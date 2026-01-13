Невыжившие. Что за инфекции унесли жизни младенцев Новокузнецкого роддома

Сейчас в больнице работает Следственный комитет РФ, возбуждены два уголовных дела Источник: СК РФ

Минздрав назвал число детей, которые с тяжелыми патологиями находились в реанимации новокузнецкой больницы, где за новогодние каникулы умерли 9 младенцев. Почти у всех были диагностированы внутриутробные инфекции. Почему они опасны, «Фонтанка» спросила у Алима Таукова, заместителя главного врача по неонатологии перинатального центра № 1 Петербурга.

Как сообщила комиссия Минздрава, выехавшая в новокузнецкую больницу для расследования случаев гибели младенцев, с начала декабря 2025 года по 11 января 2026 года в учреждении приняли роды в количестве 234. 32 новорожденным потребовалась интенсивная терапия и реанимация, 17 из них были в крайне тяжелом состоянии, из них 16 — недоношенные. У всех тяжелых младенцев была выявлена внутриутробная инфекция, у одного — еще и первичный иммунодефицит.

Как пояснил «Фонтанке» неонатолог Алим Тауков, диагноз «первичный иммунодефицит» связан с генетическими поломками. В России сейчас всем новорожденным — и доношенным, и недоношенным — проводится скрининг на 36 самых распространенных врожденных заболеваний. В их числе и первичный иммунодефицит, излечить который невозможно, но при своевременном выявлении и поддерживающей терапии его можно держать под контролем. Среди умерших младенцев ни одного с таким диагнозом нет.

Откуда берется инфекция в утробе матери

Дети с внутриутробными инфекциями рождаются в любом роддоме. По словам Алима Таукова, они могут быть выявлены, только когда ребенок уже родился. У плода их можно обнаружить, если возникает воспаление плодных оболочек (хорион и амнион) и амниотической жидкости. При таком течении беременности страдает не только плод, но и сама женщина, поэтому заподозрить и идентифицировать инфекцию можно до родов. Во всех других ситуациях диагноз ставится на основании клинической картины и лабораторных исследований, а также на основании истории болезни женщины.

Инфекций, с которыми ребенок может появиться на свет, много: вирусные (гепатиты, ВИЧ, герпес), бактериальные, а также грибковые или вызванные другими простейшими. Проявиться они могут не сразу после рождения, а в течение какого-то периода, в зависимости от возбудителя.

«Источник инфицирования — всегда мать. Она может передать возбудителя болезни плоду во время его формирования и развития или в ходе родов — условно, во время прохождения по родовым путям, — объясняет врач. — Особенность организма беременной женщины в том, что у нее угнетается деятельность иммунной системы, чтобы не навредить плоду. А значит, организм плохо сопротивляется инфекциям. Дополнительно хронические заболевания матери или те, что характерны для беременных, тромбоцитопения например, могут декомпенсироваться (обостряться) и провоцировать развитие инфекционного процесса, влияющего и на плод».

Ребенок может также пострадать от каких-то проблем с плацентой, которая, как известно, в норме выполняет барьерную функцию, а при определенных условиях не справляется с этой задачей — в результате младенец рискует заразиться заболеваниями, которые при физиологичных родах не имели бы шанса.

Чтобы поставить диагноз «внутриутробная инфекция», должна быть установлена передача инфекции от матери ребенку, несмотря на то что у женщины она никак не проявлялась. Самые опасные — TORCH-инфекции. Это аббревиатура, объединившая токсоплазмоз, ВИЧ, сифилис, ветряную оспу, краснуху, цитомегаловирус, вирус герпеса. «Кроме них есть и другие: листериоз, вирусные гепатиты В и С, хламидиоз, микоплазмоз или какие-нибудь бактериальные инфекции, вызванные возбудителями, которые живут в родовых путях женщины», — говорит Тауков.

Ее не видно, а она есть

Учитывая, что современная медицина помогает сохранить беременность даже при очень тяжелых патологиях и выходить детей, которые раньше были обречены, необходимо постоянно мониторировать состояние здоровья женщины и плода. В зависимости от того, на каком из этапов беременности инфекция попала в организм, изменения в развитии плода врач видит, потому что они имеют характерные особенности.

