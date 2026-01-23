«Детей вырежем у тебя на глазах»: исповедь матери, которая после ДТП с сыном стала врагом № 1 для всего села

Авария, следствие, нервный срыв. Как ДТП с ребенком раскололо целое село и привело к уголовному делу против матери Источник: предоставлено семьей Зориных

В тихом селе Воротнем Самарской области разворачивается история, больше похожая на сценарий триллера, чем на жизнь. Местную многодетную мать Юлию Зорину обвиняют в ложном доносе. Всё началось с ДТП, в котором пострадал ее 11-летний сын. Однако вместо помощи семья столкнулась с травлей, угрозами расправы над детьми и требованиями выплатить 400 тысяч рублей за царапину на бампере машины виновницы аварии. Теперь, после полутора лет борьбы, Юлия сама стала фигуранткой уголовного дела. В распоряжении ее семьи есть аудиозаписи, где обсуждают, как от нее «избавиться», и голосовые сообщения с обещаниями «вырезать всю семью».

В глубоком отчаянии муж женщины обратился к журналистам. В эксклюзивном интервью 63.RU он рассказал свою историю.

Хронология двухлетнего кошмара

Юлия Зорина в 2023 году потеряла ребенка: на маленьком сроке беременности после серьезного конфликта на школьном собрании у нее случился выкидыш. А через несколько дней, когда она лежала в больнице, пришло новое ужасное известие: под машину попал ее средний сын, 11-летний Саша (имя изменено. — Прим. ред.).

«Ей позвонил знакомый, сказал, что Сашу сбили. Она выпросилась у врача, примчалась на такси. Во дворе увидела сына в истерике. Огромная шишка на лбу, ссадины, а рядом — искореженный велосипед. Он кричал: „Не бейте меня! Не бейте!“ Мать его обняла, а он не мог успокоиться. Был в шоке», — голос Александра Зорина дрожит даже спустя два с половиной года.

По версии виновницы ДТП, Ольги К., мальчик сам на большой скорости на велосипеде выскочил на дорогу и врезался в ее «Ладу-Гранту». Женщина утверждала, что травм у ребенка не было и она сама отвезла его домой, а затем — к сельскому фельдшеру. Тот, осмотрев Сашу, скорую вызывать не стал.

Но версия мальчика, которую он смог рассказать лишь через несколько дней, звучала иначе. По его словам, он ехал по обочине, услышал визг тормозов, а потом — удар. Из машины вышла не только Ольга, но и ее мать. Последняя, по словам ребенка, стала кричать на него и бить по голове, приговаривая: «Ты попал, твои родители не расплатятся за испорченный автомобиль».

От обеих, утверждает Саша, пахло алкоголем. Испуганного мальчика затолкали в машину, отвезли к его дому, высадили во дворе и уехали.

На следующий день Саше стало хуже: началась рвота, головные боли, потеря сознания. Только тогда вызвали скорую. В Самарской областной больнице мальчику диагностировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. Он провел там 10 дней.

Велосипед пострадал сильнее, чем «Гранта» Источник: предоставлено семьей Зориных

Очнулся, а вокруг одни враги

Вернувшись домой, Саша замкнулся в себе. Прежде веселый, увлекающийся выжиганием по дереву парень, мечтавший стать пожарным, стал панически бояться выходить на улицу, перестал общаться с друзьями. Его перевели на домашнее обучение.

«Он до сих пор живет на таблетках. Говорит: „Я боюсь, что меня опять будут бить“», — с болью говорит отец мальчика.

А семья Зориных столкнулась с агрессией, которая, по их утверждению, исходила от Ольги К. и ее окружения.

За царапину на бампере и разбитое боковое зеркало виновница ДТП потребовала с семьи мальчика 400 тысяч рублей. В местном чате села Воротное на Юлию обрушился шквал оскорблений и угроз.

Такие сообщения получала мать от автолюбительницы Источник: предоставлено семьей Зориных

«Ходи и оглядывайся, и твоя подруга тоже пусть сидит в своей конуре!»

«Ты себя-то покажи. Тебя и твоего мужа буду драть до слез. А еще есть пять детей, с которыми тоже можно разобраться».

«Видно, что только на угрозы горазда, а лицо показать слабо. За слова ответить не сможешь».

Угрозы были не только текстовые. Юлия предоставила 63.RU аудиозаписи. На одной из них женский голос — предположительно, соседки — с холодной яростью рассуждает о том, что «весь населенный пункт думает, как от нее избавиться, куда выселить эту тварь». Там же рассказывается история, как Зорина попросила спилить мешающую ветку дуба, а на следующий день пригрозила вызвать защитников окружающей среды и потребовала денег, так как дуб — краснокнижное дерево.

