В Новосибирске рухнул торговый центр: под завалами ищут людей — кадры

Известно о нескольких пострадавших Источник: АСТ-54 Black / Telegram

В Новосибирске рухнула крыша двухэтажного торгового центра. Одной из вероятных причин обрушения специалисты называют большое скопление снега на крыше здания.

«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших», — сообщили в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы и прокурор Первомайского района. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы и разбор завалов, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обрушения.

Вокруг здания собрались люди Источник: АСТ-54 Black / Telegram

Как сообщили в пресс-службе мэрии, известно как минимум о двух пострадавших. Под завалами может находиться один человек, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков. Сообщение в полицию, по данным пресс-службы, поступило в 16:10 (12:10 мск).

«Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

Часть здания рухнула мгновенно Источник: читатель NGS.RU