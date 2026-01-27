«Это продолжалось пять дней, на переменах». В челябинской гимназии третьеклассники насиловали 9-летнего мальчика

За закрытой дверью кабинки школьного туалета творились страшные вещи Источник: Семен Казьмин

«Мой ребенок — он открытый, он доверчивый. Ему сказали: „Пойдем в туалет, поржем“. И он пошел. А потом его уже просто скрутили и не пустили… Это продолжалось пять дней…» — говорит мама пострадавшего Вани.

Челябинск потрясла новость о том, что в престижной гимназии ученики третьего класса насиловали девятилетнего мальчика. Мама четыре месяца пытается добиться наказания виновных, но пока терпит неудачу. Наши коллеги из 74.RU разбираются, почему детей, участвовавших в насилии, не отстранили от уроков и должны ли педагоги нести ответственность за случившееся в стенах школы.

Мама Вани (имя ребенка изменено по требованию законодательства РФ. — Прим. ред.) с дрожью в голосе вспоминает события последних дней сентября, когда узнала, что творили одноклассники в гимназии с ее девятилетним сыном. Всё началось с сообщения от педагога.

«Учитель написала мне, что ее тревожит то, что моего ребенка вовлекают в силовые игры ребята из класса без его воли. Попросила поговорить с ним, — рассказывает Анна (имя мамы изменено. — Прим. ред.). — Я посмотрела это сообщение и понимаю, что что-то не то. Приехала домой, вечером начала разговаривать с ребенком, спросила, что в школе происходит? А он как будто этого ждал. То есть он сам не говорил, он боялся, потому что его запугали мальчики».

Когда сын начал рассказывать, Анна пришла в ужас.

«В первый вечер он рассказал только половину. Говорит: „Мам, меня заставляли брать в руки [половой орган одноклассника], он мне показывал и говорил, как брать“, — вспоминает мама мальчика. — Я не спала всю ночь. Написала учителю в 5 утра, говорю: „Нам надо встретиться. Это уголовное дело“. А потом в течение выходных он мне признался».

Далее мама подробно рассказала нам, как над ее сыном совершали половое насилие.

«И это продолжалось пять дней и даже было по несколько раз в день! Всё происходило на переменах в школьном туалете», — добавила она.

По словам мамы, насильников было трое, у Вани раньше случались с ними конфликты, но она не придала им серьезного значения.

«Я не такая мать, которая будет поднимать шум из-за того, что ребенка толкнули. Я говорила: „Ты что, не можешь справиться с пацаном?“ Но я не знала, что это ОПГ (организованная преступная группа. — Прим. ред.), — продолжила она. — Его по половым органам могли ударить, запугивали: „Если скажешь маме или директору, тебе хана!“ Эти дети матерятся, вседозволенность чувствуют».

Реакция школы

После признания сына Анна сразу поехала в Следственный комитет и написала заявление. Там начали проверку. После этого мать мальчика отправилась в гимназию.

«Когда я пришла к директору, рядом сидели психолог, учитель, завуч. Я спросила: „Вы как видите развитие событий? Пожалуйста, детей изолируйте на время следствия, чтобы мой ребенок посещал школу“. На что мне было сказано: „У нас нет полномочий, мы не имеем на это права“». И мой ребенок месяц был на дистанте, а те дети ходили в школу, у них всё было прекрасно, пока я не написала в Министерство просвещения РФ, — возмущена мама мальчика. — Только в ноябре мне позвонила завуч и сказала, что те дети будут переведены в другой корпус, якобы было предписание от прокуратуры. После этого мой сын вернулся в школу».

Корреспондент 74.RU попытался получить комментарии школы и комитета по делам образования по этой ситуации, но там ответили, что не могут ничего сказать «в связи с тем, что работает Следственный комитет». Однако источник в сфере образования подтвердил, что отстранить детей по закону школа может только по заявлению родителей.

«Перевод на дистанционное, семейное или домашнее обучение — это право родителей, а не наказание для ребенка. Школа не может принудительно перевести ученика на эти формы обучения. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания допускается, если ученик достиг возраста 15 лет, неоднократно совершал дисциплинарные проступки и к нему применялись другие меры воспитательного воздействия, которые не дали результата», — объяснил наш собеседник.

Анна также обратилась к уполномоченному по правам ребенка, но, по ее словам, помощи не получила.

«Мне пришла отписка, что дело передано в Следственный комитет», — сказала она.

Заместитель руководителя аппарата уполномоченных по правам ребенка в Челябинской области Игорь Майоров объяснил, что это не совсем так:

«Мама обращалась. Конечно, мы подключили все службы и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, вопрос рассматривался на комиссии. И маме предлагали помощь, но на тот момент она отказалась, сказала, что у нее есть свой психолог, — сообщил он. — Сейчас мы повторно направили письмо в центр „Семья“, я знаю, что они уже связались с мамой, она должна приехать на беседу, чтобы определиться, какая сейчас нужна помощь ребенку».

