В Ярославле на мосту загорелся грузовик. Видео

В Ярославле загорелся грузовик Источник: читатель 76.RU

Утром 30 января у Юбилейного моста в Ярославле загорелся грузовик. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по видео с места происшествия, из-за пожара дорога на мосту была сильно задымлена. Сам грузовик был полностью объят огнем.

Очевидца записали на видео горящий грузовик Источник: читатель 76.RU

Как сообщили в МЧС, пожар тушили две единицы техники и девять человек личного состава.

«В 07:40 30 января поступило сообщение о загорании автомобиля МАЗ по адресу: г. Ярославль, трасса М-8, у Юбилейного моста. Пожар ликвидировали в 08:58», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

В пожаре сгорел кузов грузового автомобиля с товаром. По данным спасателей, никто не пострадал.