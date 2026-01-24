Ребенка увезли в больницу: в Ярославле автобус сбил 10-летнего мальчика

Днем 24 января в центре Ярославля автобус сбил 10-летнего мальчика. ДТП произошло в 15:50 на Советской улице в районе дома № 14.
По предварительным данным Госавтоинспекции Ярославской области, ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил ПАЗ.
Мальчику понадобилась помощь медиков. На место вызвали бригаду скорой помощи.
«В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу», — уточнили в Госавтоинспекции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Родителей призывают объяснять детям, как правильно вести себя на дорогах.
«Учите юного пешехода оценивать окружающую обстановку, развивайте у него наблюдательность на дороге и обращайте внимание на ситуации, создающие опасность», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Напомним, утром 24 января на проспекте Октября в Ярославле насмерть сбили 78-летнюю пенсионерку. Водитель скрылся с места ДТП, но позднее сам пришел в отдел полиции. Им оказался 18-летний парень.