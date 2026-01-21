«Взять 3 миллиона и бросить детей»: начинающая актриса мечтала о кино, но пропала после странных тренингов. Версия — вербовка

31-летняя Екатерина Савельева из Самары, начинающая актриса и модель, мать двоих маленьких детей, пропала 22 октября 2025 года Источник: Николь Старкова

31-летняя Екатерина Савельева из Самары, начинающая актриса и модель, мать двоих маленьких детей, пропала 22 октября 2025 года. Ее последнее сообщение бывшему мужу было лаконичным: «Уезжаю за границу». Потом — тишина. Тишина, которую изредка прерывали странные, шаблонные сообщения с неизвестного номера: «Привет, как дела? Как дети?» На ответы — никакой реакции. Как будто на том конце провода отвечал не живой человек, а бездушный алгоритм.

Следы ее теряются то в Казахстане, где ее видели просящей милостыню у прохожих, то в Москве, где она восстанавливала утерянный паспорт, то, по некоторым данным, ведут в солнечный Дубай. В ее социальных сетях сменились имя и фамилия, теперь она Николь Старкова. А в полиции лежит заявление о пропаже и блокнот с записями, которые заставляют следователей говорить не просто о бегстве, а о вербовке. О том, что молодая женщина могла стать жертвой хорошо организованной группы, обладающей всеми признаками деструктивного культа.

Что же произошло? Как жизнь обычной самарчанки, успешного мастера по красоте, счастливой матери, превратилась в криминальный детектив с международным следом? Кто и зачем давал ей эти странные, нарастающие по абсурдности и опасности задания? И самое главное — где сейчас Екатерина?

Чтобы понять это, нужно вернуться назад. В точку, где пересеклись «розовая» человеческая мечта и безжалостная машина по ее эксплуатации. Подробности — в материале 63.RU.

От детдома к салону красоты

Екатерина Савельева (в девичестве Смирнова) не из тех, кому жизнь с самого начала улыбалась. Сирота, воспитанница детского дома. Государство предоставило ей квартиру, а дальше она строила жизнь сама. И, надо отдать ей должное, строила упорно. Удачно вышла замуж, родила двоих детей. Нашла дело по душе — открыла свой салон красоты, специализировалась на наращивании ресниц и окрашивании бровей. Клиентки любили ее за легкий характер и умелые руки.

Со стороны — история успеха. Сирота, поднявшаяся, создавшая семью и бизнес. Но, как рассказывают ее подруги, внутри Екатерины всегда жило чувство, что она достойна большего. Ощущение, знакомое миллионам людей, подогреваемое соцсетями с их глянцевыми картинками чужой жизни. Ей хотелось не просто быть хорошей мамой и предпринимательницей. Ей хотелось блистать.

«Пару лет назад Катя увлеклась мотивационными тренингами, — рассказывают ее подруги. — Она стала уверена, что может раскрыть свой потенциал, работать моделью, сниматься в кино, ездить по разным странам. И она начала реализовывать свои мечты».

Мечты — прекрасное топливо. Но в неумелых руках оно может сжечь тот самый хрупкий фундамент, что был построен с таким трудом. Катя стала ездить на конкурсы красоты, записалась на акробатику на пилоне, снималась в клипах местных групп и рекламе. Она создала анкету, где указывала: «Начинающий актер», «Начинающая модель», «Готова к переезду в любую страну». В графе «Мечта» было написано: «Переехать в Москву, получить творческое образование, создавать проекты».

Муж, поначалу поддерживавший увлечения жены, стал замечать, что дети отходят на второй план. Дома чаще стояла пустота — и в холодильнике, и в общении. Начались ссоры. Конфликт между «прагматичной» реальностью семейного быта и «возвышенной» реальностью тренингов и кастингов становился неизбежным. И Катя сделала выбор. Она ушла. Сняла квартиру и, освободившись, с новой силой бросилась «ковать свое счастье».

«Кинопричал»: реалити, которого не было

Летом 2025 года ей, казалось, улыбнулась удача. Екатерина прошла отбор и стала участницей реалити-шоу «Кинопричал» в Геленджике. Две недели мастер-классов по актерскому мастерству, сценическому движению, этикету. Две недели в компании таких же мечтателей, под руководством тренеров, которые обещали «слепить из них звезд».

«Она вернулась окрыленной, — вспоминают знакомые. — Глаза горели, говорила, что наконец-то нашла свое место. Ждала, когда шоу выйдет в эфир, чтобы увидеть себя на экране».

Эфира не было. И не планировалось. Как выяснил корреспондент «АиФ», заглянув на страницу проекта, «Кинопричал» был платным образовательным интенсивом. Участие стоило 150 тысяч рублей, плюс перелет и экскурсии. Организаторами выступали «Академия сохранения мира (Мировая фабрика звезд)» и «Центр жизни» бизнес-тренера Николая Ковалева. В проекте фигурировали имена бывших участников «Дома-2». Яркая упаковка, звездные имена, обещание трансформации — классический набор для привлечения тех, кто жаждет чуда.

