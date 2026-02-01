Пассажиров зажало внутри: в Анталье перевернулся автобус — есть погибшие

В ДТП погибли 8 человек Источник: AP Photo / Emrah Gurel

Автобус перевернулся в турецкой Анталье. В результате аварии погибли люди. Об этом сообщил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

«Сегодня утром около 10:20 (совпадает с мск) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан. Еще 26 граждан получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших», — цитирует губернатора ТАСС.

По информации властей, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным турецкого телеканала TRT Haber, момент аварии пассажиров буквально зажало внутри автобуса и под ним.

На месте работают медики и экстренные службы. Пока неизвестно, были ли среди пассажиров россияне и другие туристы.