Тела плавали в бассейне: в Кузбассе пять человек погибли во время пожара в сауне — подробности трагедии

Причина пожара устанавливается Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Кемеровской области пять человек погибли во время пожара в сауне. Как сообщают наши коллеги из NGS42.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, их тела якобы обнаружили в бассейне. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление дымом.

Возгорание произошло в частной сауне на улице Кубанская в Прокопьевске в тот момент, когда там отдыхала группа подростков. Некоторые из них не успели покинуть здание, погибли люди в возрасте от 16 до 22 лет. Большая часть погибших — девушки.

На месте работают спасатели, а также представили правоохранительных органов. Причины произошедшего неизвестны, по одной из версий, пожар начался по вине самих отдыхающих. Также рассматривается версия о неисправности электрооборудования.

По данным кузбасского МЧС, на ликвидацию возгорания ушло около часа, проводится проливка и обследование помещений. Предварительно, из здания спасли девушку, ей оказывается медицинская помощь.

Как уточнил источник, часть здания, где находилось заведение, обрушилась.