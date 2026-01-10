НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На многоэтажки в Воронеже рухнули обломки дронов: стены домов разрушены, несколько человек ранены

На многоэтажки в Воронеже рухнули обломки дронов: стены домов разрушены, несколько человек ранены

Рассказываем, что известно о последствиях

575
За день над регионами России сбили 43 дрона | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)За день над регионами России сбили 43 дрона | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

За день над регионами России сбили 43 дрона

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

В ночь на 11 января Воронежская область попала под массовую атаку беспилотников. Обломки дронов попали в несколько жилых домов, несколько человек получили ранения.

Как рассказал губернатор региона Александр Гусев, силы ПВО сбили уже около 10 БПЛА.

«По предварительной информации, обломками сбитых БПЛА ранены два человека: у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы. При падении обломков и подавленных БПЛА повреждены остекление и фасады в трёх жилых многоквартирных и одном строящемся доме», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

По его словам, еще в одном доме из-за попадания обломков произошло возгорание, пожар оперативно потушили. Также поврежден один автомобиль.

В соцсетях местные жители публикуют кадры, на которых видно, как осколки дронов со вспышками врезаются в многоэтажки в Воронеже.

Всего за 10 января с 9:00 до 20:00 мск ПВО уничтожили 43 дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны. Под атаки попали Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Белгородская, Курская, Брянская области, Республики Калмыкия и Дагестан, Краснодарский край.

Обновлено:

С 20:00 до 23:00 мск над регионами удалось сбить еще 33 дрона. По данным Минобороны, 17 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, 8 — над Курской, 5 — над Брянской и 3 над Белгородской областями.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

«У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости, у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — написал он в Telegram-канале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
23 минуты
Не бомбите,да небомбимы будете. Может кто слыхал?
Гость
1 час
Это не обломки. Это целенаправленное попаданием в квартиру. Видео в инсте смотрите.