Вера Екатерины Савельевой после проекта окрепла. Она рассылала видеовизитки по телеканалам, снималась в любительских роликах. В своей анкете она писала: «Я снималась в рекламных роликах, работала телеведущей, участвовала в модных показах… Я очень хочу сниматься в кино, потому что хочу стать звездой».

Звездой стать хотела она, а кто-то другой хотел, чтобы она стала идеальной мишенью.

Конвейер тотального послушания

В августе Катя сообщила подругам, что уезжает из Самары. «Учиться в Казахстан от своей школы, — сказала она. — А потом в Дубай».

«Школа». Это слово стало ключевым. После ее исчезновения родные, вскрыв квартиру, нашли тот самый блокнот. Его содержание — холодный и методичный документ, иллюстрирующий технику «мягкого» закабаления.

Задания начинались с невинных, почти бытовых.

Задание 1: Пойти в магазин и купить конкретную вещь (отрабатывается механизм бездумного выполнения приказа).

Задание 2: Покататься на каршеринге по определенному маршруту (контроль за перемещениями, тренировка отчета).

Потом — финансовые.

Задание 3: Оформить кредит на 3 миллиона рублей. Она это сделала. Куда ушли деньги — загадка. Возможно, они стали ее «взносом» в организацию или были переведены «кураторам».

И наконец, тотальные, ломающие личность и все социальные связи.

Задание 4: Бросить все, забыть детей и уехать в Казахстан на обучение. Она и это сделала.

Это классическая схема культового контроля, описанная многими экспертами по деструктивным группам. Социальный психолог Михаил Вершинин, изучающий механизмы вербовки в такие сообщества, как «Лайфспринг», поясняет: «Стандартная схема закрепления модели культового мышления — это отправить новенького убеждать других в идее культа. В процессе адепт незаметно для себя начинает верить в этот бред. Другая уловка — это заполнение карточек, где вас просят написать любую цель. В процессе вам „помогают“ поверить в ее достижимость только через обучение в группе. Вы сами вешаете любимый сорт морковки перед собой и бежите за ней».

Екатерина вешала морковку — образ себя как звезды. А кураторы методично вели ее по пути, где цель отдалялась, а долги и зависимость росли.

След в Москве и новое имя

Осенью 2025 года следы Савельевой появились в Москве. По данным полиции, она подавала заявление об утере паспорта и получила новые документы. Этот шаг крайне важен. Новый паспорт облегчает выезд за границу, усложняет поиски, может быть использован для оформления документов на новое, «сектантское» имя.

Параллельно в ее социальных сетях произошла метаморфоза. Екатерина Савельева исчезла. Появилась Николь Старкова. Яркое, гламурное, «звездное» имя. Как будто старая личность, с ее детьми, долгами и прошлым, была стерта. Аккаунт стал вестись отстраненно, шаблонно. Сообщения, которые приходили родным («Привет, как дела? Как дети?»), не имели ничего общего с живым общением. По всей вероятности, это был имитационный контакт, нужный для того, чтобы создать видимость благополучия и отсрочить серьезные поиски.

5 декабря 2025 года ее последний раз видели в Москве. Потом — тишина.

Тени «гуру»: Павел Раков и «Гармония»

В материалах, предоставленных близкими Савельевой, в ее социальных сетях перед исчезновением стали мелькать упоминания тренингов и имен, известных в мире сомнительного «коучинга». Одно из таких имен — Павел Раков.

Павел Раков позиционирует себя как семейный психолог, «основатель популярных женских шоу-тренингов с 1998 года» Источник: Павел Раков

Павел Раков позиционирует себя как семейный психолог, «основатель популярных женских шоу-тренингов с 1998 года». На его канале в Telegram — более 10 тысяч подписчиков. Он называет себя создателем авторских методик. Однако в сети на него огромное количество негативных отзывов. Люди обвиняют его в мошенничестве, отсутствии психологического образования (есть данные, что он по образованию учитель физики), агрессивных и унизительных методах работы.

«Это самый обычный шарлатан и мошенник, — пишет в отчаянном сообщении на форуме дочь женщины, попавшей в его сеть. — Моя мать уже прониклась с головой. У нее стерли личность и критическое мышление. Она не хочет слышать ни меня, ни близких. Она хочет быть только там».

Другая пользовательница, изучившая его методы, описывает семинары, где Раков кричит на женскую аудиторию: «Сучки, твари!», называя это «шоковой терапией». Он проповедует идеи о том, что «женщина, которая работает, не живет со своим мужем», она «рабыня», и учит, как «заполучить высокорангового альфа-самца-миллионера». Стоимость таких «откровений» — от 8 до 15 тысяч рублей.

