НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

1 м/c,

ю-в.

 765мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Где хотят провести «Доброфест»
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Что со складом «Вайлдберриз»
Происшествия «Во всём виновата моя жена». Репортаж из закрытого поселка в Москве, где нашли мертвым экс-замглавы Минтруда Скляра

«Во всём виновата моя жена». Репортаж из закрытого поселка в Москве, где нашли мертвым экс-замглавы Минтруда Скляра

Тело бывшего чиновника с огнестрельным ранением обнаружили на пороге его частного дома

297
Рассказываем, что известно о гибели 50-летнего экс-замглавы Министерства труда Алексея Скляра | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаРассказываем, что известно о гибели 50-летнего экс-замглавы Министерства труда Алексея Скляра | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Рассказываем, что известно о гибели 50-летнего экс-замглавы Министерства труда Алексея Скляра

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В четверг, 15 января, в Новой Москве обнаружили мертвым 50-летнего экс-замглавы Министерства труда Алексея Скляра. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на пороге его дома в деревне Поповке. В СМИ сразу появилась информация о загадочном предсмертном сообщении бывшего чиновника: «Во всём виновата моя жена». Супруга же заявила, что в семье было всё нормально, а слухи о записке сильно преувеличены.

MSK1.RU поговорил с женщинами Алексея Скляра, соседями по закрытому поселку, где нашли его бездыханное тело, и побывал на месте трагедии. Разбираемся во внезапной и загадочной смерти бывшего высокопоставленного чиновника.

Бывшего чиновника нашли с огнестрельным ранением на пороге его дома в Новой Москве | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»Бывшего чиновника нашли с огнестрельным ранением на пороге его дома в Новой Москве | Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Бывшего чиновника нашли с огнестрельным ранением на пороге его дома в Новой Москве

Источник:

Авилов Александр / Агентство «Москва»

Алексей Скляр родился в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Долгое время он работал в Федеральном казначействе, пока не ушел на повышение и не переехал в Москву.

В 2018 году Алексей занял пост замминистра труда и социальной защиты России. Он курировал вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. В 2022 году председатель правительства Михаил Мишустин снял его с должности. Дальнейший карьерный путь Скляра был связан с бизнесом в сфере IT.

Женился на коллеге, которая моложе на 17 лет

Мужчину обнаружили спасатели, приехавшие на вызов. Как писал «Московский комсомолец», незадолго до смерти Скляр разослал знакомым сообщение, в котором обвинил супругу в своей смерти.

Алексей был женат на 33-летней коллеге Алине. В 2023 году девушка работала в группе компаний Российского экспортного центра. Там она занимала должность главы направления «управление данными». Там же после ухода из Минтруда работал Скляр, он был вице-президентом по стратегии цифровизации платформы «Мой экспорт».

С 2024 года Алина единолично владеет и руководит компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения для компьютеров. В том же году фирма отчиталась о чистой прибыли в 307 тысяч рублей при выручке 5 миллионов рублей. Девушка называет себя айтишницей и говорит, что управляла бизнесом сама, при этом Скляр оказывал ее фирме небольшую помощь.

Полтора месяца назад у пары родился ребенок. Как рассказывают знакомые семьи, у супругов якобы были непростые отношения, а за несколько дней до смерти мужа Алина ушла от него, забрав ребенка. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на родственников женщины сообщили, что Алексей регулярно бил жену.

«Он меня не обвинял [в своей смерти], это сильно раздули в СМИ. Естественно, никаких избиений тоже не было, — заявила MSK1.RU Алина. — О смерти Алексея я знаю. У нас горе в семье».

33-летняя Алина стала второй женой Алексея Скляра | Источник: соцсети Алины М. 33-летняя Алина стала второй женой Алексея Скляра | Источник: соцсети Алины М.

33-летняя Алина стала второй женой Алексея Скляра

Источник:

соцсети Алины М.

Алина призналась РЕН ТВ, что не получала предсмертной записки, о которой говорят в СМИ. По ее мнению, если Алексей написал кому-то сообщение: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всём виновата моя жена», то у него «проблемы с головой». Также она опровергла слухи о проблемах в бизнесе: ни она, ни ее супруг никогда не сталкивались с проблемами в финансовой сфере.

После новостей о смерти мужа Алина выехала на место ЧП. Туда же прибыла экс-супруга чиновника Юлия, с которой он прожил больше 20 лет и вырастил двоих сыновей.

«Мы с Алексеем в разводе уже три года. Сейчас у него уже есть новая жена», — объяснила MSK1.RU она.

Несмотря на это, Юлия не смогла сдержать слез, приехав к дому, где умер ее бывший муж.

На место ЧП приехала экс-супруга Алексея Юлия. В браке у супругов родились двое сыновей

Источник:

Эдуард Корниенко / РЕН ТВ

Выгнал жену с ребенком-грудничком из дома?

Алина и Алексей жили в закрытом кооперативе «Ново-Спасское» в деревне Поповке в Новой Москве. Попасть на территорию посторонним практически невозможно: на входе есть КПП, где охрана проверяет пропуска. А заборы многих домов перетянуты колючей проволокой.

По словам местных жителей, машины экстренных служб стали съезжаться во второй половине дня. Вскоре поселок охватила новость: соседа, бывшего высокопоставленного чиновника, нашли мертвым.

«Я в их семейную жизнь не лезла. Но проблемы с женой действительно были. Она то ли 3, то ли 4 января уехала и забрала с собой ребенка. Она говорила, что муж ее выгнал. Почему он решил такое сделать?» — задается вопросом в разговоре с MSK1.RU соседка.

Кооператив, в котором жили Скляр и его жена, серьезно охраняется

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

По словам жительницы «Ново-Спасского», у Скляра и его семьи частенько возникали конфликты с соседями.

«Народ у нас замкнутый, и семья чиновника тоже не была публичной. Помню, у них с соседями по участку возникали скандалы по поводу генератора, который постоянно работал: Скляра это раздражало. Да и собака соседская убегала, ее семья чиновника гоняла. Но и соседи — люди своеобразные», — рассуждает местная жительница.

Пока не стемнело, на участке, где произошла трагедия, работали следователи и криминалисты. Уже под вечер на территорию заехала машина ритуальной службы. Где и когда состоится прощание с экс-чиновником, не сообщалось.

Под вечер на территорию «Ново-Спасского», где произошла трагедия, заехала машина ритуальных услуг | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUПод вечер на территорию «Ново-Спасского», где произошла трагедия, заехала машина ритуальных услуг | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Под вечер на территорию «Ново-Спасского», где произошла трагедия, заехала машина ритуальных услуг

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Ранее мы публиковали биографию 50-летнего Алексея Скляра. Почитайте также, что известно о ЧП. Все новости о трагедии мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Михаил МечевМихаил Мечев
Михаил Мечев
Корреспондент MSK1.RU
Чиновник Смерть Министерство труда Новая Москва
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
9 минут
Богатые тоже плачут от потери доходов и крыши
Гость
2 минуты
Ага ,все они из -за жен помирают и министр транспорта тоже ) у них таких жен в каждом городе ,да не по одной !просто много знал
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем