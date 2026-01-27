НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -14

5 м/c,

ю-з.

 749мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
ПСБ: главные события года
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Ярославец выиграл в лотерее
Засыплет снегом: прогноз погоды
Что будет на месте табачной фабрики
Происшествия Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Ему было 85 лет

99
Два года назад у тренера нашли онкологическое заболевание | Источник: rfs.ruДва года назад у тренера нашли онкологическое заболевание | Источник: rfs.ru

Два года назад у тренера нашли онкологическое заболевание

Источник:

rfs.ru

Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Несколько лет назад у него нашли онкологическое заболевание.

«Бориса Игнатьева не стало», — сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева ТАСС.

Ему было 85 лет. Супруга не назвала причину смерти тренера, а лишь предположила, что этому могли послужить последствия онкологии и проблемы с сердцем. Известно, что онкологическое заболевание у него нашли в 2024 году.

Игнатьев начал карьеру как игрок в середине XX века, выступая за московские клубы и команды второго дивизиона СССР. А в 1963 году заслужил звание мастера спорта СССР. После завершения игровой карьеры он стал тренером: в 1988 году его юношеская сборная СССР выиграла юношеский чемпионат Европы, а в 1996–1998 годах он руководил национальной сборной России на международной арене.

Также Игнатьев трудился в клубах, занимал тренерские посты и участвовал в подготовке молодых футболистов, оставаясь заметной фигурой в отечественном футболе долгие годы. Он работал с рядом российских и зарубежных клубов, в том числе московским «Торпедо», раменским «Сатурном», китайским «Шаньдун Лунэн» и саудовским «Аль-Иттихадом».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Спорт Россия Футбол Тренер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Самое тяжелое в профессии — родители. Воспитательница рассказала, почему педагоги бегут из детских садов
Елизавета
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем