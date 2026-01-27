Видео: на туристов из России напал слон. Он разнес автобус

Видео атаки Источник: SHOT / Telegram

На Шри-Ланке слон напал на автобус с туристами из России. Он вырвал дверь из салона, пассажиры бежали. Причина, по которой слон рассвирепел — фрукты.

Дело в том, что в местном парке слоны регулярно берут с туристов «взятки». Животные выходят на дорогу, тормозят машины — и пропускают их только после того, как туристы дадут фруктов. Россиянка поступила именно так, но слону что-то не понравилось в ее подношении. Так что трехтонный цейлонский слон перешел в атаку.

«Гигант рассвирепел: то ли угощение было невкусным, то ли порция маловата. Слон от души пошатал машину: выдрал дверь и едва не опрокинул автобус на россиян, которые в панике босиком выбежали из салона», — пишет телеграм-канал SHOT.

По их данным, туристы ехали на арендованной машине. Видео инцидента выглядит пугающе — слон на нем ведет себя не на шутку агрессивно. Но, к счастью, никто не пострадал. Спустя несколько минут буйное животное успокоилось, а туристы смогли проехать дальше.