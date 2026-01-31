От удара машины развернуло: появилось видео с моментом массового ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле

Появилось видео с моментом ДТП на Октябрьском мосту, из-за которого днем 31 января в Ярославле растянулась пробка.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что сначала столкнулись автомобили, двигавшиеся в сторону Заволжского района. От удара легковушки развернуло, одна из машин встала поперек полос встречного движения. После этого столкновение произошло на полосах с движением в сторону центра.
В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства ДТП.
«В районе 16:05 на Октябрьском мосту столкнулись автомобили „Форд“, „Рено“, ВАЗ и „Хавал“. На данный момент информации о пострадавших нет», — уточнили в УМВД по Ярославской облвасти.