Погибла 21-летняя пассажирка: в Ярославле передали в суд дело о смертельном ДТП на перекрестке

В Ярославле будут судить 25-летнего горожанина, который стал участником аварии на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской. Как сообщили в прокуратуре, материалы дела направлены в суд.
Речь идет о ДТП, случившемся в ночь на 13 декабря 2025 года. Момент столкновения попал на городские камеры. На записи видно, как «Приора» на скорости врезается в «Гранту». Последнюю от удара разворачивает по дороге.
«По версии обвинения, мужчина, управляя автомобилем „Лада Приора“, двигался по пр-ту Октября и на перекрестке с ул. Республиканской совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля „Лада Гранта“ от полученных травм скончалась на месте», — прокомментировали в прокуратуре.
Водитель «Приоры» обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Отметим, на этом участке нередко случаются аварии. К примеру, еще одно жесткое ДТП на перекрестке было в октябре 2024 года. Тогда при столкновении «Лады» и «Опеля» пострадал молодой водитель.