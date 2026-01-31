НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Тела плавали в бассейне: в Кузбассе пять человек погибли во время пожара в сауне — подробности трагедии

Общая площадь возгорания — около 30 квадратных метров

Причина пожара устанавливается

Причина пожара устанавливается

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Кемеровской области пять человек погибли во время пожара в сауне. Как сообщают наши коллеги из NGS42.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, их тела якобы обнаружили в бассейне. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление дымом.

Возгорание произошло в частной сауне на улице Кубанская в Прокопьевске в тот момент, когда там отдыхала группа подростков. Некоторые из них не успели покинуть здание, погибли люди в возрасте от 16 до 22 лет. Большая часть погибших — девушки.

На месте работают спасатели, а также представили правоохранительных органов. Причины произошедшего неизвестны, по одной из версий, пожар начался по вине самих отдыхающих. Также рассматривается версия о неисправности электрооборудования.

По данным кузбасского МЧС, на ликвидацию возгорания ушло около часа, проводится проливка и обследование помещений. Предварительно, из здания спасли девушку, ей оказывается медицинская помощь.

Как уточнил источник, часть здания, где находилось заведение, обрушилась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», расследование находится на проверке прокуратуры Кузбасса. На месте работают криминалисты, назначен ряд экспертиз.

Пожар Сауна МЧС Подросток Происшествие