«Ну вот, по этому принципу со всех деньги и трясет. Они нигде не работают, а детей кормить нужно», — делает вывод голос в записи.

Но есть и другая запись. На ней сама Юлия, ее голос сдавлен от гнева и отчаяния, отвечает на чьи-то угрозы в резких, грубых выражениях, призывая оппонента ответить за его слова.

Это был ответ на голосовые сообщения от некоего «Сергея», который угрожал ей и ее мужу физической расправой. Конфликт перестал быть словесным.

«Меня вывезли в лес, оставили в одном халате и тапочках под дубом в мороз. Так они хотели, чтобы я сдалась и признала вину сына. Наш дом стали окружать машины по ночам. Я перестала спать. У старшего сына в училище подговорили парня, чтобы тот его избил и спровоцировал драку. Мы выставили на продажу квартиру. Нас хотят стереть с лица этого села», — рассказывала сама Юлия журналисту два года назад.

Такие сообщения женщина получала после ДТП с сыном Источник: предоставлено семьей Зориных

Суды, клевета и приговор, который ничего не изменил

Тогда Юлия обратилась в суд с заявлением о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Она собрала скриншоты, аудиозаписи. Ольга К. в ответ подала встречное заявление, обвиняя Юлию в распространении лжи.

Были судебные заседания 12 октября, 14 ноября, 28 ноября, 14 декабря, 21 декабря 2023 года, 1, 21 и 29 февраля 2024 года. В итоге мировой судья В. Е. Разумов признал правоту Юлии Зориной, не найдя в ее действиях состава преступления. Казалось бы, победа.

Но травля не прекратилась, а только ужесточилась. Ольга К. подала апелляцию. А главное — в ход пошли другие механизмы.

Прямые угрозы в адрес Юлии поступали и публично — на странице в ее соцсетях Источник: предоставлено семьей Зориных

Коллективная жалоба и страшная тайна

На семью Зориных обрушилась новая беда — коллективная жалоба от части жителей села в органы опеки. В письме, копия которого есть в редакции 63.RU, Юлию и ее мужа Александра обвиняли в ненадлежащем уходе за детьми. Основания — только слухи и домыслы. Но для Юлии в этом документе оказалась спрятана «бомба», разорвавшая ее жизнь на до и после.

«Я прочитала и обомлела. Там черным по белому было написано, что я — приемная дочь. Мне 37 лет, и я ничего об этом не знала. Я побежала к маме. Она расплакалась и всё подтвердила. Мы плакали вместе. Она надеялась, что я никогда не узнаю», — срывающимся голосом рассказывает женщина.

Это открытие, наложившись на постоянный стресс, подкосило женщину окончательно. У нее случился микроинсульт. Отнялась левая сторона тела, пострадала речь. Юлия до сих пор ходит с палочкой и не может заниматься своим любимым делом — рисованием картин на заказ. Теперь ее мечта — найти биологических родителей, но сил на поиски уже нет.

«Они хотят, чтобы я взяла вину на себя»

Война продолжилась в правовом поле. Юлия, уверенная, что действия Ольги К. и ее матери попадают под статью о вымогательстве (ст. 163 УК РФ), написала заявление в Следственный комитет. Расследование, по словам ее мужа, шло ни шатко ни валко, а затем и вовсе было прекращено «за отсутствием состава преступления». Официального документа на руки семья так и не получила, а их адвокату сказали, что «письмо потерялось в почте».

А 13 января 2026 года случилось то, чего семья Зориных боялась больше всего. Следователь ОМВД по Сергиевскому району вручил Юлии уведомление: против нее самой возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

«Это месть! Они добились своего. Теперь жена под подпиской о невыезде. Сказали, что будет очная ставка, где на нее будут давить, чтобы она взяла вину на себя. Мы не знаем, что делать. У нас же пятеро детей. Если мать изолируют, что с ними будет? Они обещали их „вырезать“», — телефонная трубка разрывается.

В разговоре с журналистом 63.RU семья не скрывает паники. Они утверждают, что за младшими детьми установлена слежка, что они боятся пускать их в садик и даже выводить на площадку.

«Они делают всё чужими руками. У них везде свои люди: и в полиции Сергиевского района, и, мы уверены, в самарском следствии. Что бы мы ни делали, везде стена», — говорит в отчаянии многодетный отец.

Против женщины настроено всё село Источник: предоставлено семьей Зориных

Что говорят силовики?

Редакция 63.RU направила официальные запросы в ГУ МВД России по Самарской области и в следственное управление СКР по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В частности, нас интересуют детали возбужденного в отношении Юлии Зориной уголовного дела по статье 306 УК РФ, а также ход проверки по ее заявлению о вымогательстве.

На момент публикации ответы от правоохранительных органов не получены. Мы продолжим следить за развитием событий и обязательно сообщим о реакции официальных лиц.