На ранних сроках, приблизительно с четвертой недели до шестнадцатой, когда идет активное формирование органов и систем, клинической картины инфекционного заболевания нет, но обнаруживаются изменения тканей и органов. За счет того, что иммунная система организма ребенка формируется постепенно, патологии, возникающие из-за проникновения инфекции, могут оказывать изолированное влияние — поражаются отдельные органы. Так возникают изолированные пневмонии при рождении, изолированные миокардиты, менингиты, энцефалиты.

«В любом случае тяжесть состояния, связанного с внутриутробной инфекцией, зависит от возбудителя, — поясняет врач. — Чаще всего — это изолированная история, характер течения — „стёртый“. Молниеносное течение болезни, спровоцированное патогеном, бывает редко».

На вопрос, может ли в такой ситуации инфекция передаваться другим детям в отделении, специалист отвечает: «Теоретически да — если это инфекция вирусной этиологии, передача возможна у активно выделяющего вирус. Кроме того, есть зависимость от возбудителя и пути его передачи. Одни передаются, допустим, по воздуху, другие — только через кровь (ВИЧ или гепатиты В и С, например) либо через контакт».

Перинатальные центры собирают «тяжелых»

В перинатальные центры, как правило, направляются самые тяжелые пациенты. Эти центры должны иметь жизнеспасающее оборудование, высококвалифицированный персонал, способный оказывать ту самую помощь, которую мы называем спасением. В них, по мировой статистике, смертность младенцев из-за внутриутробной инфекции может доходить до 30%, когда в целом в структуре общей смертности новорождённых она составляет 10%.

При этом очень большую роль в выживаемости играет уход с соответствующей аппаратурой и медикаментами. Многим приходится находиться в больнице долго. Впрочем, месяц и более в роддомах проводят не только инфицированные младенцы, но и недоношенные. Скажем, ребенок, родившийся на сроке 22 недели (это самый ранний срок, с которого сейчас выхаживаются дети), весит 500 граммов. Чтобы его выписали домой, он должен достигнуть минимум двух килограммов. Это небыстрый процесс. Плюс у них, как правило, есть другие серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Алима Таукова, комментировать ситуацию и оценивать число погибших младенцев в новокузнецком роддоме можно только с учетом маршрутизации рожениц, принятой на уровне региона. Если он выполняет задачи перинатального центра, то с учетом тяжести состояния как матерей, так и их детей судить о качестве оказания помощи можно только на месте.

Вместо сестер — санитарки, а лекарств не хватает

Родильное отделение городской больницы № 1 Новокузнецка как раз и был региональным перинатальным центром, в котором, как сказано на его сайте, «оказывается специализированная помощь беременным, роженицам Новокузнецка и юга Кузбасса с тяжелой акушерской и соматической патологией, многоплодной, а также резус-конфликтной беременностью» и другими проблемами, в том числе связанными с недонашиванием беременности.

Сейчас в больнице работает Следственный комитет РФ, возбуждено два уголовных дела — по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Из Москвы на проверку выехали представители Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора, специалисты федеральных медицинских центров. Главврача новокузнецкой больницы временно отстранили от должности.

Чтобы работой больницы и роддома в ней заинтересовались контролирующие органы, потребовалось, чтобы всему миру стало известно о смерти в нем 9 младенцев за 1,5 недели.

А тем временем в соцсетях обсуждаются проблемы, с которыми роженицы сталкиваются в этом медицинском учреждении не первый год. Рассказывают о том, что не хватает медсестер, вместо них работают санитарки, не хватает необходимых лекарств. Несмотря на то что осенью 2025 года в учреждение было закуплено шесть новых аппаратов ИВЛ и восемь реанимационных комплексов для новорождённых и недоношенных детей, в роддоме продолжали работать на старом оборудовании. За четыре месяца — с августа прошлого года — Росздравнадзор в ответ на жалобы пациентов вынес в адрес больницы 5 предостережений.

Если коротко, то на сотрудников роддома обрушилась лавина хейта и обвинений, которые легко могут примерить на себя многие медицинские учреждения в регионах.

Утром 13 января причиной гибели малышей назвали респираторную инфекцию, а распространила ее якобы санитарка, которая с ОРВИ работала все каникулы. В этот же день в роддоме приостановили госпитализацию пациенток.