«Всё продолжалось секунд десять, а потом стало тихо»: как рухнул торговый центр в Новосибирске и что известно про его владельца

Десятки спасателей искали людей под завалами на крыше здания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Днем 21 января рухнул второй этаж торгового центра на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. Под завалами оказались несколько человек, один в итоге погиб. На месте работала сотня спасателей и десятки единиц техники — сотрудники МЧС смогли вытащить людей из-под завалов. Что говорят очевидцы, кто владеет зданием и какие есть вопросы к тому, как постройка появилась на этом месте, — в материале NGS.RU.

Обрушение

Здание торгового центра на улице Наумова, 26 в Первомайском районе рухнуло около 16:00 21 января. Первые кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На записях очевидцев было видно, как второй этаж постройки полностью обрушился.

Читатель НГС прислал в редакцию видео того, как произошло обрушение: крыша проваливается в центре — предположительно, она не выдержала тяжести скопившегося на ней снега.

На место выехали спасатели. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, на улице Наумова к вечеру работало не меньше ста человек личного состава и 33 единицы техники. Впоследствии к работам привлекли подъемный кран, чтобы поднять крышу.

Часть здания рухнула мгновенно Источник: читатель НГС

Основные силы сотрудники МЧС сконцентрировали на рухнувшей крыше: там под завалами оставались люди. В 17:35 ведомство отчиталось о спасении первой пострадавшей. Женщину достали и передали врачам. В 18:08 в МЧС сообщили о второй спасенной женщине — ее тоже госпитализировали. Под завалами на тот момент оставался мужчина. Его сумели достать около 19:40.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Также прокуратура организовала проверку, а мэр Новосибирска поручил обследовать крыши зданий.

В общей сложности пострадали не менее пяти человек, троих из них спасатели вытащили из-под завалов. Один человек погиб.

«Переходили через завалы»

Как говорят очевидцы, обрушение произошло мгновенно. Местный житель Герман рассказал корреспонденту НГС, что покупал в этот момент продукты. Он был в «Ярче» и спокойно вышел, пошел отгонять машину, которая была на парковке.

«Я припарковался немного на отдалении. Она, наверное, единственная, которую не повредило. Парковка была полностью заставлена. Около десяти машин пострадало. Всё в обломках было», — рассказал Герман.

Герман слышал, как начало рушиться здание. Всё произошло за секунды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По словам Германа, он зашел в магазин за полминуты до происшествия. Всё произошло очень быстро, вспоминает очевидец. Паники вокруг не было.

«Сверху послышался грохот. Сначала просто непонятно, а потом начало что-то сыпаться с крыши. Я подумал, что снег поехал с крыши, а потом увидел куски фасадов — всё это падало на машину. Разбились витрины магазинные, было видно, что сверху падает одежда. Мы немножко отошли в сторону от стекол. Всё продолжалось секунд десять, а потом стало тихо. Мы начали потихоньку выходить, уже переходили через завалы», — рассказал Герман.

Момент спасения одной из пострадавших попал на видео. Сотрудники МЧС вытащили ее из-под завалов Источник: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Полина, сотрудница цветочного магазина, который находится недалеко, рассказала, что собирала композицию, обернулась и увидела разрушенное здание.

«Знакомая из „Ярче“ сказала, что обслуживала на кассе, услышала, как выбиваются стекла, и всех эвакуировали. Со второго этажа видела, что девушку доставали. Она жива», — рассказала девушка.

Некоторые очевидцы чудом не успели войти в здание до обрушения. Сибирячка Ольга хотела зайти в «Ярче», чтобы купить продукты. Она собиралась перейти дорогу, когда здание обрушилось.

«Много людей там осталось. Там вынесли продавца, который на углу сидел. Его в машину реанимации отнесли», — поделилась Ольга.

Кто владеет зданием?

Как выяснил НГС, на месте торгового центра на Наумова раньше стояла автомойка. Впоследствии к ней пристроили еще один этаж. В документах мэрии, которые нашел НГС, указано, что здание построено в зоне жилых домов, среди разрешенных видов использования — магазины. В 2014 году участок был пустым, в 2015 году началось строительство, но не торгового центра, а автомойки.

Владельцем участка в документах указан некий Сергей Т. Как следует из решения, он построил автомойку, после чего пытался получить соответствующий разрешенный вид использования земельного участка.

Собственник сначала отказался признаваться, что это его здание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2016 году мэрия отказала Сергею Т., ссылаясь на то, что нарушены требования СанПиН. Кроме того, размещение объекта капитального строительства не соответствует генплану. Собственник также пытался уменьшить отступы со стороны улиц Наумова и Одоевского.

В 2017 году к автомойке пристроили второй этаж, обозначив здание торговым центром.

Сегодня, по данным Rusprofile, в Новосибирске есть один бизнесмен с полностью подходящими ФИО — Сергей Турков. С 2009 года он владеет тремя компаниями с общим оборотом 57 миллионов рублей и выручкой в 1,4 миллиона в 2024 году. Одна из организаций (ООО «Высокий») занимается добычей руд и драгоценных металлов, а две другие (обе называются ООО «МС-Групп») — монтажными и отделочными работами.

В разговоре с корреспондентом НГС Сергей Турков сначала заявил, что собственником здания не является. При этом в контактах у других людей, согласно данным GetContact, он записан в качестве владельца постройки на улице Наумова.

Чуть позже журналист еще раз позвонил Сергею, на что тот ответил: «Я тут пытаюсь оказать хоть помощь какую-то, а вы [мешаете]».

Что не так с постройкой?

ООО «МС-Групп» среди прочего занимается обслуживанием систем безопасности, а также строительством и инженерными услугами — организация исполнила десятки госконтрактов на 75 миллионов рублей. Среди них заказы на ремонт (в том числе капитальный) во множестве государственных зданий в разных регионах страны с 2013 по 2022 год.

В мэрии Новосибирска подтвердили, что Сергей Турков — собственник здания. По данным администрации, это самовольная постройка. В 2017 году управление архитектурно-строительной инспекции обратилось в правоохранительные органы с требованием возбудить дело, но получило отказ. В том же году застройщик попытался узаконить постройку.

Пока застройщик и мэрия спорили, здание самоликвидировалось Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Заявление носило формальный характер, так как было подано без необходимых документов. Ему было отказано в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В том числе с указанием информации об установлении факта самовольного строительства», — сказано в заявлении пресс-центра мэрии.

В 2018 году Первомайский районный суд встал на сторону Сергея Туркова и признал его право собственности на постройку.

«Ответственность за безопасность и содержание здания лежит на собственнике», — обратили внимание в мэрии.