Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Два года назад у тренера нашли онкологическое заболевание Источник: rfs.ru

Скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Несколько лет назад у него нашли онкологическое заболевание.

«Бориса Игнатьева не стало», — сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева ТАСС.

Ему было 85 лет. Супруга не назвала причину смерти тренера, а лишь предположила, что этому могли послужить последствия онкологии и проблемы с сердцем. Известно, что онкологическое заболевание у него нашли в 2024 году.

Игнатьев начал карьеру как игрок в середине XX века, выступая за московские клубы и команды второго дивизиона СССР. А в 1963 году заслужил звание мастера спорта СССР. После завершения игровой карьеры он стал тренером: в 1988 году его юношеская сборная СССР выиграла юношеский чемпионат Европы, а в 1996–1998 годах он руководил национальной сборной России на международной арене.