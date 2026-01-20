«Надеюсь, что это не сын»: из Босфора достали тело человека, предположительно, пропавшего российского пловца Свечникова

Родственники Свечникова сообщили MSK1.RU, что сейчас едут на опознание Источник: Николай Свечников / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Загадочное исчезновение российского пловца Николая Свечникова в Турции во время 37-го межконтинентального заплыва в Стамбуле может быть раскрыто. Сегодня во время работ по очистке акватории Босфора сотрудники обнаружили труп человека в купальном костюме. Родственники Свечникова сообщили MSK1.RU, что сейчас едут на опознание.

«Звонили из полиции, сейчас поеду на опознание. Больше никакой информации у меня пока нет», — сообщила MSK1.RU родственница Николая Свечникова Алена, которая живет в Стамбуле.

«Пока ничего точно не известно, но мы предполагаем, что это на 99% может быть он», — сообщила Алена MSK1.RU.

Мать Николая Свечникова сейчас готовится вылететь в Турцию. Семья также запросила помощи в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

У берегов района Куручешме в Бешикташе сотрудники заметили в море тело мужчины и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место специалисты извлекли тело из воды. На погибшем был купальный костюм.

Теперь турецкая полиция предполагает, что погибшим может оказаться российский пловец Николай Свечников, пропавший в прошлом году 24 августа. Правоохранители уже известили родственников Николая.

Нет пока новостей и у матери пловца, Галины Свечниковой, которая сейчас в России. Обо всём она пока узнает из новостей, за которыми постоянно следит уже несколько месяцев.

«Я радовалась, что во время вчерашнего урагана в Стамбуле и на Босфоре не вынесло его тело. А сейчас, после этих новостей о найденном мужчине, наоборот, не знаю что думать», — рассказала MSK1.RU Галина Свечникова.

Сижу, жду пока Алена (родственница пловца, которая живет в Стамбуле. — Прим. ред.) позвонит, она поедет на опознание. Надеюсь, что это не сын. Галина Свечникова мать пропавшего спортмена

В январе жена пловца, Антонина Свечникова, пыталась встретиться с президентом Владимиром Путиным и попросить его о помощи в поисках. Семье пловца уже предлагали выдать справку о смерти близкого человека. Ранее мать Николая Свечникова Галина подробно рассказала MSK1.RU про сына и тот злополучный день. Она верит, что Николай выжил и не помнит, что с ним произошло.

Сейчас тело найденного в Босфоре мужчины направили в морг Стамбульского института судебной медицины для проведения всесторонней экспертизы.

Источник: родственница спортсмена Алена

Ко дню рождения Николая его мать Галина прилетела в Стамбул, чтобы встретиться с представителями генконсульства России. Ей пообещали организовать встречу и с главой региона, где обсудят поиски пловца. В свою очередь, адвокат Галины Свечниковой встретился с турецким прокурором — их заверили, что Николая всё еще ищут, а на организаторов заплыва завели уголовное дело.