От удара машины развернуло: появилось видео с моментом массового ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле

Публикуем кадры

Судя по фото, из-за аварии оказались перекрыты несколько полос | Источник: читатель 76.RU

Судя по фото, из-за аварии оказались перекрыты несколько полос

Источник:

читатель 76.RU

Появилось видео с моментом ДТП на Октябрьском мосту, из-за которого днем 31 января в Ярославле растянулась пробка.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что сначала столкнулись автомобили, двигавшиеся в сторону Заволжского района. От удара легковушки развернуло, одна из машин встала поперек полос встречного движения. После этого столкновение произошло на полосах с движением в сторону центра.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Жесть Ярославль / T.me

В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства ДТП.

«В районе 16:05 на Октябрьском мосту столкнулись автомобили „Форд“, „Рено“, ВАЗ и „Хавал“. На данный момент информации о пострадавших нет», — уточнили в УМВД по Ярославской облвасти.

Полина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
Комментарии
Гость
1 час
Дистанцию если держали бы ,то всё бы обошлось.Торопыги
Гость
49 минут
Что же было первопричиной?
Гость
