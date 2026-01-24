Ребенка увезли в больницу: в Ярославле автобус сбил 10-летнего мальчика

В центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Днем 24 января в центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло в 15:50 на Советской улице в районе дома № 14.

По предварительным данным Госавтоинспекции Ярославской области, ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил ПАЗ.

Мальчику понадобилась помощь медиков. На место вызвали бригаду скорой помощи.

«В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Родителей призывают объяснять детям, как правильно вести себя на дорогах.

«Учите юного пешехода оценивать окружающую обстановку, развивайте у него наблюдательность на дороге и обращайте внимание на ситуации, создающие опасность», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.