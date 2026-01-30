НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Происшествия В Ярославле на мосту загорелся грузовик. Видео

В Ярославле на мосту загорелся грузовик. Видео

Первые подробности ДТП

1 042
В Ярославле загорелся грузовик | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле загорелся грузовик | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле загорелся грузовик

Источник:

читатель 76.RU

Утром 30 января у Юбилейного моста в Ярославле загорелся грузовик. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по видео с места происшествия, из-за пожара дорога на мосту была сильно задымлена. Сам грузовик был полностью объят огнем.

Очевидца записали на видео горящий грузовик

Источник:

читатель 76.RU

Как сообщили в МЧС, пожар тушили две единицы техники и девять человек личного состава.

«В 07:40 30 января поступило сообщение о загорании автомобиля МАЗ по адресу: г. Ярославль, трасса М-8, у Юбилейного моста. Пожар ликвидировали в 08:58», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

В пожаре сгорел кузов грузового автомобиля с товаром. По данным спасателей, никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно, что в Ярославле в суде рассмотрят дело о ДТП в центре города, где погибла 21-летняя пассажирка. Авария произошла в ночь на 13 декабря 2025 года. Момент столкновения попал на городские камеры. На записи видно, как «Приора» на скорости врезается в «Гранту». Последнюю от удара разворачивает по дороге.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Грузовик
Комментарии
7
Гость
1 час
Китайская повозка в мороз это нечто
Гость
1 час
Эпично!
Гость
Рекомендуем