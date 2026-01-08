Дети решили, что он тает от жары: Деда Мороза ударил инсульт во время утренника в Москве. Новости 8 января

Аниматор пытался продолжить представление (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 января.

За выброшенную елку грозит штраф

За вынос целой елки к мусорным контейнерам с бытовыми отходами грозит наказание. Сумма штрафа составляет до трех тысяч рублей.

«Если вынести елку на мусорку целиком, то можно получить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Чтобы утилизировать новогоднюю ель правильно, необходимо ее сдать на переработку. Во многих городах России создают специальные пункты. Переработанная древесина и хвоя не просто отправятся на мусорный полигон — из них сделают удобрения или подстилки для животных, объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Надбавка для пенсионеров вырастет почти в 20 раз

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, инвалиды I группы, в том числе с детства и получившие увечья во время службы, могут начать получать существенно большую помощь от государства на оплату ухода. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ежемесячная надбавка для них будет повышена до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь предложение должно пройти обсуждение в парламенте.

Размер доплаты за уход за пенсионером старше 80 лет равен 1413,80 рубля в месяц. Как заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости, действующий размер надбавки, мягко говоря, не соответствует реалиям. В свою очередь, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ повысили на 20,7% и теперь он составляет 27 093 рубля в месяц.

Как могла исчезнуть семья Усольцевых в Красноярском крае

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае в конце сентября 2025 года, могла упасть в одну из пещер-колодцев в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом сообщила старший следователь СКР Яна Сырымбетова.

«Одну пещеру мы нашли в ходе поисковых мероприятий во взаимодействии со спасателями. Вторая была найдена при опросе местных жителей. Но, к сожалению, Усольцевых там нет», — сообщила Сырымбетова.

Пещеры имеют входы округлой формы диаметром около 2 метров, глубину до 32 метров. Протяженность ходов составляет около 70 метров.

«Мы не знаем объективно, как действовали Усольцевы. Но в темное время суток, при плохой погоде можно не заметить пещеру и упасть в нее», — отметила Сырымбетова в интервью ТАСС.

Как распознать, что вас хотят сократить на работе

Начало года традиционно сопровождается сокращениями, и 2026-й не станет исключением. Эксперт Дмитрий Трепольский рассказал о главных признаках риска увольнения.

Первым сигналом является «тихая изоляция», где вас перестают звать на встречи, ставят только в копию писем, просят детальные инструкции по задачам под предлогом систематизации. Второй — это аудит эффективности отдела и внедрение AI, особенно для административного персонала и младших IT-специалистов, сообщил Трепольский в беседе с «Газетой.Ru».

Также стоит задуматься, если меняют KPI или систему мотивации, снижают гарантированный доход, переводят на удаленку через ГПХ или замораживают обучение и развитие.

Экипаж Crew-11 может вернуться с МКС раньше срока

Экипаж миссии Crew-11 может вернуться досрочно с МКС из-за проблем со здоровьем у одного из космонавтов. Об этом сообщает Spaceflight Now.

«Активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11», — заявили в NASA.

Космонавт находится в стабильном состоянии. Однако в NASA отметили, что для управления высочайшим приоритетом является безопасное проведение миссий.

Когда можно получить больничный после увольнения

В ряде случаев работодатель обязан оплатить больничный лист уволившегося работника. Об этом рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая.

«В случае увольнения работника именно его последний работодатель обязан оплатить больничный в случае, если экс-работник заболел в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору с работодателем», — сказала Заболоцкая.

Однако по закону сделать это работодатель должен лишь при выполнении двух условий:

Если уволившийся работник утратил трудоспособность из-за травмы или заболевания; За данный период он еще не нашел другую работу.

Отказать могут, если прошло более 30 дней с момента увольнения, больничный выдан по уходу за ребенком или родственником, уволенный уже получает пособие по безработице или совершил уголовное преступление, уточнила эксперт в беседе с «Прайм».

В США после убийства женщины в Миннеаполисе начались протесты

В Миннеаполисе начались протесты после того, как сотрудники миграционной службы США (ICE) застрелили женщину. Погибшей оказалась 36-летняя Рене Николь Гуд, писательница и поэтесса. Minnesota Public Radio передает, что на улицы вышли несколько тысяч человек.

Федеральные власти и администрация президента США Дональда Трампа представили свою версию. По их данным, Гуд, находившаяся в автомобиле, блокировала движение на улице, мешая аресту нелегальных мигрантов, а затем попыталась сбить агента. В официальных кругах это назвали актом «внутреннего терроризма». Сам Трамп в своем заявлении обвинил в трагедии «радикальных левых», назвав погибшую «профессиональной провокаторшей», и выразил полную поддержку действиям сотрудника ICE.

Тем не менее версия властей была отвергнута на местном уровне. Губернатор Миннесоты и представители Демократической партии потребовали независимого и справедливого расследования, заявив, что действия агента были непропорциональными. Протестующие, вышедшие на улицы, скандируют лозунги против жестокости ICE и политики администрации Трампа в отношении мигрантов.

Задержанный за границей российский баскетболист вернулся домой

Бывшего баскетболиста московского клуба МБА Даниила Касаткина вернули в Россию. Его обменяли на осужденного гражданина Франции Лорана Винатье*, сообщает ФСБ России.

Спортсмена задержали во французском аэропорту Шарль-де-Голль в июне 2025 года. Франция обвинила Касаткина в том, что он в 2020–2022 годах якобы входил в хакерскую группировку и был причастен к кибермошенничеству и атакам на сотни организаций. Даниил Касаткин обвинения отрицал. США требовали экстрадиции россиянина.

Во Францию вернули доктора наук Лорана Винатье*, арестованного в Москве в июне 2024 года. Француза обвинили в сборе данных о военно-технической деятельности России, а также в том, что он не подал документы о признании себя иностранным агентом. Позже российский Минюст внес его в список иноагентов. Сегодня его помиловали указом президента.

* — Лоран Винатье признан иностранным агентом на территории России.

У школьницы опухоль мозга скрывалась за простудой

В Нягани простуда у 11-летней девочки оказалась скрытой опухолью головного мозга. Об этом сообщает директор Депздрава Югры Роман Паськов.

По его словам, всё началось с симптомов обычной простуды — у девочки поднялась температура, а утром она не проснулась. Ребенка доставили в больницу, где у нее выявили обширное кровоизлияние в глубинных структурах мозга из-за опухоли, о которой никто не знал.

Девочке провели несколько операций. Сейчас она проходит реабилитацию.

Деда Мороза схватил инсульт во время утренника

В Москве 46-летний аниматор, игравший Деда Мороза, уехал с детского утренника с инсультом. Инцидент произошел во время праздничного выступления.

Аниматор ощутил резкое недомогание, но всё равно пытался продолжить программу, чтобы не испортить детям праздник. Вскоре у него возникла слабость, парализовало часть лица и нарушилась координация движений, пишет Baza.