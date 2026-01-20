Звуки сирены и выстрелы: в полиции рассказали, что произошло на Суздальском шоссе в Ярославле. Видео

В Ярославле поймали нарушителя на автомобиле Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Ранним утром 20 января на Суздальском шоссе в Ярославле было не спокойно. Слышались полицейские сирены и звуки выстрелов. В региональном УМВД сообщили, что сотрудники ДПС преследовали нарушителя на машине.

«Около коло 03.25 напротив дома № 2 по Суздальскому шоссе Ярославля сотрудники ДПС Госавтоинспекции подали сигнал об остановке водителю автомобиля „ВАЗ-2115“. Водитель проигнорировал требование, продолжил движение и попытался скрыться», — сообщили в полиции.

Правоохранители пустились в погоню за нарушителем.

«В ходе преследования при помощи сигнальной громкоговорящей установки неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот не реагировал», — добавили в УМВД.

По информации полицейских, нарушитель, пытаясь оторваться от погони, создавал аварийные ситуации, нарушал Правила дорожного движения. В итоге сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие — сделали несколько предупредительных выстрелов, а также выстрелы по колесам. В результате преследуемый автомобиль был остановлен.

Видео погони Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Водителем оказался 21-летний местный житель, не имеющий права управления транспортом.

Водитель задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку. Пострадавших в результате применения оружия нет.

В отношении нарушителя составлены материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства», ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», ч. 4 ст. 12.15 КоАП «Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения», ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке».