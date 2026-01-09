Десятки человек погибли, а недовольным угрожают смертной казнью: что происходит на протестах в Иране

Протестующие устраивают стычки с правоохранительными органами на улицах Источник: Reuters

В Иране продолжаются массовые протесты на фоне обвала национальной валюты и недовольства местных жителей политическим строем в стране. За 12 дней митингов погибло не меньше 45 человек, а тысячи протестующих оказались арестованы. Рассказываем, что известно о происходящем.

Как начались протесты?

Напомним, волнения начались 28 декабря 2025 года из-за обвала местной валюты — иранского реала — и резкого роста цен. В знак протеста торговцы закрыли свои точки на Тегеранском Большом базаре, а затем митинги вырвались на улицы. За несколько дней акции переросли в столкновения с полицией и уже политические протесты.

Последствия демонстраций

По данным агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), за 12 дней демонстрации охватили не меньше 46 городов в 21 провинции. За это время в столкновениях погибли 45 человек, включая пять детей и восемь сотрудников правоохранительных органов. Также сообщается, что на протестах задержали не меньше 2277 человек.

Источник: Dr. Eli David / X

Иранские власти же называют меньшее число погибших. Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин заявил, что в протестах погибли 11 человек.

«11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением — это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», — цитирует его агентство Tasnim.

Источник: Vivid. / X

Также участникам беспорядков грозят смертной казнью. Прокурор Тегерана Али Салехи пообещал такое наказание всем протестующим, кто будет наносить ущерб государственному имуществу и вступать в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

«Мы не будем проявлять снисхождение к вооруженным террористам», — заявил Салехи.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что протестующие атаковали 26 банков, две больницы и 25 мечетей, пишет CNN.

Источник: Persian God / X

Кроме того, на 12 дней демонстраций по всей стране пропал интернет, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Проблемы наблюдаются в Тегеране и других крупных городах.

Ответ США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что некоторые из протестующих делают это, чтобы «угодить» президенту США Дональду Трампу, отмечает CNN.

«Вчера вечером в Тегеране и некоторых других городах группа людей, одержимых разрушением, пришла и разрушила здания, принадлежащие их собственной стране, чтобы угодить президенту США и сделать его счастливым», — написал Хаменеи в X.

Трамп же пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих.

«Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это», — отметил Трамп в интервью Fox News.