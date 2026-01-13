США тайно заполучили и испытали оружие, вызывающее опасную болезнь: новости 13 января

Испытанное США оружие вызывает «гаванский синдром» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 января.

Кота из России признали самым красивым в мире

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк признан самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году. Рейтинг составила Всемирная федерация кошек, и Дарлен Флер уверенно занял в нем первое место.

Абиссинская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании еще в конце XIX века. Считаются активными, умными и независимыми. «Основой» для породы стали кошки из Восточной Африки и Юго-Восточной Азии.

Победитель родился в июне 2024 года. За свои неполные два года кот принял участие в 43 выставках, где и показал результаты, повлиявшие на итоговый рейтинг. Кот набрал в нем 19 726 баллов.

Источник: Wcf-bestcat.de

Второе место в списке занял пушистый житель Таиланда — хайленд фолд (шотландская вислоухая длинношерстная) по кличке Мелоди Шарм Пи-Шарк (18 576 баллов). Бронзу взял британец Моки ТарЛен Лакшери из Белоруссии — 18 217.

В Госдуме предложили полностью изменить обязанности классных руководителей

Подход к работе классных руководителей в российских школах хотят изменить. С таким обращением к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру труда РФ Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Инициатива предполагает, что должность классного руководителя будет преобразована в должность наставника. Ключевое изменение — педагоги в этом статусе должны быть полностью освобождены от преподавания учебных предметов. Если предложение пройдет, то они будут заниматься:

индивидуальной работой с учениками: мониторинг психологического состояния, помощь в предотвращении кризисных ситуаций;

формированием климата в классе: анализ и профилактика буллинга, социального отчуждения;

организацией внеучебной деятельности: проведение классных часов и тематических мероприятий;

взаимодействием с родителями и координацией со школьными специалистами (психологом, социальным педагогом, советником по воспитанию).



В Новокузнецке в роддоме массово умирали младенцы

В родильном доме № 1 Новокузнецка (Кемеровская область) в период новогодних праздников скончались не менее девяти новорожденных. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Сейчас Новокузнецкий роддом № 1 перестал принимать пациенток, из-за чего на весь город осталось только одно подобное учреждение и перинатальный центр.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что отстранил главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

«Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», — написал Середюк у себя в Telegram-канале.

Подробнее о том, что известно о случившимся, рассказали в онлайн-трансляции NGS42.RU.

Российскую экономику ждут темные времена

Российская экономика продолжает сокращаться, а роста в ближайшем будущем не предвидится. С таким неутешительным прогнозом на 2026 год выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«За прошлый год демография предприятий довольно сильно выросла в отрицательную сторону — закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал депутат в разговоре с RTVI.

Основной причиной стагнации Арефьев называет отсутствие задела для роста, созданного в 2025 году. Он оценивает официальные данные о росте ВВП как «явно натянутые» и прогнозирует дальнейший рост инфляции на фоне отсутствия собственного производства. Депутат допустил, что в наступившем году может произойти рецессия, потому что 2025 год «оставил нам довольно плохое наследие».

Бывшему президенту Южной Кореи грозит смертная казнь

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю грозит смертная казнь, передает Yonhap. По информации агентства, приговор по делу могут вынести в начале февраля.

«Прокуратура потребовала для экс-президента Юн Сок Ёля смертную казнь за введение военного положения», — говорится в публикации.

Его обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции. В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партии.

Генетические тесты для будущих родителей стали бесплатными в РФ

Генетические тесты для выявления моногенных заболеваний и структурных хромосомных перестроек с 2026 года включены в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

Речь идет о преимплантационном генетическом тестировании на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные перестройки хромосом (ПГТ-СП), которое проводят в рамках программ вспомогательных репродуктивных технологий.

В России предложили создать новую льготную программу

В России необходимо создать программу «Земский журналист», чтобы районные газеты продолжали работать. С такой идеей выступил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

По его словам, районные газеты являются основой российской журналистики, однако в них не хватает сотрудников. При уходе оставшихся на пенсию многие издания могут прекратить работу, добавил он в беседе с РИА Новости.

Соловьев также подчеркнул, что молодые люди не хотят работать в подобных СМИ из-за маленьких зарплат. В связи с этим нужно подумать о программе «Земский журналист» по аналогии с «Земским работником культуры» и «Земским доктором».

В Госдуме предупредили о грядущих изменениях семейной ипотеки

Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной, она будет зависеть от количества детей в семье. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье», — сообщил Аксаков.

Обсуждается, что если родился первый ребенок — 10%, если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%. Эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки, уточнил депутат в беседе с телеканалом «Россия 24».

Пенсионер из Испании пытался сесть в самолет с трупом жены

В Испании пассажира задержали при попытке сесть на самолет с умершей женой. 80-летнего мужчину задержали, пишет газета Diario de Avisos.

Инцидент произошел в зоне контроля в аэропорту Тенерифе-Юг. Пожилого пассажира, который пытался сесть на рейс со своей женой, находящейся в инвалидном кресле, остановили, когда сотрудник службы безопасности заметил, что женщина не реагирует на происходящее.

Муж умершей заверяет, что она умерла уже в аэропорту. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В США поймали мужчину с трупами в сумке

Полиция Пенсильвании задержала серийного расхитителя могил, подозреваемого во взломе более 26 склепов и мавзолеев. Об этом пишет американский таблоид New York Post.

Джонатана Криста Герлаха арестовали, когда он возвращался к своей машине с ломом и мешком, в котором полицейские обнаружили мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости.

В доме и складском помещении, принадлежавшем мужчине, нашли еще больше. Там находились 100 человеческих черепов, костей, мумифицированных рук и ног, два разлагающихся тела и другие скелетированные останки.

«Они были в разном состоянии. Некоторые из них словно качались на виселице. Некоторые были собраны из разных частей, а некоторые представляли собой просто черепа на полке», — сообщил окружной прокурор округа Делавэр Таннер Раус.

США заподозрили в испытаниях оружия, вызывающего «гаванский синдром»

Пентагон в результате секретной операции приобрел и более года испытывал устройство, вызывающее предполагаемые случаи так называемого «гаванского синдрома». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Гаванский синдром» — совокупность ряда неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом.