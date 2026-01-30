В Ярославле на мосту загорелся грузовик. Видео

Утром 30 января у Юбилейного моста в Ярославле загорелся грузовик. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.
Судя по видео с места происшествия, из-за пожара дорога на мосту была сильно задымлена. Сам грузовик был полностью объят огнем.
Как сообщили в МЧС, пожар тушили две единицы техники и девять человек личного состава.
«В 07:40 30 января поступило сообщение о загорании автомобиля МАЗ по адресу: г. Ярославль, трасса М-8, у Юбилейного моста. Пожар ликвидировали в 08:58», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
В пожаре сгорел кузов грузового автомобиля с товаром. По данным спасателей, никто не пострадал.
Напомним, ранее стало известно, что в Ярославле в суде рассмотрят дело о ДТП в центре города, где погибла 21-летняя пассажирка. Авария произошла в ночь на 13 декабря 2025 года. Момент столкновения попал на городские камеры. На записи видно, как «Приора» на скорости врезается в «Гранту». Последнюю от удара разворачивает по дороге.