В истории с массовой гибелью младенцев в роддоме появились новые подробности: что известно о трагедии в Кузбассе и ее участниках

В Новокузнецке по уголовному делу о гибели младенцев задержали руководителей роддома. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Под следствием оказались главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Их заподозрили в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как идет расследование

По версии следствия, в Новокузнецком родильном доме № 1 девять младенцев, родившиеся с 1 декабря прощллого года по 12 января 2026 года, умерли из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Смерти произошли с 4 по 12 января 2026 года.

С задержанными сейчас проводят допросы и другие следственные действия. Решается вопрос, какую меру пресечения им избрать.

В рамках дела следователи уже опросили потерпевших и свидетелей, изъяли медицинские документы и электронные носители. Для определения точных причин трагедии назначены девять судебно-медицинских экспертиз. Работа по сбору доказательств продолжается.

По словам адвоката Вадима Багатурии, в случае доказанной халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, виновным может грозить до семи лет лишения свободы. Он не исключил в беседе с News.ru,, что при расследовании вскроются иные подробности, которые будут квалифицированы дополнительно по иным статьям Уголовного кодекса РФ

Как развивались события

12 января стало известно, что роддом № 1 внезапно прекратил прием пациентов. Официальной причиной назвали карантин. В тот же день коллеги из NGS42.RU, ссылаясь на источники, впервые связали закрытие с «высоким уровнем смертности новорожденных».

13 января появилась информация о гибели как минимум шести младенцев. К вечеру министерство здравоохранения Кемеровской области официально подтвердило смерть девяти новорожденных с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Глава Кузбасса Илья Середюк отстранил главврача Виталия Хераскова от должности на время проверки. Исполняющей обязанности стала Юлия Ковалева. По основной должности в учреждении она является заместителем главврача по лечебной работе.

По данным областного Минздрава, с 1 декабря в роддоме было принято 234 родов. В отделение реанимации и интенсивной терапии попали 32 ребенка. Из них 17 были в крайне тяжелом состоянии: 16 — недоношенные, у всех — тяжелая внутриутробная инфекция, у одного ребенка — первичный иммунодефицит.

С редакцией NGS42.RU связалась женщина, сестра которой родила еще в начале декабря, но забрать ребенка из роддома не вышло — девочка оказалась в числе умерших 11 января.

По словам новокузнечанки, роды у женщины вовремя принять не смогли, несмотря на тот факт, что она находилась в отделении. Новорождённую в итоге поместили в реанимацию, где она провела более месяца. Младенец набирал вес, но затем скончался, причину смерти не озвучили.

Трагедия вызвала широкий резонанс

На федеральном уровне отреагировал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он направил в Новокузнецк комиссию во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее «трагедией для государства».

Местные жители тоже не остались в стороне. Они потребовали наказать виновных в гибели младенцев.

Что известно о роддоме

Вспышка смертности обнажила давние проблемы в одном из главных роддомов Кузбасса. Редакции NGS42.RU стало известно, что инспекторы и специалисты во время проверок в 2024 и 2025 году обнаружили массу нарушений. В числе больше 150 — неработающая вентиляция и отсутствие дозаторов с антисептиками и мылом — лишь часть предписаний.

Многие роженицы жалуются на наплевательское отношение со стороны врачей и другого персонала, на хамство и даже потерю детей по причине халатности сотрудников.

«А дальше начался ужас. Врач ушла на плановые роды и меня оставили в родблоке. В крови, моче, еще аппарат закончил выдавать лекарство и пикал целый час!!! Никто как будто бы и не слышал!!! Лежишь как в проходном дворе, все заходят-выходят, и всем глубоко наплевать, как ты. Платно, бесплатно, лежи в луже! Удобно, неудобно, даже не поздороваются. Еще с такими злющими лицами, зачем вы вообще на работу с людьми приходите!» — писала Людмила в 2GIS в конце декабря 2025 года.

Недавно родные одной из пациенток заявили о гибели младенца, которому якобы оторвали руку во время родов. Ни сотрудники больницы, ни областной Минздрав до сих пор не дали ответа, что там было на самом деле, хотя темой интересовался даже следком.

Пациентки рассказывали, что условия в роддоме желают лучшего, хотя согласно официальным данным Минздрава, только в прошлом году на закупку нового оборудования отделению выделили более 50 миллионов рублей. Например, зимой в реанимацию для новорожденных и недоношенных детей привозили 25 прикроватных неонатальных мониторов, центральную систему мониторинга, новый аппарат УЗИ и кувез для транспортировки новорожденных.

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала провести проверку расходования средств. Свое обращение она направила в Генпрокуратуру РФ.

Что известно о главвраче

До трагедии в отделении он отработал на должности главы горбольницы всего год. Коллективу в роли нового руководителя в декабре 2024 года.

До этого он был заместителем уже бывшего министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова. Также за свою карьеру он возглавлял новокузнецкие городские больницы № 2 и № 5, а также областной кардиодиспансер.