«Это просто ад»: пассажиры по всей России не могут улететь домой — подробности

Настоящий коллапс продолжается в аэропортах России. Из Москвы со вчерашнего дня не могут вылететь сотни пассажиров. Всему виной плохая погода. Собрали всё, что известно о задержке рейсов.

Из-за неблагоприятных погодных условий Шереметьево закрывали до 8 утра (мск). Однако в воздушной гавани до сих пор действуют ограничения на прилет и вылет самолетов. Многие пассажиры ожидают вылета уже почти сутки.

«Это просто ад, такая давка, сотрудники бездействуют. Народ прибывает и прибывает, аэропорт молчит. Люди сидят с 9-го числа», — поделилась с нашими коллегами из MSK1.RU, застрявшая в аэропорту пассажирка.

Житель Архангельска поделился с порталом 29.RU, что должен был вылететь из Шереметьево еще 9 января в 21:00. Однако сначала посадку отложили до 02:00 10 января, а после — до 05:00. Спустя время рейс снова перенесли на 10:10, а уже около 09:30 на табло появилась надпись «Отменен».

«Просто пачку рейсов одновременно отменили. 12 часов людей морозили и просто отменили», — возмутился пассажир.

Из-за массовых задержек рейсов в Шереметьево пассажиры устроили небольшой бунт: им не выдавали багаж на протяжении нескольких часов. Люди выкрикивали: «Где багаж? Где багаж?»

По информации Ространснадзора, ситуация взята на контроль. В ведомстве порталу MSK1.RU назвали причину задержки: экстремальные погодные условия.

«По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту», — сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

В Шереметьево отметили, что в зоне выдачи багажа людям раздавали питание и воду.

Обновлено 12:01 (мск): В Шереметьево сообщили, что ограничения на прилет и вылет воздушных судов сняты, пишет РБК.

«По факту на 11.00 мск обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В зоне выдачи багажа отсутствуют скопления пассажиров», — говорится в сообщении.

Транспортный коллапс в Москве случился из-за урагана «Фрэнсис». Напомним, что в столичных аэропортах отменили и задержали около 300 рейсов, а на трассах застряли сотни водителей.

Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале кадры урагана с высоты. По прогнозу руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, под действие циклона 10 января попадут Кострома, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород. Помимо этого, осадки усилятся в Пензенской, Тамбовской, Липецкой областях. К воскресенью, 11 января, циклон достигнет Санкт-Петербурга и Вологды.

Из-за снегопада задержки начались и в Пулково. Там в сложных метеоусловиях обеспечивают обслуживание рейсов на вылет и прилет, постоянно расчищая и обрабатывая взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи.

По информации табло воздушной гавани, на прилет на два с лишним часа задерживаются рейсы из Челябинска, на час с лишним — из Казани (она же задержана на вылет), с утра на вечер перенесен Томск, на три с половиной часа опаздывает Екатеринбург. На вылет задержаны Мурманск, Калининград, Сочи, Ижевск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Махачкала, Волгоград, Самара и Дубай.

Ситуация с задержкой рейсов наблюдается не только в Москве и Санкт-Петербурге. Например, в Сочи аэропорт был закрыт больше часа. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет и прилет задержано 26 рейсов. Однако ситуация не связана с погодными условиями, так как временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов из-за объявленной угрозы атаки беспилотников.

На вылет рейсы задерживаются в Москву, а также в Минводы, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Сургут, Дубай, Наманган. На прилет в Сочи задержаны рейсы из Ярославля, Минвод, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Дубая, Намангана, а также шесть рейсов из Москвы. Кроме того, отменен один рейс из Москвы в Сочи.