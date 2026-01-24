Пришел в отдел сам: кем оказался водитель, сбивший насмерть пешехода в Ярославле

В Ярославле установили личность водителя, который утром 24 января сбил насмерть 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места аварии. Им оказался 18-летний парень.
В момент аварии он был за рулем «пятнашки». Как уточнили в полиции, парень сам вышел на связь с правоохранителями.
«Гражданин самостоятельно явился в отдел полиции», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
ДТП произошло около 6:58 на проспекте Октября в районе дома № 65а. В Госавтоинспекции рассказывали, что по предварительной информации пенсионерка переходила проезжую часть по «зебре» на красный сигнал светофора.
Удар был сильным: судя по фото с места аварии, с ноги погибшей слетел сапог, а с головы шапка. Неподалеку от ее тела лежало что-то, похожее на поводок. Ярославцы предполагали, что женщина могла ранним утром выйти на прогулку с собакой.
В полиции рассказали, что пенсионерка погибла на месте ДТП до приезда скорой помощи.