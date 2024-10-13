«Водительское — всмятку»: легковушка вылетела на тротуар после аварии с иномаркой в Ярославле. Видео

У здания УМВД в центре Ярославля жестко столкнулись две легковушки Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com











У здания полиции в центре Ярославля жестко столкнулись иномарка «Опель» и отечественная «Лада». Авария произошла вечером 13 октября на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканская.

— В «девятке» (ВАЗ 2114. — Прим. ред.) — парень, в «Опеле» — семья с двухлетней девочкой. Парень в рубашке родился, водительское сиденье всмятку. Головой ударился, бледный весь, с памятью что-то. У мамы травма носа. Папа без травм, девочка очень испугалась, приехавшие спасатели очень бережно успокаивали малышку, — сообщают очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

На месте ДТП работают спасатели и медики на реанимобиле. Перекресток усыпан осколками стекол и фар. Обе машины серьезно смяты. Серебристую «Ладу» после удара вынесло на тротуар, у нее раздавило переднюю часть и сторону водителя.

На месте работают спасатели и медики Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

Мы запросили информацию о пострадавших в полиции.