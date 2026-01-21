НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия В Новосибирске рухнул торговый центр: под завалами ищут людей — кадры

В Новосибирске рухнул торговый центр: под завалами ищут людей — кадры

От верхнего этажа ничего не осталось

435
Известно о нескольких пострадавших | Источник: АСТ-54 Black / Telegram Известно о нескольких пострадавших | Источник: АСТ-54 Black / Telegram

Известно о нескольких пострадавших

Источник:

АСТ-54 Black / Telegram

В Новосибирске рухнула крыша двухэтажного торгового центра. Одной из вероятных причин обрушения специалисты называют большое скопление снега на крыше здания.

«Предварительно установлено, что в административном здании по адресу Новосибирск, ул. Наумова, 26 произошло обрушение кровли. Обстоятельства устанавливаются, уточняется информация о пострадавших», — сообщили в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области.

На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы и прокурор Первомайского района. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы и разбор завалов, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту обрушения.

Вокруг здания собрались люди | Источник: АСТ-54 Black / TelegramВокруг здания собрались люди | Источник: АСТ-54 Black / Telegram

Вокруг здания собрались люди

Источник:

АСТ-54 Black / Telegram

Как сообщили в пресс-службе мэрии, известно как минимум о двух пострадавших. Под завалами может находиться один человек, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

На место происшествия выехал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кульков. Сообщение в полицию, по данным пресс-службы, поступило в 16:10 (12:10 мск).

«Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд спецтехники к месту происшествия. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

Часть здания рухнула мгновенно

Источник:

читатель NGS.RU

Момент обрушения здания попал на видео. На кадрах видно, как вылетают окна, а затем торговый центр складывается как карточный домик. Обломки также попадали на припаркованные рядом автомобили. Всё о происшествии коллеги из NGS.RU собирают в режиме онлайн.

