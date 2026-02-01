НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-19°C

Сейчас в Ярославле
Погода-19°

пасмурно, снег

ощущается как -26

6 м/c,

сев.

 751мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
В ДТП сбили подростка
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Куда сходить на свидание в Ярославле
Бизнесы Петрова
Где отдохнуть зимой по-русски
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Объединят колледжи
Происшествия Пассажиров зажало внутри: в Анталье перевернулся автобус — есть погибшие

Пассажиров зажало внутри: в Анталье перевернулся автобус — есть погибшие

Десятки человек пострадали

52
В ДТП погибли 8 человек | Источник: AP Photo / Emrah GurelВ ДТП погибли 8 человек | Источник: AP Photo / Emrah Gurel

В ДТП погибли 8 человек

Источник:

AP Photo / Emrah Gurel

Автобус перевернулся в турецкой Анталье. В результате аварии погибли люди. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

«Сегодня утром около 10:20 (совпадает с мск) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан. Еще 26 граждан получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших», — цитирует губернатора ТАСС.

По информации властей, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным турецкого телеканала TRT Haber, момент аварии пассажиров буквально зажало внутри автобуса и под ним.

На месте работают медики и экстренные службы. Пока неизвестно, были ли среди пассажиров россияне и другие туристы.

Еще один инцидент произошел в Таиланде. Там в ДТП погиб российский блогер-путешественник Вадим. Подробности рассказал его друг Антон Ефимов в соцсети. Также в аварии пострадала подруга Вадима, Дарья. Девушка получила тяжелые травмы.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Турция Анталья Смерть Происшествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Турки, обычное дело, для нас привычное, как русская рулетка.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Налоговая реформа ударила по дошкольникам? Почему в России начали закрываться частные детские сады
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем