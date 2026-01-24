НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ребенка увезли в больницу: в Ярославле автобус сбил 10-летнего мальчика

Ребенка увезли в больницу: в Ярославле автобус сбил 10-летнего мальчика

Что известно о ДТП в центре города

265
В центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Днем 24 января в центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло в 15:50 на Советской улице в районе дома № 14.

По предварительным данным Госавтоинспекции Ярославской области, ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил ПАЗ.

Мальчику понадобилась помощь медиков. На место вызвали бригаду скорой помощи.

«В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу», — уточнили в Госавтоинспекции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Родителей призывают объяснять детям, как правильно вести себя на дорогах.

«Учите юного пешехода оценивать окружающую обстановку, развивайте у него наблюдательность на дороге и обращайте внимание на ситуации, создающие опасность», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, утром 24 января на проспекте Октября в Ярославле насмерть сбили 78-летнюю пенсионерку. Водитель скрылся с места ДТП, но позднее сам пришел в отдел полиции. Им оказался 18-летний парень.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
7
Гость
10 минут
только железные шлагбаумы спасут наши жизни.
Гость
12 минут
Когда пешеходы научиться переходить на зелёный свет?
Гость
