На многоэтажки в Воронеже рухнули обломки дронов: стены домов разрушены, несколько человек ранены

За день над регионами России сбили 43 дрона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

В ночь на 11 января Воронежская область попала под массовую атаку беспилотников. Обломки дронов попали в несколько жилых домов, несколько человек получили ранения.

Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, силы ПВО сбили уже около 10 БПЛА.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы. При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоквартирных и одном строящемся доме», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

По его словам, еще в одном доме из-за попадания обломков произошло возгорание, пожар оперативно потушили. Также поврежден один автомобиль.

В соцсетях местные жители публикуют кадры, на которых видно, как осколки дронов со вспышками врезаются в многоэтажки в Воронеже.

Всего за 10 января с 9:00 до 20:00 мск ПВО уничтожили 43 дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны. Под атаки попали Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Белгородская, Курская, Брянская области, Республики Калмыкия и Дагестан, Краснодарский край.

С 20:00 до 23:00 мск над регионами удалось сбить еще 33 дрона. По данным Минобороны, 17 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, 8 — над Курской, 5 — над Брянской и 3 над Белгородской областями.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости, у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — написал он в Telegram-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.