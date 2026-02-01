Мошенники притворяются операторами связи и предлагают продлить договор. Как не стать жертвой обмана

Важно прервать такой разговор, взять инициативу на себя — самому позвонить оператору и уточнить детали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мошенники придумали еще один способ выудить наши персональные данные. Они звонят якобы от лица оператора связи и говорят о том, что нужно срочно продлить договор, иначе номер отключат. Эксперты объяснили NGS.RU, как не попасться на удочку злоумышленников.

Как работает схема

Звонок, как правило, поступает с номера телефона, который не соответствует официальному контактному центру оператора связи. «Специалист кол-центра» здоровается, называет вас по имени и сообщает, что срок действия вашего договора якобы подходит к концу, условия меняются и, если договор не продлить, номер могут отключить.

Часто отдельно подчеркивают, что к этому номеру привязаны банковские сервисы, мессенджеры, «Госуслуги» и его потеря может создать много неудобств.

«Так формируется фон легкой тревоги: человек уже думает не о том, насколько странный звонок, а о том, как бы не остаться без связи. Дальше появляется срочность. Звонящий делает акцент на том, что оформлять всё нужно „прямо сейчас, пока вы на линии“, иначе система якобы автоматически запустит блокировку или перевод на другой тариф», — объясняет старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Звучат такие формулировки: «Номер уже стоит в очереди на отключение», «После полуночи восстановить его будет сложно». Хотя на самом деле у абонента всегда есть время, чтобы перепроверить данные.

Эксперт отмечает, что если на фразу: «Я перезвоню сам на номер поддержки, указанный на сайте» человек на линии начинает уговаривать остаться, объясняет, что через общую линию абонент не успеет сохранить номер, и настойчиво просит не класть трубку, то это весомый повод насторожиться. Настоящий сотрудник оператора связи не будет бояться того, что пользователь сам позвонит по официальному номеру и уточнит детали.

Стоит прислушаться и к тому, как с вами говорят. Мошенники часто сочетают вежливые формулировки с легким нажимом: заявляют, что «ответственность будет на вас», намекают, что «в случае отключения восстановить номер будет сложно», могут раздражаться, если им задают уточняющие вопросы или просят время, чтобы подумать.

Для настоящего оператора главное — чтобы пользователи всё поняли и чувствовали себя спокойно, а не любой ценой довести абонента до нужного действия в рамках одного звонка. Как только история про «продление договора» начинает сопровождаться спешкой, запретом что-то перепроверить и просьбами назвать коды из SMS, речь идет не об услуге, а о попытке обмана.

Что делать

«Рабочее правило здесь очень простое и подходит не только для связи, но и для банков, маркетплейсов и портала „Госуслуг“: если по входящему звонку от вас требуют немедленного решения и одновременно просят назвать одноразовый код или подтвердить действие в приложении, разговор можно смело прекращать», — советует Борис Лопатин.

Заведующий кафедрой защиты информации НГТУ НЭТИ Андрей Иванов подчеркивает, что любую информацию, которую говорят по телефону, необходимо перепроверить. Лучше опираться на источники, которые вы действительно контролируете.

Например, можно открыть приложение оператора или личный кабинет на сайте и посмотреть, есть ли там какие-то уведомления о долгах, блокировках или изменении условий. Если со счетом и услугами всё в порядке, никаких предупреждений нет, значит, срочная история про «истекающий договор» существовала только в рамках этого звонка. И конечно, можно позвонить оператору самостоятельно.

Андрей Иванов уверен, что ничего страшного не произойдет, если человек чуть позже среагирует на какой-то «официальный» запрос и ответит на него после проверки информации.