«Во всём виновата моя жена». Репортаж из закрытого поселка в Москве, где нашли мертвым экс-замглавы Минтруда Скляра

Рассказываем, что известно о гибели 50-летнего экс-замглавы Министерства труда Алексея Скляра Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

В четверг, 15 января, в Новой Москве обнаружили мертвым 50-летнего экс-замглавы Министерства труда Алексея Скляра. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на пороге его дома в деревне Поповке. В СМИ сразу появилась информация о загадочном предсмертном сообщении бывшего чиновника: «Во всём виновата моя жена». Супруга же заявила, что в семье было всё нормально, а слухи о записке сильно преувеличены.

MSK1.RU поговорил с женщинами Алексея Скляра, соседями по закрытому поселку, где нашли его бездыханное тело, и побывал на месте трагедии. Разбираемся во внезапной и загадочной смерти бывшего высокопоставленного чиновника.

Бывшего чиновника нашли с огнестрельным ранением на пороге его дома в Новой Москве Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Алексей Скляр родился в городе Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Долгое время он работал в Федеральном казначействе, пока не ушел на повышение и не переехал в Москву. В 2018 году Алексей занял пост замминистра труда и социальной защиты России. Он курировал вопросы информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме. В 2022 году председатель правительства Михаил Мишустин снял его с должности. Дальнейший карьерный путь Скляра был связан с бизнесом в сфере IT.

Женился на коллеге, которая моложе на 17 лет

Мужчину обнаружили спасатели, приехавшие на вызов. Как писал «Московский комсомолец», незадолго до смерти Скляр разослал знакомым сообщение, в котором обвинил супругу в своей смерти.

Алексей был женат на 33-летней коллеге Алине. В 2023 году девушка работала в группе компаний Российского экспортного центра. Там она занимала должность главы направления «управление данными». Там же после ухода из Минтруда работал Скляр, он был вице-президентом по стратегии цифровизации платформы «Мой экспорт».

С 2024 года Алина единолично владеет и руководит компанией, которая занимается разработкой программного обеспечения для компьютеров. В том же году фирма отчиталась о чистой прибыли в 307 тысяч рублей при выручке 5 миллионов рублей. Девушка называет себя айтишницей и говорит, что управляла бизнесом сама, при этом Скляр оказывал ее фирме небольшую помощь.

Полтора месяца назад у пары родился ребенок. Как рассказывают знакомые семьи, у супругов якобы были непростые отношения, а за несколько дней до смерти мужа Алина ушла от него, забрав ребенка. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на родственников женщины сообщили, что Алексей регулярно бил жену.

«Он меня не обвинял [в своей смерти], это сильно раздули в СМИ. Естественно, никаких избиений тоже не было, — заявила MSK1.RU Алина. — О смерти Алексея я знаю. У нас горе в семье».

33-летняя Алина стала второй женой Алексея Скляра Источник: соцсети Алины М.

Алина призналась РЕН ТВ, что не получала предсмертной записки, о которой говорят в СМИ. По ее мнению, если Алексей написал кому-то сообщение: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всём виновата моя жена», то у него «проблемы с головой». Также она опровергла слухи о проблемах в бизнесе: ни она, ни ее супруг никогда не сталкивались с проблемами в финансовой сфере.

После новостей о смерти мужа Алина выехала на место ЧП. Туда же прибыла экс-супруга чиновника Юлия, с которой он прожил больше 20 лет и вырастил двоих сыновей.

«Мы с Алексеем в разводе уже три года. Сейчас у него уже есть новая жена», — объяснила MSK1.RU она.

Несмотря на это, Юлия не смогла сдержать слез, приехав к дому, где умер ее бывший муж.

На место ЧП приехала экс-супруга Алексея Юлия. В браке у супругов родились двое сыновей Источник: Эдуард Корниенко / РЕН ТВ

Выгнал жену с ребенком-грудничком из дома?

Алина и Алексей жили в закрытом кооперативе «Ново-Спасское» в деревне Поповке в Новой Москве. Попасть на территорию посторонним практически невозможно: на входе есть КПП, где охрана проверяет пропуска. А заборы многих домов перетянуты колючей проволокой.

По словам местных жителей, машины экстренных служб стали съезжаться во второй половине дня. Вскоре поселок охватила новость: соседа, бывшего высокопоставленного чиновника, нашли мертвым.

«Я в их семейную жизнь не лезла. Но проблемы с женой действительно были. Она то ли 3, то ли 4 января уехала и забрала с собой ребенка. Она говорила, что муж ее выгнал. Почему он решил такое сделать?» — задается вопросом в разговоре с MSK1.RU соседка.

Кооператив, в котором жили Скляр и его жена, серьезно охраняется Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

По словам жительницы «Ново-Спасского», у Скляра и его семьи частенько возникали конфликты с соседями.

«Народ у нас замкнутый, и семья чиновника тоже не была публичной. Помню, у них с соседями по участку возникали скандалы по поводу генератора, который постоянно работал: Скляра это раздражало. Да и собака соседская убегала, ее семья чиновника гоняла. Но и соседи — люди своеобразные», — рассуждает местная жительница.

Пока не стемнело, на участке, где произошла трагедия, работали следователи и криминалисты. Уже под вечер на территорию заехала машина ритуальной службы. Где и когда состоится прощание с экс-чиновником, не сообщалось.