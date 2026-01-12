НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Жертв всё больше: что происходит в Иране и что сказал об этом Трамп

Жертв всё больше: что происходит в Иране и что сказал об этом Трамп

В результате протестов в стране погибли более 500 человек

232
Точных данных о погибших нет из-за отсуствия интернета на территории Ирана | Источник: Al Jazeera English / YouTubeТочных данных о погибших нет из-за отсуствия интернета на территории Ирана | Источник: Al Jazeera English / YouTube

Точных данных о погибших нет из-за отсуствия интернета на территории Ирана

Источник:

Al Jazeera English / YouTube

В результате протестов в Иране погибли в общей сложности как минимум 544 человека, в том числе 48 сотрудников сил безопасности. Об этом 12 января сообщает Правозащитная организация HRAI.

Оценить масштабы трагедии сложно, так как с 8 января в Иране отключен интернет. От властей есть информация о гибели 38 силовиков. Арестованы 10,6 тысячи человек, передает Associated Press.

Среди жертв — глава полицейского управления по борьбе с наркотиками Джавад Кешаварз из города Мешхед на северо-востоке Ирана, его убили вооруженные террористы, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, интернет-соединение в Иране отсутствует уже более 84 часов.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США рассматривают «очень сильные» варианты действий в отношении Ирана в связи с охватившими страну протестами, не исключая применение военных средств и отправку терминалов Starlink для расширения доступа в интернет.

«Мы говорим об этом, возможно, удастся восстановить интернет, если это возможно. Мы можем поговорить с Илоном, потому что, как вы знаете, он в этом очень хорош. У него отличная компания. Так что мы, возможно, свяжемся с Илоном Маском, и я позвоню ему сразу после того, как закончу разговор с вами», — сказал Трамп журналистам.

В случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США даст ответ.

«Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это. У меня есть очень мощные варианты действий», — сказал Трамп журналистам.

Говоря о том, пересек ли Тегеран «красную линию», президент ответил: «Ну они начинают это делать, похоже на то».

По данным Reuters, Трамп заявил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции и что Иран призвал к переговорам по ядерной программе: вскоре Вашингтон может встретиться с иранскими представителями.

«Вчера Иран призвал к переговорам по ядерной программе, мы можем с ними встретиться», — приводит агентство слова Трампа.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкой инфляции и усилились 8 января, после призывов Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Пехлеви. Власти Ирана обвинили в организации протеста Израиль и США. Подробнее о начале протестов и последствиях демонстраций мы рассказывали в отдельном материале.

Яковлева Юлия
