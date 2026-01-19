НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Крещение «Не трогай меня»: в Ярославле задержали буянящего мужчину у купели. Видео

Какое наказание ему грозит

610
Во время крещения полиция задержала мужчину | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВо время крещения полиция задержала мужчину | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Во время крещения полиция задержала мужчину

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Петропавловском парке Ярославля задержали мужчину. Всё случилось у купели вечером 18 января 2026 года.

Пока люди окунались, он попытался вне очереди забежать в воду. Мужчина даже снял кофту, оголив торс. Однако спасатели попросили его уйти. Горожанин оказался недоволен таким развитием событий и тут же начал кричать и ругаться. А затем и вовсе убегать от сотрудников полиции.

«Ща оденусь, ща оденусь. Не трогай меня», — убегая, кричал мужчина.

Затем он начал умываться снегом.

Мужчину задержали в Петропавловском парке

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В итоге его задержали и увезли в отделение полиции Красноперекопского района.

«В отношении 33-летнего мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — уточнили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

По ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» предполагается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Напомним, что в Ярославле оборудованы три купели:

  • на территории Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Время работы: с 18 января 12:00 по 19 января 22:00;

  • в Петропавловском парке. Время работы: с 18 января с 21:00 до 19 января 22:00;

  • на левом берегу реки Которосль в районе Подзеленья (у Гарнизонного храма Михаила Архангела). Время работы: 19 января с 11:30 до 22:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где показываем, как проходит Крещение в Ярославской области.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Гость
51 минута
33 года, возраст Христа, а может быть это.... И всё как и в тот раз.
Гость
1 час
Кофту снял, а колготки забыл?
Рекомендуем