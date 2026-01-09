НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -16

5 м/c,

с-в.

 745мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Ударят морозы
«Умные решения»
Огромная пробка из-за непогоды. Онлайн
Кто ездит в Переславль на выходные
Коротко о дорожном коллапсе
Чек-лист важных обследований
В Ярославле снесут парк
Как сложилась жизнь сироты после шоу
Происшествия Десятки человек погибли, а недовольным угрожают смертной казнью: что происходит на протестах в Иране

Десятки человек погибли, а недовольным угрожают смертной казнью: что происходит на протестах в Иране

Демонстрации идут почти две недели

221
Протестующие устраивают стычки с правоохранительными органами на улицах | Источник: ReutersПротестующие устраивают стычки с правоохранительными органами на улицах | Источник: Reuters

Протестующие устраивают стычки с правоохранительными органами на улицах

Источник:

Reuters

В Иране продолжаются массовые протесты на фоне обвала национальной валюты и недовольства местных жителей политическим строем в стране. За 12 дней митингов погибло не меньше 45 человек, а тысячи протестующих оказались арестованы. Рассказываем, что известно о происходящем.

Как начались протесты?

Напомним, волнения начались 28 декабря 2025 года из-за обвала местной валюты — иранского реала — и резкого роста цен. В знак протеста торговцы закрыли свои точки на Тегеранском Большом базаре, а затем митинги вырвались на улицы. За несколько дней акции переросли в столкновения с полицией и уже политические протесты.

Последствия демонстраций

По данным агентства Human Rights Activist News Agency (HRANA), за 12 дней демонстрации охватили не меньше 46 городов в 21 провинции. За это время в столкновениях погибли 45 человек, включая пять детей и восемь сотрудников правоохранительных органов. Также сообщается, что на протестах задержали не меньше 2277 человек.

Источник: Dr. Eli David / XИсточник: Dr. Eli David / X
Источник:

Dr. Eli David / X

Иранские власти же называют меньшее число погибших. Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин заявил, что в протестах погибли 11 человек.

«11 предполагаемых погибших в сравнении с 90-миллионным населением — это не та цифра, на основании которой Трамп стал бы выдвигать обвинения в адрес Ирана, и я полностью уверен, что они руководят этими беспорядками», — цитирует его агентство Tasnim.

Источник:

Vivid. / X

Также участникам беспорядков грозят смертной казнью. Прокурор Тегерана Али Салехи пообещал такое наказание всем протестующим, кто будет наносить ущерб государственному имуществу и вступать в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

«Мы не будем проявлять снисхождение к вооруженным террористам», — заявил Салехи.

Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что протестующие атаковали 26 банков, две больницы и 25 мечетей, пишет CNN.

Источник:

Persian God / X

Кроме того, на 12 дней демонстраций по всей стране пропал интернет, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Проблемы наблюдаются в Тегеране и других крупных городах.

Ответ США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что некоторые из протестующих делают это, чтобы «угодить» президенту США Дональду Трампу, отмечает CNN.

«Вчера вечером в Тегеране и некоторых других городах группа людей, одержимых разрушением, пришла и разрушила здания, принадлежащие их собственной стране, чтобы угодить президенту США и сделать его счастливым», — написал Хаменеи в X.

Трамп же пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих.

«Я сказал, если они сделают это, мы ударим по ним очень сильно. Мы готовы сделать это», — отметил Трамп в интервью Fox News.

Комитет по иностранным делам палаты представителей США также предупредил, что, если Тегеран жестоко убьет мирных протестующих, «правосудие восторжествует быстро», добавляет агентство HRANA.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Протест Иран Митинг Погибший США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
JayroslavMudryi
59 минут
сидят такие баи и басмачи у руля 50 лет и правят!! и вдруг беспорядки--ну надо же
Инженер1
1 час
Гы-гы-гы! Две недели помалкивают в РФ. Реал, разумеется, обвалили местные иноагенты при поддержке коллективного запада. Шишки уже пакуют чемоданы в РФ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем