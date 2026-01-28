«Вы как зверь!» На Урале лыжник жестоко избил подростка, а потом горько расплакался в суде

Яков говорит, что очень раскаивается в своем поступке Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Черные усы прославили на весь Екатеринбург простого маркетолога Якова Шушарина. Они были на его лице, когда он избил 13-летнего школьника на склоне Уктуса, и стали особой приметой, когда нападавшего объявили в розыск. Подробности в материале E1.RU.

В полицию Яков пришел сам. Правоохранители не сразу поняли, что перед ними мужчина с ориентировки, ведь те самые густые усы он сбрил сразу после инцидента на горе. Говорит, не пытался изменить внешность, а просто привел себя в порядок.

Мужчина мгновенно рассвирепел и стал жестко наносить удары Источник: читатель E1.RU

Яков объяснил, что набросился на ребенка, вступившись за свою жену и маленькую дочку. Подросток случайно сбил его супругу, когда катился с горы на снегокате. В этот момент мужчина рассвирепел: даже не дав возможности мальчику извиниться, накинулся на него с кулаками и несколько раз ударил по голове.

«Он его не бил, а забивал»

13-летний Властимир гулял на «Уктусе» с другом, они катались на снегокате. В очередной раз спускаясь с горы, мальчик увидел стоявших на склоне людей. Ребенок говорит, что он пытался затормозить, но не успел, поэтому налетел на женщину.

«Я вытянул руки вперед, чтобы смягчить удар для женщины, — рассказал полицейским мальчишка. — Не успел извиниться, меня начали бить. У меня кружилась голова, помутнело в глазах».

Усы Яков сразу сбрил, но в полицию он пришел сам Источник: читатель E1.RU

Буквально спустя минуту к склону подбежал друг мальчика. Он хотел отвлечь агрессора, чтобы тот перестал его бить. Когда мужчина погнался за вторым подростком, Властимир смог подняться и поехать домой.

Когда он рассказал о случившимся родителям, они сразу же повезли его в больницу. У мальчика диагностировали перелом носа, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

«Если бы я там была, я не знаю, что бы я сделала. Он [Яков] его не бил, а забивал. Ребенка отправили на больничный на месяц, в школу не ходит, у него обострилось старое неврологическое заболевание. Еще непонятно, какие последствия черепно-мозговой травмы будут, они могут проявиться позже», — объяснила E1.RU мама подростка Кристина.

Кристина очень переживает за сына. Врачи говорят, что последствия травмы могут еще проявиться позже Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мама Властимира Кристина — чемпионка мира по восточным танцам, у нее свой телеграм-канал, где она рассказывает о жизни и путешествиях. Видео с камер горнолыжного комплекса, на котором ее сына жестоко избивает усатый мужчина, она тоже выложила там. Через несколько дней оно разлетелось по всем СМИ и пабликам города.

У Кристины четверо детей. Властимир — самый старший ребенок в семье. На «Уктусе» он бывал часто, мама считала, что территория горнолыжного комплекса — безопасное место для прогулок, тем более сын хорошо его знает. Мальчик регулярно катается там с инструктором на сноуборде.

«Сейчас ребенок очень переживает после случившегося, и младшие дети тоже», — поделилась Кристина.

«Супруга, возможно, беременна»

Яков сдался полиции спустя четыре дня после избиения мальчика. Он говорит, что не пытался скрыться от следствия и замаскироваться, но за это время успел изменить прическу и сбрить усы.

С повинной он пришел, когда увидел себя на видео, которое уже было повсюду. В тот день на склоне они с женой учили четырехлетнюю дочку кататься на лыжах. Мужчина пришел в ярость, когда в них влетел снегокат.

«Я в порыве ярости несколько раз ударил человека, который сбил мою супругу. Кулаком в область головы и в область туловища. Супруга моя, возможно, была беременна. То есть мы пытаемся зачать второго ребенка, и для меня это была стрессовая ситуация», — объяснил Яков.

Мужчина просил не лишать его дочь отца и оставить его на свободе Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В суде, где ему определяли меру пресечения, бывший усач попросил прощения у мамы ребенка и даже расплакался.

Он утирал слезы, пока объяснял, почему накинулся и избил мальчика.

«У меня потемнело в глазах, я не видел перед собой ребенка, я видел мужчину, который сбил мою жену. Я очень испугался, не понимаю, что на меня нашло в тот момент. Я готов пройти психиатра, чтобы выяснить, являюсь ли опасным для общества, если это необходимо. Извините меня, пожалуйста», — сказал Яков в суде.

Мужчину пришла поддержать его супруга Анастасия, которая останавливала разъяренного мужа на склоне. В суд она привела с собой их четырехлетнюю дочку. Девочку не пустили в зал, хотя она очень хотела увидеть отца. В коридоре малышка вместе с дедушкой смотрела мультики, пока мама рассказывала, почему папа накинулся на чужого ребенка.

«Мы несколько месяцев пытаемся зачать ребенка, у нас не получается, у нас стресс. Тут я падаю, я могла быть беременна, у мужа стресс от этого. То есть он не то что смотрит: „Сейчас я его побью“, у него просто щелкнуло это. Такая реакция на конкретную ситуацию», — говорит супруга Якова.

Дочка Якова скучает по папе. В день происшествия он учил ее кататься на лыжах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мама 38-летнего Якова тоже пришла на заседание. Она шептала в камеру сыну: «Ты не виноват!» — и отстаивала его перед журналистами. Дружелюбный, активный, заядлый турист (он и густые усы отрастил во время очередного похода) никогда не вступал в серьезные конфликты, он не судим и без вредных привычек.

Мама и жена Якова считают, что он сорвался Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Женщина уверена, что подросток, которого бил кулаками по голове ее взрослый сын, тоже виноват. В коридоре суда она даже пыталась объяснить это маме ребенка, которая была в шоке от таких обвинений и предпочла уйти в сторону, чтобы не вступать в дискуссию.

«Ваш сын совершил хулиганское действие, — заявила мама обвиняемого маме пострадавшего подростка. — А мой сын неумышленно это сделал».

«Спасибо, я понимаю, что вы его также били», — отрезала Кристина и ушла в другую часть коридора.

Родные Якова рассказали, почему он накинулся на мальчика Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Мама Якова продолжила свою мысль уже перед камерами журналистов.

«Эта горка предназначена для обучения детей, а не для катаний на снегокате. Мальчик совершил хулиганские действия, он даже не кричал, не просил отойти, — говорит мама обвиняемого Людмила Юрьевна. — Они с другом хихикали и смотрели в сторону моих детей. И на видео видно, что горка большая, но им приспичило ехать именно на моих ребят».

«Вы поступили как зверь!»

Яков извинился перед мамой подростка Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Яков, в отличие от его родственников, в своей виновности не сомневается. Он предложил семье мальчика возместить ущерб (лечение ребенка требует финансовых затрат), но от извинений и денег мама школьника категорически отказалась.

«Вы поступили как зверь. Я считаю, что ваше поведение опасно, как у зверя», — сказала мама ребенка и попросила избрать для мужчины максимально строгую меру пресечения.

Адвокат лыжника настаивал на домашнем аресте, но следователи посчитали, что на свободе он может оказать давление на свидетелей или скрыться, ведь после избиения подростка он оставил место происшествия. Суд согласился с этой позицией и на полтора месяца отправил Якова под стражу.

«Яша, держись! Мы будем обжаловать!» — сказала мама обвиняемого, выходя из зала суда.

По статье «Хулиганство» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.