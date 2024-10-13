НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 760мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Дорогие спорткары в Ярославле
Где отметить корпоратив
На съемках рухнули декорации
Усадьба губернатора
Как работает синяя лампа
Продают гостиницы
Абьюзеры
Затонула баржа с песком
Как живет легендарный поселок
Происшествия «Водительское — всмятку»: легковушка вылетела на тротуар после аварии с иномаркой в Ярославле. Видео

«Водительское — всмятку»: легковушка вылетела на тротуар после аварии с иномаркой в Ярославле. Видео

Спасатели работают у здания полиции

583
Написать комментарий

У здания УМВД в центре Ярославля жестко столкнулись две легковушки

У здания полиции в центре Ярославля жестко столкнулись иномарка «Опель» и отечественная «Лада». Авария произошла вечером 13 октября на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканская.

—  В «девятке» (ВАЗ 2114. — Прим. ред.) — парень, в «Опеле» — семья с двухлетней девочкой. Парень в рубашке родился, водительское сиденье всмятку. Головой ударился, бледный весь, с памятью что-то. У мамы травма носа. Папа без травм, девочка очень испугалась, приехавшие спасатели очень бережно успокаивали малышку, — сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

На месте ДТП работают спасатели и медики на реанимобиле. Перекресток усыпан осколками стекол и фар. Обе машины серьезно смяты. Серебристую «Ладу» после удара вынесло на тротуар, у нее раздавило переднюю часть и сторону водителя.

На месте работают спасатели и медики

Мы запросили информацию о пострадавших в полиции.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе ДТП частично затруднен проезд.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление