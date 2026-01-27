Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Несколько лет назад у него нашли онкологическое заболевание.
«Бориса Игнатьева не стало», — сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева ТАСС.
Ему было 85 лет. Супруга не назвала причину смерти тренера, а лишь предположила, что этому могли послужить последствия онкологии и проблемы с сердцем. Известно, что онкологическое заболевание у него нашли в 2024 году.
Игнатьев начал карьеру как игрок в середине XX века, выступая за московские клубы и команды второго дивизиона СССР. А в 1963 году заслужил звание мастера спорта СССР. После завершения игровой карьеры он стал тренером: в 1988 году его юношеская сборная СССР выиграла юношеский чемпионат Европы, а в 1996–1998 годах он руководил национальной сборной России на международной арене.
Также Игнатьев трудился в клубах, занимал тренерские посты и участвовал в подготовке молодых футболистов, оставаясь заметной фигурой в отечественном футболе долгие годы. Он работал с рядом российских и зарубежных клубов, в том числе московским «Торпедо», раменским «Сатурном», китайским «Шаньдун Лунэн» и саудовским «Аль-Иттихадом».