Дети не виноваты?

С родителями обидчиков Анна тоже связалась сразу, но они ожидаемо встали на защиту своих сыновей.

«Когда я узнала только половину информации, я им написала, мамы в основном отреагировали так: „Это, конечно, ужас! Будем разговаривать“. И всё. Никто даже не извинился. Все думали, что дело замнется в рамках чата, — сказала она. — А потом, когда ребенок мне уже сознался, что было на самом деле, я написала губернатору, детскому омбудсмену, в Следственный комитет, но родители как будто застряли в стадии неприятия: „Нет, этого не может быть“, „Мой ребенок такое сделать не может“. Все эти ребята сейчас с адвокатами».

Дело возбудили, но не по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста (ч. 4 ст. 132 УК РФ), а по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении пока не установленных сотрудников гимназии. Дело в том, что все трое возможных участников преступления не достигли возраста уголовной ответственности, максимум что им грозит — постановка на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, кроме того, сотрудники СК и полиции могут обратиться в суд, чтобы на месяц поместить их в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Следователем принимаются профилактические меры, в том числе рассматривается вопрос о помещении малолетних в центр временной изоляции», — заверил нас источник в правоохранительных органах.

Однако пока на учет в ПДН поставили только зачинщика, это произошло после того, как СК вынес отказной материал по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, об этом 74.RU сообщили в городском управлении МВД.

Мы связались с отцом ребенка, который фигурирует в материалах проверки. Он публичный человек, комментировать случившееся отказался, но своего сына преступником явно не считает.

«Я очень хочу прокомментировать данный случай, но следователь и адвокат запретили мне это делать, так как вопрос касается моего несовершеннолетнего ребенка, который сейчас находится в стрессовом состоянии из-за увиденного», — объяснил он.

Желание родителей защитить своих детей понятно, даже если те совершили преступление, но закрывать глаза на произошедшее нельзя, уверена психолог Елена Тевс.

«Могу сказать, что оправдать подобного рода поведение ничем нельзя, даже в таком юном возрасте, — говорит специалист. — Безусловно, мера, которая будет принята в отношении ребят, совершивших это преступление, в какой-то степени их, возможно, припугнет, осадит, но это лишь временная мера. Я считаю, что им необходима консультация грамотного психиатра, чтобы их посмотрел специалист, выдал свое заключение, и в дальнейшем должен быть комплекс психокоррекционных мероприятий, потому что это, безусловно, тревожный звоночек. С точной долей вероятности сказать, что из этих ребят вырастут, скажем, матерые преступники или сексуальные маньяки, нельзя, но в любом случае надо смотреть: почему так сложилось, были ли какие-то изначально отклонения либо это какая-то ситуативная тема, когда подростковое поисковое поведение повело их, к сожалению, в такую страшную тему».

Психолог считает, что даже 30-дневной изоляции в таких случаях недостаточно:

«Здесь нужна продолжительная работа со специалистами, которые попытаются скорректировать их в нужное русло, но это всё делается небыстро».

Кто ответит за насилие в школьном туалете?

Получается, за преступление ответственность сейчас переложили на школу, и прецеденты, когда директора признавали виновным, уже были.

«Теоретически сотрудников школы могут привлечь к уголовной ответственности. В Екатеринбурге недавно было аналогичное дело по интернату на Вторчермете, и там руководителя школы признали виновной, — рассказал адвокат Сергей Колосовский. — Но для этого должны быть должностные полномочия установлены и должно быть выявлено нарушение этих должностных полномочий».

Подробнее о том случае рассказывали наши коллеги из екатеринбургского Е1.RU. Судя по материалам суда, там директор знала о насилии в школе, но предпочла сама разобраться с детьми, без привлечения правоохранительных органов. Какие вопросы у следователей могут возникнуть к сотрудникам челябинской гимназии, пока непонятно. При этом школьные туалеты — давняя боль многих руководителей школ, ведь камеры в них вне закона, да и дежурства там сотрудников — крайне спорное решение.

После того как Анна решилась предать огласке историю о насилии в гимназии, потому что за четыре месяца отчаялась добиться справедливого наказания для ее участников, ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а из районного отдела материалы передали в 3-й отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК.

«Следствием установлено, что в сентябре 2025 года должностные лица одной из школ в Тракторозаводском районе ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, в результате чего трое учеников в возрасте 8 и 9 лет совершили противоправные действия в отношении своего сверстника. Для выполнения необходимых следственных и процессуальных действий создана следственная группа. В настоящее время следователи допрашивают сотрудников и учеников образовательного учреждения, устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности», — заключили в региональном управлении Следственного комитета.