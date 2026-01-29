НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Пассажирский самолет разбился в Колумбии — кадры с места катастрофы

Все, кто были на борту, погибли

Воздушное судно пропало с радаров 28 января | Источник: BNODesk / XВоздушное судно пропало с радаров 28 января | Источник: BNODesk / X

Воздушное судно пропало с радаров 28 января

Источник:

BNODesk / X

Спасательные службы Колумбии обнаружили место крушения самолета авиакомпании Satena. На борту находилось 15 человек, все они погибли. Об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

«Единый координационный штаб подтвердил обнаружение воздушного судна Satena, потерявшего связь ранее сегодня. Самолет разбился в районе Курасика, в сельской зоне муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен. Выживших нет», — говорится в сообщении.

Источник:

BNODesk / X

Среди погибших — депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро и кандидат в депутаты Карлос Сальседо. Также на борту находились бывший член муниципального совета Оканьи Хуан Давид Пачеко со своей супругой.

Самолет, выполнявший рейс Кукута — Оканья, пропал с радаров в среду, 28 января. Поисковая операция в районе осложнялась труднодоступным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.

Ранее мы сообщали о том, что в штате Кентукки упал и загорелся грузовой самолет. Погибли люди. На борту самолета находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива. Трагедия, произошедшая у аэропорта имени Мохаммеда Али, была запечатлена на многочисленные камеры. Мы собирали подробности о ЧП в этом материале.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Авиакатастрофа Колумбия ЧП
Рекомендуем