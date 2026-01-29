Пассажирский самолет разбился в Колумбии — кадры с места катастрофы

Воздушное судно пропало с радаров 28 января Источник: BNODesk / X

Спасательные службы Колумбии обнаружили место крушения самолета авиакомпании Satena. На борту находилось 15 человек, все они погибли. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

«Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Выживших нет», — говорится в сообщении.

Источник: BNODesk / X

Среди погибших — депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находились бывший член муниципального совета Оканьи Хуан Давид Пачеко со своей супругой.

Самолет, выполнявший рейс Кукута — Оканья, пропал с радаров в среду, 28 января. Поисковая операция в районе осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.