Десятки человек погибли, а недовольным угрожают смертной казнью: что происходит на протестах в Иране

В Иране продолжаются массовые протесты на фоне обвала национальной валюты и недовольства местных жителей политическим строем в стране. За 12 дней митингов погибло не меньше 45 человек, а тысячи протестующих оказались арестованы. Рассказываем, что известно о происходящем.
Как начались протесты?
Напомним, волнения начались 28 декабря 2025 года из-за обвала местной валюты — иранского реала — и резкого роста цен. В знак протеста торговцы закрыли свои точки на Тегеранском Большом базаре, а затем митинги вырвались на улицы. За несколько дней акции переросли в столкновения с полицией и уже политические протесты.
Последствия демонстраций
По данным агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), за 12 дней демонстрации охватили не меньше 46 городов в 21 провинции. За это время в столкновениях погибли 45 человек, включая пять детей и восемь сотрудников правоохранительных органов. Также сообщается, что на протестах задержали не меньше 2277 человек.
Иранские власти же называют меньшее число погибших. Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин заявил, что в протестах погибли 11 человек.
«11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением — это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», — цитирует его агентство Tasnim.
Также участникам беспорядков грозят смертной казнью. Прокурор Тегерана Али Салехи пообещал такое наказание всем протестующим, кто будет наносить ущерб государственному имуществу и вступать в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
«Мы не будем проявлять снисхождение к вооруженным террористам», — заявил Салехи.
Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что протестующие атаковали 26 банков, две больницы и 25 мечетей, пишет CNN.
Кроме того, на 12 дней демонстраций по всей стране пропал интернет, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Проблемы наблюдаются в Тегеране и других крупных городах.
Ответ США
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что некоторые из протестующих делают это, чтобы «угодить» президенту США Дональду Трампу, отмечает CNN.
«Вчера вечером в Тегеране и некоторых других городах группа людей, одержимых разрушением, пришла и разрушила здания, принадлежащие их собственной стране, чтобы угодить президенту США и сделать его счастливым», — написал Хаменеи в X.
Трамп же пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих.
«Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это», — отметил Трамп в интервью Fox News.
Комитет по иностранным делам палаты представителей США также предупредил, что, если Тегеран жестоко убьет мирных протестующих, «правосудие восторжествует быстро», добавляет агентство HRANA.