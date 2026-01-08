Экономический кризис перешел в столкновения с десятками жертв: что происходит в Иране

Демонстранты заявляют, что захватили целый город Источник: Abedin Taherkenareh / EPA

Волна протестов, начавшаяся в Иране в конце декабря 2025 года как реакция на обвал национальной валюты и резкий рост цен, стремительно политизируется, перерастая в один из самых серьезных вызовов для властей за последние годы. Ситуацию усложняют прямые угрозы военного вмешательства со стороны США. Расскажем самое главное о происходящем.

Как всё началось

Волнения начались 28 декабря 2025 года на Тегеранском Большом базаре, где торговцы закрыли лавки в знак протеста против катастрофического падения курса иранского риала по отношению к доллару США.

Экономический коллапс послужил спусковым крючком. За год американская валюта подорожала примерно на 80%. Официальная инфляция превысила 40%, а цены на основные продукты питания (масло, овощи) выросли на 70−110% и более.

После этого глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. Указом президента от 31 декабря пост занял Абдольнасер Хеммати.

Масштаб протестов

За несколько дней акции распространились по всей стране. Они переросли в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами уже против политического строя в Иране.

В настоящее время беспорядки охватывают около 110 городов, эпицентрами которых являются Лорестан и Илам.

Источник: Goldie Ghamari / X

По данным HRANA, на 8 января погибли не менее 38 человек (34 протестующих и 4 силовика), ранены десятки, задержаны свыше 2200 человек. Силы безопасности применяют огнестрельное оружие, слезоточивый газ и пластиковые пули и ограничивают интернет.

Один из самых жестких инцидентов произошел в больнице города Илам. На видео, распространившихся в соцсетях (их подлинность пока не подтверждена), запечатлено, как сотрудники сил безопасности в экипировке для подавления беспорядков совершают рейд на больницу, где, по словам активистов, они разыскивали демонстрантов.

Источник: IsraelVive / X

Нападение на больницу вызвало критику со стороны Государственного департамента США, который на иранском фарси в соцсети X назвал инцидент «преступлением».

Расположенный недалеко от границы с Ираком иранский город Абданан (провинция Илам) был полностью взят под контроль протестующими, сообщает Fox News.

По данным телеканала, о фактическом «захвате» города сообщил Национальный совет сопротивления Ирана (НСРИ). Помимо Абданана, был захвачен также город Малекшахи.

Иранское агентство Tasnim, в свою очередь, отрицает, что протестующие установили контроль над Абдананом. По его версии, в городе действительно была акция протеста, однако она достаточно быстро завершилась.

Источник: Elica Le Bon / X

Посольство России в Иране прокомментировало ситуацию в стране в связи с акциями и протестами. По их данным, на улицах усилены меры безопасности полицией, а также фиксируются отдельные стычки протестующих с правоохранителями. Дипломаты призвали российских граждан в Иране избегать массовых скоплений людей, не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки.

Угрозы США

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить военную силу в случае жестокого подавления протестов в других странах.

«Мы находимся в полной боевой готовности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Власти Тегерана называют заявления лидера США «безрассудными и опасными» и винят США и их союзников в организации беспорядков и дестабилизации иранской валюты. Высокопоставленные чиновники предупреждают, что любое вмешательство «будет отсечено болезненным ударом», и напоминают США об их неудачах в Ираке и Афганистане.

Затем США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, а на следующий день, в воскресенье, Трамп еще раз пригрозил иранским властям. Эксперты из разных стран опасаются, что ситуация в Иране может развернуться по венесуэльскому сценарию.