Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили раньше, чем планировалось: в чем причина

Следов Усольцевых в тайге не нашли Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Поиски пропавшей в тайге четыре месяца назад в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновили. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК региона.

Возобновление поисков

«Поиски возобновлены по поручению следователя», — сообщили в Следственном комитете.

Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела. 30 и 31 января начинают повторные поиски, узнало РИА Новости. Как уточнили в краевой службе спасения (КГКУ «Спасатель»), они будут проходить на территории деревни Кутурчин Партизанского района.

Ранее представители волонтерских организаций заявляли, что полномасштабные поиски планировалось возобновить только весной 2026 года. Для новой операции необходимо дождаться, когда потеплеет и сойдет снег, говорили в «ЛизаАлерт».

Хронология исчезновения

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный пеший поход в район урочища Буратинка (Кутурчинское Белогорье) в Партизанском районе Красноярского края и бесследно исчезли.

Поисковая операция, начавшаяся 30 сентября, стала одной из самых масштабных в истории региона: в ней участвовали более 1,5 тысячи человек — спасатели МЧС, полиция, добровольцы и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Активная фаза поисков официально завершилась 12 октября 2025 года из-за резкого ухудшения погодных условий: выпал снег, температура опустилась до -20 градусов, что сделало дальнейшее прочесывание тайги крайне опасным.

За время поисков спасатели и волонтеры обследовали более 7400 километров труднодоступной горно-таежной местности с использованием вертолетов, беспилотников и тепловизоров, но не обнаружили ни одного существенного следа пропавших.

Основные версии следствия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения. В ходе расследования допросили более 60 человек, провели обыски и генетические экспертизы. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств, следователи рассматривают несколько ключевых версий.

Приоритетная версия — несчастный случай. Следствие считает наиболее вероятным, что семья погибла в результате трагического стечения обстоятельств в условиях дикой природы. В числе конкретных сценариев следующие:

заблудились и погибли от переохлаждения . В день исчезновения температура в горах резко упала с +20 до 0 градусов. Эксперты отмечают, что даже опытный турист может потерять ориентацию в сложном рельефе Кутурчинского Белогорья, изобилующем каменными осыпями (курумниками);

падение в природную ловушку . Одна из основных рабочих гипотез — провал в карстовую пещеру или каменный разлом. В районе поисков есть несколько малоизученных вертикальных пещер, входы в которые могли быть скрыты под снегом или листвой. Две из них уже обследовали, но безрезультатно;

гибель в горном озере . Семья могла направиться к глубокому и холодному озеру Атласное, где в случае несчастного случая следов могло не остаться.

Криминальные версии также отрабатываются, хотя прямых подтверждений им нет. Среди них:

случайная встреча с браконьерами или нелегальными охотниками;

нападение со стороны третьих лиц.

В публичном пространстве и соцсетях также фигурировали многочисленные слухи, включая намеренное исчезновение семьи и побег за границу. Следствие опровергло эти предположения, указав на отсутствие у семьи долгов, конфликтов или подготовки к отъезду.

Перспективы поисков