Пришел в отдел сам: кем оказался водитель, сбивший насмерть пешехода в Ярославле

В Ярославле молодой водитель насмерть сбил пенсионерку Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославле установили личность водителя, который утром 24 января сбил насмерть 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Им оказался 18-летний парень.

В момент аварии он был за рулем «пятнашки». Как уточнили в полиции, парень сам вышел на связь с правоохранителями.

«Гражданин самостоятельно явился в отдел полиции», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

ДТП произошло около 6:58 на проспекте Октября в районе дома № 65а. В Госавтоинспекции рассказывали, что по предварительной информации пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора.

Удар был сильным: судя по фото с места аварии, с ноги погибшей слетел сапог, а с головы шапка. Неподалеку от ее тела лежало что-то, похожее на поводок. Ярославцы предполагали, что женщина могла ранним утром выйти на прогулку с собакой.