их перемещения в день убийства. Теперь им будут предъявлены обвинения в совместно совершенном убийстве, в похищении и незаконном удержании человека с целью получения выкупа и в сокрытии трупа в целях избежания наказания.

Михаил пропал при загадочных обстоятельствах 23 дня назад. Он успел отправить родственникам фотографию своего товарища, адрес его дома, контакты и попросил отслеживать его геолокацию.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Таиланд Россия Убийство Похищение Выкуп Задержание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
Красавчик Шаламе всех обманул? Стоит ли идти на распиаренный фильм «Марти Великолепный»
Лада Саруханян
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Рекомендуем