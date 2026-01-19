«Не трогай меня»: в Ярославле задержали буянящего мужчину у купели. Видео

Во время крещения полиция задержала мужчину Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Петропавловском парке Ярославля задержали мужчину. Всё случилось у купели вечером 18 января 2026 года.

Пока люди окунались, он попытался вне очереди забежать в воду. Мужчина даже снял кофту, оголив торс. Однако спасатели попросили его уйти. Горожанин оказался недоволен таким развитием событий и тут же начал кричать и ругаться. А затем и вовсе убегать от сотрудников полиции.

«Ща оденусь, ща оденусь. Не трогай меня», — убегая, кричал мужчина.

Затем он начал умываться снегом.

Мужчину задержали в Петропавловском парке Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В итоге его задержали и увезли в отделение полиции Красноперекопского района.

«В отношении 33-летнего мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“», — уточнили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

По ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» предполагается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Напомним, что в Ярославле оборудованы три купели:

на территории Свято-Введенского Толгского женского монастыря. Время работы: с 18 января 12:00 по 19 января 22:00;

в Петропавловском парке. Время работы: с 18 января с 21:00 до 19 января 22:00;

на левом берегу реки Которосль в районе Подзеленья (у Гарнизонного храма Михаила Архангела). Время работы: 19 января с 11:30 до 22:00.