Причем здесь Екатерина? Прямой связи в материалах дела не установлено. Но важна сама экосистема. Это среда, где процветают психокульты — группы, маскирующиеся под тренинги личностного роста, но использующие техники контроля сознания, разрыва с семьей и финансового закабаления. Екатерина, с ее жаждой преображения и верой в «быстрый успех», была идеальной добычей для охотников в этой среде.

И для Самары подобные группы не в новинку. Ранее 63.RU опубликовало расследование о тренинг-центре «Гармония» и его руководительнице Элле Прудниковой. Бывшие участники описывают шокирующие практики: мужчин заставляли ходить в колготках и на шпильках, давали задания «собрать 10 неиспользованных презервативов у прохожих» или «провести опрос: „Как часто вы пукаете в лифте?“». Это под видом «лидерских программ» и «раскрепощения».

Но главное — финансовая схема. Людей втягивали в долги, заставляли брать кредиты, оформлять фирмы-однодневки для «обнала» денег. Адвокат пострадавших Алексей Кирдяшев констатирует: «Основания для уголовного дела есть, но возбудить его крайне сложно. Психологический контекст, системность и умысел часто остаются за кадром, а со стороны все выглядит как гражданско-правовые отношения».

Эта история словно отражение в кривом зеркале того, что, возможно, произошло с Екатериной. Тот же почерк: обещание личностного роста, странные задания, финансовые манипуляции, разрыв с прошлым.

Международный след: Казахстан, Дубай, ОАЭ

По информации, которую удалось собрать родным и журналистам, цепочка перемещений Савельевой выходит далеко за пределы России.

Казахстан. Именно туда она сообщила, что уезжает «на обучение». Позже поступала информация, что ее видели в одном из городов страны, где она просила деньги у прохожих. Унизительное задание? Способ передачи средств кураторам? Или признак того, что ее уже лишили финансовой опоры?

Дубай/ОАЭ. В переписке с подругами она упоминала Дубай как следующую точку. Следственный комитет в своих запросах также отрабатывает версию нахождения в ОАЭ. Этот маршрут тревожен. Ближний Восток, особенно ОАЭ, — известное направление не только для туристов, но и для различных сомнительных бизнес-проектов и сообществ, использующих территорию для своих семинаров.

Москва. Возвращение в Россию для получения нового паспорта — логистический ход, говорящий о чьем-то руководстве. Самостоятельно потерять паспорт перед заграничной поездкой нелепо. Сделать это по инструкции, чтобы получить «чистый» документ, стратегически возможно.

Куда ведут эти следы? К конкретному тренинговому центру? К коммерческой секте, маскирующейся под «школу актерского мастерства» или «сообщество мудрости и силы»? Или к чему-то более мрачному — к сети, связанной не только с выманиванием денег, но и с торговлей людьми? Пока что, как говорят в СК, «остается только предполагать и строить версии».

«Мама, вернись!»

Пока следователи анализируют финансовые потоки и запрашивают информацию из-за рубежа, в Самаре двое детей ждут маму. Они еще слишком малы, чтобы понять сложность этой истории. Они просто знают, что мамы нет. Бывший муж Екатерины, несмотря на развод, активно участвует в поисках. Он и другие родственники разместили ориентировки по всей стране.

«ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, — гласит листовка. — МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ». На ней — милая, улыбчивая девушка с зелеными глазами. Рост 160 см, худощавая, русые волосы. Екатерина Савельева или уже Николь Старкова? Кто она теперь?

Родные подали заявление в полицию. Уголовное дело возбуждено, но статья пока не разглашается — тайна следствия. Они боятся смириться с самой страшной версией, цепляясь за любую информацию. Они верят, что Катя жива. Что ее просто зомбировали, лишили воли, но где-то внутри она осталась той самой девочкой из детдома, которая так хотела быть счастливой и любимой.

Что делать, если ваш близкий в беде? Советы психолога, работающего с жертвами культов:

не осуждайте и не ругайте. Человек под воздействием культа видит в членах группы «спасителей», а в родных — «врагов, которые его не понимают». Агрессия только оттолкнет;

поддерживайте тонкую эмоциональную нить. Продолжайте звонить, писать, напоминать о себе, о любви, о доме. Даже если ответы шаблонные. Ваша задача — быть маяком в тумане;

собирайте информацию. Аккуратно фиксируйте все: названия групп, имена кураторов, странные фразы, финансовые операции. Это поможет правоохранителям;

обращайтесь к специалистам. Есть психологи и юристы, специализирующиеся на помощи жертвам деструктивных культов и их семьям;

подавайте заявление в полицию. Если человек пропал, изменил поведение, взял необъяснимые кредиты — это повод для официального обращения.