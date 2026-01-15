Сирены воют в одном из регионов России, есть погибшие: что случилось — кадры

Жителей предупреждают о лавинной опасности Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В Петропавловске-Камчатском воют сирены. Власти призывают жителей не выходить на улицу, так как есть угроза жизни. Информацию об этом опубликовал ТАСС.

«ГУ МЧС по Камчатскому краю объявило об угрозе схода снежных масс с крыш домов в населенных пунктах Елизовского, Вилючинского, Усть-Большерецкого муниципальных округов и Петропавловске-Камчатском в период с 15 января по 16 января включительно», — говорится в сообщении.

Не обошлось без жертв. Рано утром в городе погиб мужчина. Все случилось из-за схода снега с крыши дома. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев в Telegram-канале «Камчатский край | Правительство».

Также сугробы сошли перед входом в магазин «Азбука мебели», в результате чего клиентов заблокировало в помещении, а их автомобили накрыло снегом, передает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что из-за снега и ветра до 38 километров в час на дорогах в Петропавловске-Камчатском совсем ничего не видно. Школы и другие учреждения переведены на дистанционный режим работы. Общественный транспорт не вышел на линию. По городу курсируют вахтовые автобусы, которые развозят людей.

Жители сами расчищают себе выход из подъездов Источник: Readovka / Telegram

Источник: Говорит Москва / Telegram

В домах людей повыбивало стекла Источник: Readovka / Telegram

Предыдущий циклон портил погоду на Камчатке с начала недели. Во вторник он особенно сильно повлиял на южную часть полуострова. К среде в городе выпало осадков больше, чем за половину месяца, сообщает пресс-служба мэрии. В нескольких районах Камчатки, в том числе в краевом центре в силе остается предупреждение о лавинной опасности.